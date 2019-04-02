Ford Kuga: смена поколений в Европе и бегство из России

Ford Kuga: смена поколений в Европе и бегство из России

191 1 0
Компания Ford сегодня представила в Амстердаме кроссовер Ford Kuga третьего поколения, построенный на платформе нового Фокуса. Одновременно в России объявлены бешеные скидки на весь модельный ряд Форда, в том числе старую Кугу, а новая у нас, вероятно, никогда не появится.
 

В рамках сегодняшней европейской презентации Ford выкатил на сцену восемь электрифицированных моделей, в том числе полностью электрический Transit, который станет серийным лишь через два года, но основное внимание прессы было ожидаемо приковано к новой Куге. Кроссовер третьего поколения позаимствовал платформу С2 от Фокуса четвёртого поколения и приобрёл более легковую осанку, так как стал на 20 мм ниже, на 89 мм длиннее и на 44 мм шире. Отметим, что наш художник ещё в январских рендерах почти полностью угадал облик кроссовера. Новая платформа позволила снизить снаряженную массу Куги примерно на 90 кг, при этом жёсткость кузова на кручение увеличилась на 10%.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

По сравнению с предшественником колёсная база выросла с 2690 до 2710 мм, благодаря чему на заднем сиденье Куги стало чуть просторнее. Объём багажника пока не назван, известно лишь, что его можно увеличить на 67 л, если подвинуть установленное на салазки заднее сиденье максимально вперёд. С места водителя новая Kuga почти полностью идентична Фокусу четвёртого поколения, и, в сущности, единственной «фишкой» кроссовера является виртуальный 12,3-дюймовый виртуальный щиток приборов, тогда как диагональ мультимедийного дисплея на центральной консоли составляет всего 8 дюймов. В дополнение к основному щитку предлагается выдвижное прозрачное стёклышко на козырьке, на которое с помощью проектора выводятся оперативные данные – например, скорость и навигационные подсказки.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Для новой Куги заявлено аж три гибридных силовых установки. Plug-in гибридная состоит из 2,5-литрового бензинового «атмосферника», работающего по циклу Аткинсона, электромотора и литий-ионной АКБ ёмкостью 14,4 кВт·ч. Совокупная мощность подзаряжаемого гибрида – 225 л.с., запас хода на электротяге – 50 км, а полная зарядка батареи от бытовой розетки занимает 4 часа.

1 / 2
2 / 2

Обычная гибридная Kuga (без возможности зарядки от внешнего источника) устроена также, но её технические характеристики пока не разглашаются – такая модификация появится лишь в 2020 году. А наиболее простой мягкий гибрид построен на базе 150-сильного 2,0-литрового турбодизеля EcoBlue, к которому просто прикрутили вспомогательный 48-вольтовый стартер-генератор, дающий дополнительную мощность при разгонах и позволяющий экономить топливо. 190-сильная версия этого же дизеля будет ставиться на Кугу без гибридного довеска, равно как 120-сильный дизель 1.5 EcoBlue и бензиновая «турботройка» 1.5 EcoBoost мощностью 120 либо 150 л.с. Коробки предач – 6-ступенчатая «механика» либо 8-ступенчатый гидромеханический «автомат», привод – передний либо полный, с электронноуправляемой муфтой отбора мощности на заднюю ось.

2019_FORD_KUGA_34FRONT

Для рынка США, где Kuga продаётся под именем Escape, дизельные двигатели не заявлены, зато будет уникальная бензиновая топ-версия с мотором 2.0 EcoBoost мощностью 253 л.с., а двигатель 1.5 EcoBoost выдаёт максимальные 182 л.с.

Kuga второго поколения в прошлом году нашла в Европе 153 259 покупателей, на 1,2% больше, чем в 2017-м, но результат VW Tiguan почти на сто тысяч больше. Американский Escape в 2018-м разошёлся тиражом 272 228 экземпляров (-11,7%), тогда как лидер сегмента SUV – Toyota RAV4 – нашёл 427 168 покупателей (+4,8%).

В России 2018-й станет последним полным годом продаж Куги (реализовано 13 909 шт.), равно как и других легковых автомобилей марки Ford. Напомним, что «синий овал» решил уйти из нашей страны и закрыть (как вариант – продать) свои заводы, в строю останется лишь предприятие в Елабуге, что выпускает Транзиты, но контроль над ним перейдёт к российской компании Sollers.

Сегодня российский пресс-офис Форда объявил о небывалых «ликвидационных» скидках на легковые модели: в частности Фокус и Кугу можно взять с выгодой в 175 тысяч рублей, а дисконт на Explorer составляет аж 400 тысяч рублей. «Эх, где же вы раньше были с такими скидками», – стонут потребители. Существенно снизить цены на Focus предлагали и рабочие всеволожского завода, где эту модель пока собирают, но руководство Форда такой народный план спасения не заинтересовал, так как уход из России – всего лишь часть анонсированной ранее стратегии по сокращению бизнеса компании в Европе.

Новинки кроссовер кроссоверы новое поколение Ford Kuga
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.

1 комментарий

по рейтингу сначала новые по хронологии
diver alex
Сегодня российский пресс-офис Форда объявил о небывалых «ликвидационных» скидках на легковые модели

Сегодня сэкономишь, а завтра вывалишь куда больше за ремонт какого-нить Пауэршифта. Не надо верить в сказочки про гарантию. Дилеры быстренько сменят вывески и по гарантии уже ничего делать не будут.

Знакомый так с Каптивой попал. Чет с муфтой было, приехал к дилеру те признали косяк заказали деталь, а когда месяц ожидания детали прошел оказалось что дилер уже закрылся. Ну повезло что нашелся другой дилер где в итоге косяк устранили, только пришлось опять ждать деталь еще месяц. А куда поедут за гарантией те у кого салон один на всю округу?

Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Новая Lada 4×4: первые изображения

Буквально на днях появилась новая информация о том, каким будет новый долгожданный отечественный внедорожник. Мы в редакции «Колёса.ру» решили представить…

43730 6 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Интересно
5 причин любить и ненавидеть Mitsubishi L200 IV

L200 – лидер вторичного рынка пикапов в России. Как ни удивительно, но Mitsubishi здесь смогли “победить” Toyota с их Hilux, который по логике предпочтений россиян в других классах должен был пользоваться непререкаемым…

336 0 0
Статьи / Авто Недели
Жертва народной любви: стоит ли покупать BMW 5 series E39 за 500 тысяч рублей

BMW 5 серии в четвертом поколении с индексом E39 – одна из тех машин, для которых можно проводить конкурс на самое заезженное народное прозвище. Еще одна популярная пластинка играет саундтрек «последняя настоящая…

1573 2 0
Статьи / Шины и диски
Разница в потенциалах: тест-обзор шин Bridgestone Turanza Т005 и Bridgestone Potenza S007а

На момент, когда вы будете читать этот обзор, зимние дожди смоют каучуковые граффити с гоночной трассы близ испанской Гранады, и поспеет второй за год урожай апельсинов. Зато летние новинки от Bridgestone как раз…

194 0 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Jaguar X-Type с пробегом: губительные вибрации трансмиссии и хорошие моторы с плохим впуском

Из первой части обзора мы уже выяснили, что, несмотря на отличное качество оцинковки и окраски, кузов Икс-Тайпа всё же имеет пару очень неприятных слабых мест, электрика славится дороговизной оригинальных компонентов, а…

1901 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Jaguar X-Type с пробегом: отсутствующие пороги и обманчивая простота электрики

У поборников “расовой чистоты” премиальных машин Jaguar X-Type вызывает в лучшем случае презрительную ухмылку. “Это чёртов Форд” – говорят они. Насколько X-Type конструктивно близок к Форду? Правда ли, что несмотря на…

2424 10 0
Выбор авто / Подержанные авто
Ford Explorer III с пробегом: предательство гидротрансформатора и очень странный V6

Первая часть обзора нас обнадёжила: рама Эксплорера практически вечная, кузов имеет ряд предательски ржавеющих зон, но в целом тоже крепок. Подвески, за исключением пары грешков, тоже денег не просят, а…

2285 2 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Когда классификация обманчива: опыт владения Lexus RX 300 I

На рубеже девяностых и двухтысячных все наперебой бросились создавать «аболютно новый и уникальный» класс автомобилей, сочетающих легковые и внедорожные качества – SUV. В Mercedes изобрели нечто рамное, а затем начали…

38871 6 0
Тест-драйвы / Одиночные
Даже это можно сломать: опыт владения Lexus LS 460

Они быстро стареют, стремительно теряют в цене и теряют актуальность при малейшем рестайлинге. В десятилетнем возрасте их цена сравнима с ценой нового хэтчбека гольф-класса при неизменно высоких затратах на ремонт и…

23207 4 6
Тест-драйвы / Одиночные
Обычная пятёрка за 3 миллиона: опыт владения BMW 5 series E39

Что можно купить, если у тебя есть 3 миллиона рублей? Новую пятёрку “на минималках”, коллекционный янг- или даже олдтаймер, четыре Соляриса для таксопарка… А можно потратить их на BMW E39 528i, одну из самых странных…

19645 37 7
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Два провода и немного хитрости: как зарядить телефон в машине без зарядного устройства?

Нет, речь не про беспроводную зарядку, а про то, как можно оживить свой смартфон, если зарядка сломалась, но под рукой есть автомобиль с “живым” аккумулятором. При наличии некоторых умений и терпения выйти из положения…

23021 7 0
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

20104 43 0
Статьи / Практика
«Вы в эфире!» Сравнительный тест FM-трансмиттеров

Давненько не брали мы в руки шашек… В смысле, таких гаджетов, как FM-трансмиттеры! По случаю в тестовой лаборатории «Колес» оказалась целая охапка подобных устройств – посмотрим, как подобные автоаксесуары…

7462 4 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

55983 2 8
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

40184 0 10
Статьи / Военная техника
Бронированные, санитарные, секретные: неизвестные версии ЗИС-5

Знаменитые трехтонки Московского автозавода имени Cталина, как и легкие полуторки, о которых мы уже рассказывали, пережили все трудности самостоятельной организации серийного производства, а в годы Великой Отечественной…

16109 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

69907 28 0
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

53767 5 8
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

53363 0 7
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?