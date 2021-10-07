Новый Ford Ranger готовится к дебюту и сбрасывает камуфляж: очередной видео-тизер

Австралийское подразделение Ford опубликовало новые фотографии и видеоролик со среднеразмерным пикапом Ranger нового поколения, полноценная премьера которого состоится до конца текущего года. Вслед за ним дебютирует и родственный новый Volkswagen Amarok.

Австралия — один из ключевых рынков сбыта для Ford Ranger, а в сентябре этого года в этой стране американский пикап и вовсе стал абсолютным бестселлером, обогнав Toyota Hilux — продано 4192 и 3635 шт. соответственно. Правда, по итогам первых трёх кварталов 2021-го «японец» по прежнему на первом месте: реализовано 40 791 шт., тогда как результат Ford Ranger — 37 551 шт.

Зелёный континент стал также главным испытательным полигоном для нового Ford Range: закамуфлированные прототипы уже несколько месяцев ездят по дорогам общего пользования и в сельской глуши, первую дозу тизеров с полей пресс-служба «синего овала» опубликовала в сентябре. Теперь камуфляжа на тестовых образцах пикапа стало меньше, на пикапе больше нет тряпок и оценить полноценно внешность машины, по сути, мешает только пиксельная раскраска.

Передок от нас пока прячут, а вот с кормой всё ясно: пикап получил новые светодиодные фонари и выемки-подножки в бампере, на которые можно вставать для облегчения погрузки-загрузки кузова. Общие пропорции пикапа примерно те же, что были раньше. Полагаем, главные новшества по части дизайна сосредоточены именно на передке и, конечно же, салон будет полностью другим.



Новый Ford Ranger

Официальных сообщений о технике нового пикапа пока не поступало, но ожидается, что Ranger получит наддувные бензиновые и дизельные двигатели V6, а также plug-in гибридную силовую установку на базе 2,3-литровой бензиновой «турбочетвёрки». Версиям начального уровня, скорее всего, достанется 2,0-литровый бензиновый турбомотор — такой же, как у младшего пикапа Ford Maverick с несущим кузовом.



Новый Ford Ranger

Ranger, разумеется, сохранит рамную конструкцию. Американские СМИ, опираясь на слухи, говорят, что их версия пикапа будет отличаться от глобальной и дебютирует с годовой задержкой, а в продаже он появится не раньше середины 2023 года. Не исключено, что американский Ranger будет по части техники унифицирован с внедорожником Ford Bronco, которому тоже прочили версию с кузовом пикап, но в итоге её отменили. Также есть большая вероятность, что у американского Ford Ranger помимо plug-in гибридной версии будет полностью электрическая. Она же, по идее, должна быть востребованной в Европе, где Ford Ranger лидирует по продажам в своём сегменте.



Новый VW Amarok

Что до VW Amarok, то его продажи в Европе уже прекращены, но следующее поколение вернётся на домашний рынок. Разработку нового Amarok курирует компания Ford — таковы были условия создания альянса между Ford и VW в прошлом году, но дизайн у немецкого пикапа будет свой.



Сборка новых Ford Ranger и VW Amarok для Европы будет налажена на южноафриканском заводе Ford в Претории, в модернизацию которого американская компания вложила миллиард долларов. Американский Ranger будут собирать в США (точнее на заводе Ford в Уэйне, штат Мичиган), а вот VW Amarok в Америке не появится. Зато есть хорошие шансы, что новый Amarok доберётся до российского рынка, тогда как новый Ford Ranger в нашей стране можно не ждать.

