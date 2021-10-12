Новый Ford Tourneo Connect получил от донорского VW Caddy полный привод

Компания Ford представила третье поколение пассажирского «каблучка» Tourneo Connect, который на самом деле является перелицованным новым VW Caddy. Продажи в Европе стартуют в начале 2022 года, у дилеров «живые» машины появятся весной.

В июне прошлого года Ford и Volkswagen окончательно оформили альянс, который позволит им сэкономить кучу денег на разработке новых коммерческих машин и легковых электромобилей. Ford Tourneo Connect третьего поколения — плод этого союза двух автогигантов, за разработку которого отвечала компания Volkswagen. Ford в свою очередь курирует разработку пикапов Ford Ranger и VW Amarok нового поколения — их премьеры не за горами.

VW Caddy пятого поколения дебютировал в феврале прошлого года, то есть ещё до того, как Ford и Volkswagen согласовали параметры сотрудничества, и только сегодня на публику вышел родственный «третий» Ford Tourneo Connect, при этом в пресс-релизе «синего овала» нет ни одного упоминания об альянсе и о том, что новинка разработана другой компанией. Tourneo Connect позаимствовал у Volkswagen в том числе силовые агрегаты, при этом фордовские маркетологи ничтоже сумняшеся переименовали двигатели TSI и TDI в EcoBoost и EcoBlue, а автоматическую коробку передач DSG — в PowerShift.



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Что же у Ford Tourneo Connect своего? По сути, только передняя часть кузова с оригинальными бампером, фарами, крыльями и капотом, да слегка переоформленная корма: фонари получили отличную от фольксвагеновоской светодиодную начинку, а на багажной двери появилась уникальная трапециевидная выштамповка под номерной знак. Исполнения Sport и Active (типа кроссоверное) имеют ряд уникальных элементов отделки, никак впрочем не связанных с технической начинкой.



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В салоне у Tourneo Connect собственный, фордовский руль, слегка изменённые формы передней панели и рамки вокруг мультимедийного экрана, иной дизайн рычага МКП и дополнительный ряд физических клавиш под центральными воздуховодами — таким образом фородовцы избавились от сенсорных выключателей, что у Caddy находится слева от приборов. Приборы, кстати, у Tourneo Connect в базе настоящие, с аналоговыми шкалами, а дорогим версиям положено 10,25-дюймовое виртуальное «табло». Диагональ мультимедийного экрана — 8,25 либо 10 дюймов. «Нормального» блока микроклимата, как и у Caddy, нет — придётся возиться с сенсорными полосками. Электромеханический стояночный тормоз входит в базовое оснащение.



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Пока представлена только пассажирская версия Tourneo Connect c двумя вариантами длины (точных габаритов компания Ford пока не приводит), при этом обе можно заказать с двумя либо тремя рядами сидений, то есть даже короткий Tourneo Connect может быть 7-местным. С убранными сиденьями второго и третьего рядов грузовая вместимость короткого Tourneo Connect составляет 2,6 м3, длинного — 3,1 м3, а ещё можно сложить переднее пассажирское кресло, что позволяет перевозить в салоне длинномеры. В виде опции предлагаются передние кресла повышенной комфортности с увеличенной длиной подушки и регулировкой поясничной опоры в двух направлениях.



Оснащение электронными ассистентами водителя — такое же богатое, как и у Caddy: на «полном фарше» можно получить 19 систем, в том числе адаптивный круиз-контроль и помощника при маневрировании с прицепом.

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Для Tourneo Connect на данный момент зарезервирован всего один бензиновый двигатель — 1,5-литровая «турбочетвёрка» TSI/EcoBoost (114 л.с., 220 Нм), а 2,0-литровый турбодизель TDI/EcoBlue с двойным впрыском мочевины будет доступен в вариантах на 112 л.с., 280 Нм и 122 л.с., 320 Нм. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо 7-ступенчатый «автомат» DSG/PowerShift. Полный привод с муфтой отбора мощности на заднюю ось доступен только в сочетании со 122-сильным турбодизелем и МКП. В виде опции для плохих дорог будет предагаться защита двигателя.



Добавим, что в 2023 году у Ford появится ещё один, бюджетный «каблучок» (разрабатывается без участия VW), который будет выпускаться в Румынии и конкурировать на рынке с дебютировавшим весной этого года Renault Express.

