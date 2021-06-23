Топовый Ford Mustang Mach-E GT подтвердил свой запас хода без подзарядки

Электрический кроссовер в своей «заряженной» версии может проехать на одной зарядке 434,5 км (расчёт вели по используемому в США циклу EPA).

Первым самостоятельным электромобилем Ford стал Mustang Mach-E (если не брать в расчёт «зелёные» версии моделей, созданные на основе бензиновых машин). Несмотря на то, что модель была представлена ещё осенью 2019 года, продажи кроссовера на домашнем рынке стартовали сравнительно недавно, в декабре 2020-го. Судя по данным сайта Carsalesbase, до конца мая текущего года дилеры реализовали в США в общей сложности 10 513 машин.



На фото: Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition

Напомним, у «электропаркетника» купеобразный кузов, заглушка, расположенная на месте традиционной решётки радиатора, а на ней фирменный знак классического Мустанга, который дублируется на корме автомобиля – фирменного «голубого овала» Ford на модели нет. Mustang Mach-E получил светодиодную головную оптику, панорамную крышу, оформленные в стиле спорткара фонари. Кроме того, на дверях нет традиционных ручек: их заменили кнопки на стойках.



В салоне расположены два дисплея – один из них представляет собой виртуальную «приборку» (диагональ – 10,2 дюйма), а в центре передней панели находится вертикальный «планшет» мультимедийной системы (диагональ – 15,5 дюйма). В список оснащения входит комплекс Co-Pilot360, включающий в себя адаптивный круиз-контроль, системы экстренного торможения, автоматического переключения света фар, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Топовым исполнением Ford Mustang Mach-E является GT (а также спецверсия GT Performance Edition). Совокупная отдача двухмоторной установки «электрокроссовера» составляет 487 л.с., а максимальный крутящий момент равен 814 Нм (у варианта с приставкой Performance Edition – 860 Нм). На разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) таким автомобилям нужно 3,7 и 3,5 секунды соответственно.



Как сообщалось ранее, паспортный запас хода на одной зарядке у Ford Mustang Mach-E GT составляет 402 км, а у спецверсии GT Performance Edition он равен 378 км. Теперь компания подтвердила показатели запаса хода, сертифицированные EPA. Согласно проверке, реальный результаты превышают изначально заявленные: так, «просто» GT способен проехать без подзарядки 434,5 км, а вариант Performance Edition – 418,4 км.



Ford оснастил Mustang Mach-E GT Performance Edition 20-дюймовыми колёсными дисками чёрного цвета, которые «обуты» в летние шины Pirelli. Также спецверсию можно отличить по красным тормозным суппортам Brembo. Интерьер варианта отличается за счёт иной обивки кресел со светоотражающими вставками, а также алюминиевых декоративных элементов на передней панели.

На американском рынке уже стартовал приём заказов на обе топовые версии «электропаркетника», первые клиенты получат свои машины осенью текущего года. Стартовый ценник Ford Mustang Mach-E GT равен 59 900 долларов (эквивалентно примерно 4,36 млн рублей по текущему курсу), а покупка спецсерии Performance Edition обойдется минимум в 64 900 долларов (около 4,72 млн рублей).

