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  • Ford анонсировал 7 новых электромобилей для Европы, в том числе батарейную Kuga

Ford анонсировал 7 новых электромобилей для Европы, в том числе батарейную Kuga

14.03.2022 278 0 0

К 2026 году Ford хочет продавать в Европе более 600 тысяч электромобилей в год, для чего планирует существенно расширить «зелёную» линейку: к 2024 году на рынок выйдут три новых легковых электромобиля и четыре коммерческих.

 

Ford Model e — свежеиспечённое электромобильное бизнес-подразделение «синего овала» готовится к укреплению позиций марки в Европе. Ближайшей «зелёной» новинкой станет среднеразмерный кроссовер на фольксвагеновской модульной платформе MEB, разработанный в рамках заключённого в 2020 году между Ford и VW альянса, премьера состоится в этом году. По сути, речь идёт о брате Volkswagen ID.4, из технических характеристик пока заявлен только запас хода на одной зарядке — 500 км.

Рендер завода Ford по сборке аккумуляторных батарей в Кёльне.

Производство клона Volkswagen ID.4 под маркой Ford будет налажено в 2023 году на головном европейском заводе Ford в Кёльне, на реконструкцию которого направлено 2 млрд долларов — это в два раза больше, чем было обещано в прошлом году. Дополнительные средства понадобились на организацию сборки аккумуляторных батарей в Кёльне (заработает в 2024 году) и постановку на конвейер второй модели (тоже в 2024 году) — некоего спортивного кроссовера. Скорее всего, речь идёт об аналоге топ-версии Volkswagen ID.4 GTX, то есть машине менее мощной и менее динамичной, чем топовый Ford Mustang Mach-E GT, но с более привлекательным для массового потребителя ценником.

Линейка легковых электромобилей Ford для Европы на 2024 год.

Третья легковая новинка — это электрическая версия субкомпактного кроссовера Puma, производство которой начнётся в 2024 году на заводе Ford в румынском городе Крайова. Здесь же сейчас производятся обычные бензиновые и дизельные Пумы, и, полагаем, появление электрической версии приурочат к смене поколений всего семейства.

Здесь же в Румынии в 2023 году будет налажено производство недорогих «каблучков» Transit Courier (фургон) и Tourneo Courier (пассажирская версия) — их компания Ford анонсировала ещё в апреле прошлого года, но только сейчас объявила названия. При этом в гамме останется более дорогой Ford Tourneo Connect — клон VW Caddy, который собирают на заводе VW в польском городе Познань. Электрические версии румынских «каблучков» будут запущены в производство в 2024 году.

Линейка лёгких коммерческих электромобилей Ford для Европы на 2024 год.

Кроме того, объявлено, что завод в Крайове перейдёт под управление турецкого СП Ford Otosan (им владеет Ford Motor Company и турецкий Koç Holding), а ещё в Турции (в пригороде Анкары) Ford совместно с тем же Koç Holding и южнокорейской SK Innovation хочет построить к середине текущего десятилетия батарейную Гигафабрику мощностью от 30 до 45 ГВт·ч в год.

На 2023 году намечен дебют электрических версий однотонного фургона Ford Transit Custom и его пассажирской версии Ford Tourneo Custom. Место сборки этих машин в пресс-релизе не названо, но, скорее всего, их будут делать в Турции на всё том же СП Ford Otosan. Пока официально не сказано, будут ли у новых Ford Transit Custom и Ford Tourneo Custom версии с ДВС (мы думаем, что будут) и когда у них появятся клоны под маркой Volkswagen (новый Transporter сотоварищи) — они были заявлены ещё в 2020 году на стадии запуска альянса между Ford и VW.

Линейка легковых и лёгких коммерческих электромобилей Ford для Европы на 2024 год.

Таким образом, линейка электромобилей Ford в Европе к 2024 году будет состоять из 9 позиций, на вершине окажется давно рассекреченный электрический E-Transit, который поступит продажу во втором квартале этого года. К 2030 году Ford полностью избавится от моделей с ДВС в европейской легковой линейке, к 2035 году — в коммерческой линейке.

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