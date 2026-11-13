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Volkswagen анонсировал новый «заряженный» кроссовер T-Roc R

13.11.2026 205 0 0
Volkswagen анонсировал новый «заряженный» кроссовер T-Roc R

Пока что немецкий производитель опубликовал несколько снимков замаскированного прототипа грядущего «горячего» паркетника.

Кроссовер Volkswagen T-Roc пополнил линейку бренда в 2017 году, а модель актуального второго поколения была представлена в конце лета 2025-го, живые продажи в Европе стартовали осенью того же года. Напомним, у предшественника была «заряженная» версия с дополнительной литерой R, она появилась в 2019-м. А теперь немецкая компания готовит к дебюту T-Roc R второй генерации.

На фото: Volkswagen T-Roc второго поколения

Пока что VW держит внешность нового «горячего» SUV в секрете. На опубликованных официальных снимках можно увидеть прототип будущей новинки в ходе дорожных испытаний, причём детали его экстерьера спрятаны с помощью синей маскировочной плёнки (кстати, это фирменный цвет для моделей R-линейки).

Судя по опубликованным фотографиям, Volkswagen T-Roc R получит головную оптику, как у актуального «обычного» кроссовера, большую радиаторную решётку, а также центральный и пару боковых воздухозаборников, интегрированных в нижнюю часть переднего бампера. На крыше имеются рейлинги, в профиль можно увидеть объёмные накладки на колёсные арки из чёрного пластика, стандартные наружные зеркала и дверные ручки под привычный хват.

На фото: прототип нового Volkswagen T-Roc R

В задней части панорамной крыши T-Roc R имеется антенна «акулий плавник», верх багажной двери венчает спойлер с интегрированным стоп-сигналом, а в нижней части заднего бампера находится диффузор с четырьмя круглыми патрубками выхлопной системы (по два с каждой стороны).

Официальная информация о дате презентации, старте продаж, ценах новинки, а также о его технике появится позднее. По предварительным данным, Volkswagen T-Roc R может разделить начинку с нынешним Golf R. Речь идёт о бензиновом 2,0-литровом турбомоторе TSI, максимальная мощность которого у хот-хэтча равна 333 л.с., а крутящий момент – 420 Нм. Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG, привод – полный с индивидуальными муфтами подключения задних колёс.

Для сравнения, у предыдущего Volkswagen T-Roc R, который уже исчез из продажи на европейском рынке, под капотом располагался двигатель аналогичного объёма, однако его максимальная отдача составляла 300 л.с., крутящий момент – 400 Нм.

Стоимость VW T-Roc R второго поколения станет известна позже. Отметим, на домашнем рынке, в Германии, цена стартовой версии актуального «обычного» T-Roc равна 30 995 евро (эквивалентно примерно 2,82 млн рублей по текущему курсу). А за топовый вариант с прибавкой R-Line к названию просят не менее 42 895 евро (около 3,91 млн рублей).

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Обновлено 14.11.2026
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