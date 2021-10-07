Новый Ford Ranger готовится к дебюту и сбрасывает камуфляж: очередной видео-тизер

Австралия — один из ключевых рынков сбыта для Ford Ranger, а в сентябре этого года в этой стране американский пикап и вовсе стал абсолютным бестселлером, обогнав Toyota Hilux — продано 4192 и 3635 шт. соответственно. Правда, по итогам первых трёх кварталов 2021-го «японец» по прежнему на первом месте: реализовано 40 791 шт., тогда как результат Ford Ranger — 37 551 шт.
Зелёный континент стал также главным испытательным полигоном для нового Ford Range: закамуфлированные прототипы уже несколько месяцев ездят по дорогам общего пользования и в сельской глуши, первую дозу тизеров с полей пресс-служба «синего овала» опубликовала в сентябре. Теперь камуфляжа на тестовых образцах пикапа стало меньше, на пикапе больше нет тряпок и оценить полноценно внешность машины, по сути, мешает только пиксельная раскраска.
Передок от нас пока прячут, а вот с кормой всё ясно: пикап получил новые светодиодные фонари и выемки-подножки в бампере, на которые можно вставать для облегчения погрузки-загрузки кузова. Общие пропорции пикапа примерно те же, что были раньше. Полагаем, главные новшества по части дизайна сосредоточены именно на передке и, конечно же, салон будет полностью другим.
Официальных сообщений о технике нового пикапа пока не поступало, но ожидается, что Ranger получит наддувные бензиновые и дизельные двигатели V6, а также plug-in гибридную силовую установку на базе 2,3-литровой бензиновой «турбочетвёрки». Версиям начального уровня, скорее всего, достанется 2,0-литровый бензиновый турбомотор — такой же, как у младшего пикапа Ford Maverick с несущим кузовом.
Ranger, разумеется, сохранит рамную конструкцию. Американские СМИ, опираясь на слухи, говорят, что их версия пикапа будет отличаться от глобальной и дебютирует с годовой задержкой, а в продаже он появится не раньше середины 2023 года. Не исключено, что американский Ranger будет по части техники унифицирован с внедорожником Ford Bronco, которому тоже прочили версию с кузовом пикап, но в итоге её отменили. Также есть большая вероятность, что у американского Ford Ranger помимо plug-in гибридной версии будет полностью электрическая. Она же, по идее, должна быть востребованной в Европе, где Ford Ranger лидирует по продажам в своём сегменте.
Что до VW Amarok, то его продажи в Европе уже прекращены, но следующее поколение вернётся на домашний рынок. Разработку нового Amarok курирует компания Ford — таковы были условия создания альянса между Ford и VW в прошлом году, но дизайн у немецкого пикапа будет свой.
Сборка новых Ford Ranger и VW Amarok для Европы будет налажена на южноафриканском заводе Ford в Претории, в модернизацию которого американская компания вложила миллиард долларов. Американский Ranger будут собирать в США (точнее на заводе Ford в Уэйне, штат Мичиган), а вот VW Amarok в Америке не появится. Зато есть хорошие шансы, что новый Amarok доберётся до российского рынка, тогда как новый Ford Ranger в нашей стране можно не ждать.
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