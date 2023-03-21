Новый Ford Explorer для Европы: родня VW ID.4 с более крутым дизайном

Компания Ford рассекретила электрический компактный кроссовер, разработанный на фольксвагеновской модульной платформе MEB, его производство начнётся в этом году на головном европейском заводе Ford в Кёльне (Германия). В базовой комплектации электрический Ford Explorer будет стоить менее 45 000 евро.

В 2020 году Ford и Volkswagen заключили альянс, в результате которого свет увидели несколько совместно разработанных моделей, в том числе свежепредставленный Ford Explorer для Европы. Компания Ford не снабдила новинку никаким дополнительным обозначением вроде Explorer EV или e-Explorer, в связи с чем возникает некоторая путаница с гибридным американским plug-in гибридным Ford Explorer, который тоже продаётся в Европе. Старосветский электрический Explorer в свою очередь поставляться в США не будет — для домашнего рынка «синий овал» разрабатывает другой, более крупный батарейный кроссовер.

Европейский Explorer заметно меньше американского и меньше спортивного кроссовера Mustang Mach-E. В пресс-релизе Ford габариты новинки не указаны, но их любезно сообщает немецкий журнал auto motor und sport: длина — 4460 мм, ширина — 1870 мм, высота — 1600 мм, колёсная база — 2770 мм. Салон — строго пятиместный, объём багажника — 470 л, со сложенными задними сиденьями — около 1400 л, открыть багажную дверь можно взмахом ноги под задним бампером. Под капотом есть небольшая вещевая ниша — там хранится ремкомплект с герметиком на случай прокола колеса.



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Дизайн у европейского Эксплорера вполне американский и куда более гармоничный, чем у родственного Volkswagen ID.4, — классический двухобъёмный профиль и прямая подоконная линия. За нарисованными решётками на задних стойках кузова прячутся боковые багажные окна. Надпись Explorer есть одновременно на передке и корме. Для работы электронных ассистентов водителя в кузов органично вживлены 12 ультразвуковых датчиков, 5 камер и 3 радара. Колёса — 19-, 20- либо 21-дюймовые.



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Интерьер у нового кроссовера Ford полностью самобытный, но Volkswagen заразил его сенсорной болезнью: сенсорные панели есть на спицах руля, на панели слева от руля и даже регулятор громкости аудиосистемы выполнен в виде сенсорной полоски. Отдельного блока микроклимата нет, он «зашит» в центральный сенсорный экран с диагональю 15 дюймов, этот экран также выполняет роль крышки тайничка с двумя USB-портами, а во время езды экран можно для удобства поднять повыше. Перед центральным экраном есть вертикальный слот с беспроводной зарядкой для двух смартфонов. Роль козырька над 5,3-дюймовым приборным экраном выполняет широкая звуковая колонка. Между передними креслами есть вещевая ниша объёмом 17 л (в неё помещается 15-дюймовый ноутбук). В базовое оснащение входят подгорев руля и передних сидений, массажёры в кресле водителя и двухзонный климат-контроль.



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Ford не сообщает почти никаких технических подробностей о европейском Эксплорере, но здесь нам опять помогают немецкие коллеги: по их данным кроссовер будет предлагаться с тремя силовыми установками на выбор. Две версии — моноприводные, с единственным электромотором на задней оси, который выдаёт 125 кВт (170 л.с.) либо 210 кВт (286 л.с.). Двухмоторная полноприводная версия располагает совокупной мощностью в 250 кВт (340 л.с.).



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Ёмкость батареи пока не раскрыта, равно как и запас хода на одной зарядке. Ford сообщает, что зарядить батарею с 10 до 80% можно всего за 25 минут, но не указывает максимальную мощность зарядки, притом что давно известно, что платформа MEB рассчитана максимум на 170 кВт. Допустимая масса буксируемого прицепа — 1200-1400 кг в зависимости от модификации.



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Европейские дилеры Ford уже принимают предварительные заказы на электрический Explorer, полноценный старт продаж ожидается осенью, поставки начнутся в конце года. Выпускаться батарейный кроссовер будет на заводе Ford в Кёльне, в модернизацию которого американская компания инвестировала 2 млрд евро, здесь же в 2024 году начнётся сборка батарей для электромобилей и производство второго, спортивного электрического кроссовера Ford для Европы. К 2026 году Ford хочет продавать в Европе более 600 тысяч электромобилей в год, а к 2030 году полностью переключиться на «электрички» в этом регионе.

