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  • Обновлённый Ford Kuga для Европы: теперь без дизелей и без роскошной версии

Обновлённый Ford Kuga для Европы: теперь без дизелей и без роскошной версии

17.01.2024 201 0 0

Компания Ford с большим опозданием представила обновлённый компактный кроссовер Kuga для европейского рынка, ведь рестайлинг брата-близнеца, американского Ford Escape, прошёл ещё осенью 2022 года. Нового поколения у этой модели не будет, на смену Kuga и Escape придут полностью электрические кроссоверы.

Нынешнее третье поколение Ford Kuga выпускается с 2019 года, начало его рыночной карьеры было омрачено крупным отзывом plug-in гибридной версии, зато именно эта версия в 2021, 2022 и 2023 годах стала самой популярной в Европе моделью в сегменте PHEV. Немудрено, что при обновлении основное внимание было уделено именно гибридным силовым установкам, тогда как дизельные моторы безжалостно отправлены в отставку.

Базовая Kuga по-прежнему оснащается 1,5-литровой бензиновой «турботройкой» EcoBoost (150 л.с., 240 Нм) в комбинации с 6-ступенчатой «механикой» и передним приводом — эта версия теперь единственная чисто «углеводородная».

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Гибридные версии модернизированы на уровне электромотора и электромеханического вариатора (подробности, увы, не раскрыты), а 2,5-литровый бензиновый «атмосферник», работающий по циклу Аткинсона, прежний. Максимальная мощность силовой установки безрозеточного Kuga FHEV составляет 180 л.с. в сочетании с передним приводом и 183 л.с. в сочетании с полным приводом. До рестайлинга обе эти версии выдавали 190 л.с., но снижение мощности не ухудшило разгонную динамику: переднеприводный гибрид разгоняется до 100 км/ч за прежние 9,1 с, а полноприводный по этому показателю даже стал лучше — 8,3 с против 9,5 с до рестайлинга. Ёмкость буферной батареи у безрозеточных гибридов — 1,1 кВт·ч.

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Розеточный Kuga PHEV бывает только переднеприводным, его максимальная мощность после обновления увеличилась с 225 до 243 л.с., время разгона до «сотни» уменьшилось с 9,2 до 7,3 с. Ёмкость тяговой батареи не изменилась — 14,4 кВт·ч, запас хода на электротяге — 60-69 км по циклу WLTP в зависимости от оснащения (до рестайлинга было 57-65 км).

У Kuga PHEV и полноприводного Kuga FHEV допустимая масса буксируемого прицепа увеличилась с 1700 до 2100 кг и с 1750 до 2100 кг соответственно.

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Снаружи европейский Ford Kuga изменился так же, как в 2022 году американский Ford Escape, то есть получил новое, более угловатое оформление передка, при этом мелкие элементы декора зависят от выбранной комплектации — Titanium, ST-Line или Active. До рестайлинга ещё была роскошная версия Vignale с особо изысканной отделкой, но её отправили в отставку из-за низкого спроса.

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В салоне со стандартным 12,3-дюймовым приборным экраном стало меньше кнопок на центральной консоли, а мультимедийный экрана теперь 13,2-дюймовый у всех версий, в него защита операционная система Sync 4 с беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Улучшены электронные ассистенты водителя: адаптивный круиз-контроль научился тормозить в поворотах и проезжать перекрёстки, маршрут навигации можно рассчитать с учётом габаритов прицепа, чтобы исключить слишком крутые повороты и низкие тоннели/эстакады.

Прописку после обновления европейская Kuga менять не будет, выпуск продолжится на заводе Ford в испанской Валенсии. Нового, четвёртого поколения не будет ни у Куги, ни у американского Ford Escape, их заменят электрическими кроссоверами, причём замена в Европе уже известна — это Ford Explorer на платформе VW MEB, его производство на заводе Ford в немецком Кёльне должно было начаться в прошлом году, но по ряду причин технологического свойства было отложено до лета 2024 года.

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