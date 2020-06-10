От слов к делу: альянс Ford и VW выдаст на-гора 8 млн коммерческих автомобилей

В начале прошлого года Ford и Volkswagen объявили о создании альянса, но только сегодня было подписано официальное соглашение между компаниями и дан старт совместным разработкам. Рассказываем, каким именно.

Альянс Ford и Volkswagen затевался прежде всего с целью экономии средств на разработке коммерческих автомобилей, но полного сращивания линеек пикапов и LCV двух компаний не предвидится. Так, самые крупные фургоны Ford Transit и VW Crafter останутся независимыми друг от друга моделями, при этом Transit к концу следующего года получит электрическую версию. Не увидим мы и грузовиков Volkswagen на базе американского бестселлера, полноразмерного пикапа Ford F-series, который в следующем году также станет электромобилем.

В рамках альянса будет только три совместные коммерческие модели. Первая — это среднеразмерный пикап, за разработку и выпуск которого отвечает Ford. Машина увидит свет в 2022 году и будет продаваться как Ford Ranger и VW Amarok. Немецкий вариант, разумеется, получит собственный дизайн, в марте Volkswagen опубликовал тизер грядущей новинки.

Тизер нового VW Amarok

Также Ford будет отвечать за разработку и выпуск однотонного фургона, то есть будущих Ford Transit Custom и VW Transporter, но сроки их дебюта пока не названы. Между тем Volkswagen уже почти завершил разработку однообъёмника Т7 на легковой платформе MQB, но это будет относительно малотиражная и дорогая модель (планируется выпустить 25 000 шт. в течение пяти лет), которая к тому же, скорее всего, будет предлагаться исключительно в пассажирском исполнении. Новый Transporter для простых трудящихся, соответственно будет делать Ford. Отдельно, то есть за рамками альянса Volkswagen будет выпускать электрический вэн ID.7 и фургон на его основе.



новый VW Caddy

Третья совместная коммерческая модель — это «каблучок», а именно новый VW Caddy, дебютировавший в феврале этого года. Клон под маркой Ford появится в 2021 году.



Совокупных тираж трёх вышеозначенных моделей со всеми версиями и модификациями должен составить 8 миллионов экземпляров.

Теперь к легковушкам. Заключённое соглашение предусматривает выпуск некоего нового электромобиля Ford на фольксвагеновской модульной платформе MEB в 2023 году, который в течение шести примерно лет выпустят тиражом 600 000 экземпляров. Эта модель дополнит кроссовер Mach-E, который, по сути, является результатом компромисса, то есть конверсией нового Фокуса, и не подходит для создания на его базе других новинок. Сам Volkswagen планирует выпустить на платформе MEB примерно 15 млн электромобилей.

Самый туманный пункт сотрудничества — это использование наработок американского стартапа Argo AI, занимающегося разработкой систем автономного вождения. Стартап этот был в 2017 году за миллиард долларов поглощён Фордом. Volkswagen в свою очередь год назад пообещал вложить в него 2,6 млрд долларов и на прошлой неделе, наконец, осуществил обещанное вливание. Непонятно только зачем. Год назад партнёры говорили о намерении с помощью Argo AI получить систему 4 уровня автономности по классификации SAE, теперь же — никакой конкретики. Сообщается лишь, что Ford и VW будут независимо использовать в своих целях наработки Argo AI, не указывая как, где и когда именно.



Глава Ford Джим Хэкетт (слева) и глава VW Герберт Дисс (справа) заключили альянс без обмена акциями, какой имел место при создании находящего сейчас в кризисе альянса Renault-Nissan.

В апреле Kollesa.ru на примере Audi A8 последнего поколения рассказывали о крахе беспилотной идеи. Премиальный седан оснащён всем необходимым оборудованием для самостоятельной езды (в данном случае 3 уровень автономности по SAE), но не использует его на полную мощность, так как не существует юридических механизмов перекладывания отвественности за безопасность на дороге с водителя на искусственный интеллект. И нет практически никаких шансов, что такие механизмы появятся в обозримом будущем. То есть максимум, на что сможет расчитывать конечный потребитель — это вспомогательные системы 1 и 2 уровней по SAE, требующие постоянного контроля со стороны человека. Такие системы уже сегодня выпускаются и используются в массовом порядке, так что остаётся только гадать, зачем Ford и VW потратили на Argo AI миллиарды долларов и какой от этого ожидают «выхлоп».

