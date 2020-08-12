Самый популярный в Европе plug-in гибрид снимают с продаж из-за риска возгорания

Компания Ford вынуждена прекратить продажи и объявить отзыв кроссоверов Kuga PHEV после четырёх случаев возгорания. Владельцам находящихся в группе риска машин запретили подключать их к розетке.

Кроссовер Ford Kuga третьего поколения дебютировал в апреле прошлого года, но продажи plug-in гибридной версии, очень важной для компании Ford в свете грядущих штрафов за избыточный СО 2 , начались только в конце весны 2020-го, когда страны Евросоюза стали постепенно снимать карантинные ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Розеточная Kuga снабжена расположенной в полу батареей ёмкостью 14,4 кВт·ч и может проехать на одной зарядке 56 км по циклу WLTP. Совокупная мощность силовой установки на базе 2,5-литрового бензинового «атмосферника», работающего по циклу Аткинсона, составляет 165 кВт (225 л.с.).

Спрос на Kuga PHEV превзошёл все ожидания: в июне, по данным ресурса EV Sales, фордовский кроссовер стал абсолютным лидером европейского сегмента розеточных гибридов: реализовано 3684 экземпляра. Прошлый лидер, Mitsubishi Outlander PHEV, нашёл только 2654 покупателей, хотя по итогам первого полугодия пока удерживает первое место — продано 14 009 штук против 7426 экземпляров Куги.



Kuga PHEV имела все шансы закончить год абсолютным лидером, но на этой неделе у неё был обнаружен досадный дефект, из-за которого компания Ford была вынуждена приостановить продажи этой модификации и объявить отзывную кампанию. По данным Automotive News Europe, она затронет 20 808 автомобилей, выпущенных на заводе Ford в испанской Валенсии до 26 июня. Примерно половина из них ещё не передана клиентам и находится у дилеров.



Причиной отзыва указан риск короткого замыкания и пожара из-за попадания воды в батарею через зарядный модуль. Зарегистрированы по меньшей мере четыре случая возгорания по этой причине, но пострадавших, к счастью, нет. Вода попадает в батарею через клапан отвода тепла, и теперь Ford установит специальный щиток, защищающий этот клапан от влаги.

После того как дилеры устранят риск возгорания на складских машинах, продажи возобновятся. Тем клиентам, которые уже получили свой Ford Kuga PHEV, предписано не подключать автомобиль к розетке и ездить до визита к дилеру исключительно в режиме EV Auto, то есть как на безрозеточном гибриде. Любопытно, что многие так делали и до отзывной кампании, так как зарядная инфраструктура в Европе развита неравномерно, зато власти щедро субсидируют покупки plug-in гибридов и налог на них ввиду мизерного углеродного следа (конкретно у Kuga PHEV — 26 г/км) совсем небольшой.

