Новый Ford Kuga: первые изображения

На днях фотошпионами был замечен кроссовер Ford Escape нового поколения, который в нашей стране известен как Kuga. Пользуясь получившимися фотографиями, интернет-журнал «Колёса.ру» составил своё представление о том, как он будет выглядеть.

Нынешний кроссовер Kuga второго поколения выпускается с 2013 года, а в 2016-м получил заметное обновление внешности. Что касается будущей генерации, то она получит совершенно новый кузов, сделанный в стилистике нового Focus, представленного весной прошлого года. У кроссовера будут практически такие же фары и аналогичная по форме решётка радиатора. Похожим будет и расположение противотуманок в переднем бампере.

Профиль автомобиля новый, с восходящей подоконной линией. Пластика боковин, скорее всего, будет несколько более мягкой, чем у нового Фокуса. Как и полагается кроссоверу, он получит обвес из неокрашенного пластика, включающий в себя накладки на арки, пороги и бампера. Сзади также прослеживается сходство с Фокусом в расположении оптики и ниши номерного знака, при этом фонари будут оригинальными.

Премьера новинки ожидается во второй половине текущего года.

Сегодня в России Ford Kuga нынешнего поколения предлагается по цене от 1 511 000 рублей (2.5 AT, 150 л.с., передний привод). Полноприводная модификация со 150-сильным 1.5 EcoBoost обойдётся минимум в 1 751 000 руб.

Кстати, уже совсем скоро состоится премьера нового поколения Ford Explorer.