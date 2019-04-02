Ford Kuga: смена поколений в Европе и бегство из России

Компания Ford сегодня представила в Амстердаме кроссовер Ford Kuga третьего поколения, построенный на платформе нового Фокуса. Одновременно в России объявлены бешеные скидки на весь модельный ряд Форда, в том числе старую Кугу, а новая у нас, вероятно, никогда не появится.

В рамках сегодняшней европейской презентации Ford выкатил на сцену восемь электрифицированных моделей, в том числе полностью электрический Transit, который станет серийным лишь через два года, но основное внимание прессы было ожидаемо приковано к новой Куге. Кроссовер третьего поколения позаимствовал платформу С2 от Фокуса четвёртого поколения и приобрёл более легковую осанку, так как стал на 20 мм ниже, на 89 мм длиннее и на 44 мм шире. Отметим, что наш художник ещё в январских рендерах почти полностью угадал облик кроссовера. Новая платформа позволила снизить снаряженную массу Куги примерно на 90 кг, при этом жёсткость кузова на кручение увеличилась на 10%.

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По сравнению с предшественником колёсная база выросла с 2690 до 2710 мм, благодаря чему на заднем сиденье Куги стало чуть просторнее. Объём багажника пока не назван, известно лишь, что его можно увеличить на 67 л, если подвинуть установленное на салазки заднее сиденье максимально вперёд. С места водителя новая Kuga почти полностью идентична Фокусу четвёртого поколения, и, в сущности, единственной «фишкой» кроссовера является виртуальный 12,3-дюймовый виртуальный щиток приборов, тогда как диагональ мультимедийного дисплея на центральной консоли составляет всего 8 дюймов. В дополнение к основному щитку предлагается выдвижное прозрачное стёклышко на козырьке, на которое с помощью проектора выводятся оперативные данные – например, скорость и навигационные подсказки.

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Для новой Куги заявлено аж три гибридных силовых установки. Plug-in гибридная состоит из 2,5-литрового бензинового «атмосферника», работающего по циклу Аткинсона, электромотора и литий-ионной АКБ ёмкостью 14,4 кВт·ч. Совокупная мощность подзаряжаемого гибрида – 225 л.с., запас хода на электротяге – 50 км, а полная зарядка батареи от бытовой розетки занимает 4 часа.

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Обычная гибридная Kuga (без возможности зарядки от внешнего источника) устроена также, но её технические характеристики пока не разглашаются – такая модификация появится лишь в 2020 году. А наиболее простой мягкий гибрид построен на базе 150-сильного 2,0-литрового турбодизеля EcoBlue, к которому просто прикрутили вспомогательный 48-вольтовый стартер-генератор, дающий дополнительную мощность при разгонах и позволяющий экономить топливо. 190-сильная версия этого же дизеля будет ставиться на Кугу без гибридного довеска, равно как 120-сильный дизель 1.5 EcoBlue и бензиновая «турботройка» 1.5 EcoBoost мощностью 120 либо 150 л.с. Коробки предач – 6-ступенчатая «механика» либо 8-ступенчатый гидромеханический «автомат», привод – передний либо полный, с электронноуправляемой муфтой отбора мощности на заднюю ось.

Для рынка США, где Kuga продаётся под именем Escape, дизельные двигатели не заявлены, зато будет уникальная бензиновая топ-версия с мотором 2.0 EcoBoost мощностью 253 л.с., а двигатель 1.5 EcoBoost выдаёт максимальные 182 л.с.

Kuga второго поколения в прошлом году нашла в Европе 153 259 покупателей, на 1,2% больше, чем в 2017-м, но результат VW Tiguan почти на сто тысяч больше. Американский Escape в 2018-м разошёлся тиражом 272 228 экземпляров (-11,7%), тогда как лидер сегмента SUV – Toyota RAV4 – нашёл 427 168 покупателей (+4,8%).

В России 2018-й станет последним полным годом продаж Куги (реализовано 13 909 шт.), равно как и других легковых автомобилей марки Ford. Напомним, что «синий овал» решил уйти из нашей страны и закрыть (как вариант – продать) свои заводы, в строю останется лишь предприятие в Елабуге, что выпускает Транзиты, но контроль над ним перейдёт к российской компании Sollers.

Сегодня российский пресс-офис Форда объявил о небывалых «ликвидационных» скидках на легковые модели: в частности Фокус и Кугу можно взять с выгодой в 175 тысяч рублей, а дисконт на Explorer составляет аж 400 тысяч рублей. «Эх, где же вы раньше были с такими скидками», – стонут потребители. Существенно снизить цены на Focus предлагали и рабочие всеволожского завода, где эту модель пока собирают, но руководство Форда такой народный план спасения не заинтересовал, так как уход из России – всего лишь часть анонсированной ранее стратегии по сокращению бизнеса компании в Европе.