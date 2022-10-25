Ford обновил кроссовер Escape: иное «лицо», интерьер почти без изменений и прежняя техника

Кроссовер Escape (в Европе продаётся под именем Kuga) сменил поколение в 2019 году, с тех пор продажи модели в Штатах заметно снизились. Так, в «ковидном» 2020-ом результаты упали на 26% до 178 496 экземпляров, а годом позже американцы купили 145 415 автомобилей (на 18,5% меньше, чем годом ранее). В текущем году у модели более скромный минус: за первые восемь месяцев дилеры реализовали 97 046 кроссоверов, что на 2,8% меньше, чем в январе-августе 2021-го. Теперь пришло время для планового обновления паркетника.

На фото: Ford Escape ST-Line

В ходе рестайлинга модели переработали переднюю часть: обновлённый Ford Escape получил изменённую по форме решётку радиатора, которая теперь располагается выше, под светящейся тонкой полосой, соединяющей светодиодные фары (правда, такая линия есть только у топовых вариантов модели). Рисунок «гриля» может быть либо в виде сот, либо в виде сетки (в зависимости от версии). В центре решётки находится логотип бренда, который стал крупнее. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован небольшой воздухозаборник и «противотуманки» по бокам.



Разработчики Ford в ходе обновления Escape не стали трогать боковины, а также оставили практически не тронутой корму, однако модель получила иные задние фонари: при этом они по-прежнему заходят на багажную дверь, а между ними располагается название модели.



Кроссовер 2023 модельного года предложат в вариантах Base, Active, Titanium, кроме того, теперь и американцам доступен так называемый пакет ST-Line. У таких «оспортивленных» Escape есть не только иная решётка радиатора, но и более массивный спойлер на верхней части пятой двери, а также накладка на заднем бампере; ещё они отличаются за счёт контрастных элементов декора красного цвета.



На фото: салон Ford Escape ST-Line 1 / 3 На фото: салон Ford Escape ST-Line 2 / 3 На фото: салон Ford Escape ST-Line 3 / 3

В рамках обновления модели Форд не стал комплексно менять интерьер. У базовых версий теперь имеется 8-дюймовый приборный экран с дополнительными секциями по бокам, а за доплату по-прежнему предлагается виртуальная «приборка» диагональю 12,3 дюйма. В списке стандартного оснащения числится информационно-развлекательная система Sync 4 тоже с 8-дюймовым дисплеем. У топовых версий диагональ тачскрина равна 13,2 дюйма, он позволяет в том числе управлять климатической установкой.



На фото: Ford Escape Plug-In Hybrid 1 / 2 На фото: Ford Escape Plug-In Hybrid 2 / 2

Техника Ford Escape осталась прежней: в моторной гамме имеются 1,5-литровая «турботройка» EcoBoost мощностью 184 л.с., а также 2,0-литровая «турбочетвёрка» EcoBoost с отдачей в 253 л.с., обе версии идут в комплекте с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Помимо этого, есть пара гибридов, в основе их силовой установки находится 167-сильный бензиновый атмосферник объёмом 2,5 литра. Он работает в тандеме с электромотором и электромеханическим вариатором. У «младшего» варианта совокупная отдача составляет 203 л.с., у «старшего» – 224 л.с. В зависимости от исполнения привод может быть передним или полным.



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Новинка доберётся до дилеров в Штатах в начале следующего года. Стартовая цена посвежевшего Ford Escape уже известна – 27 500 долларов (его стоимость на 315 долларов выше по сравнению с предыдущим базовым кроссовером). Покупка топового варианта новинки обойдётся не менее чем в 38 500 долларов.

