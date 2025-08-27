Новинки ×
  • Volkswagen рассекретил кроссовер T-Roc нового поколения, цена известна

Volkswagen рассекретил кроссовер T-Roc нового поколения, цена известна

27.08.2025 334 0 1

Дилеры марки на домашнем рынке, в Германии, сегодня начали собирать предзаказы на «второй» кроссовер, а живые продажи стартуют в ноябре 2025 года.

Линейку немецкой марки в 2017 году пополнил кроссовер Volkswagen T-Roc, в 2021-м он пережил обновление. Судя по данным Jato Dynamics, на сегодняшний день паркетник остаётся бестселлером VW в Европе: за первую половину 2025 года модель разошлась по рынку тиражом 106 118 экземпляров (на 5% меньше, чем в январе-июне прошлого года). В целом модель разошлась по миру тиражом более 2 млн единиц. Теперь, после серии эскизов и тизеров бренд полностью рассекретил Volkswagen T-Roc второго поколения.

На фото: Volkswagen T-Roc нового поколения
1 / 2
На фото: Volkswagen T-Roc нового поколения
2 / 2

В ходе смены генерации Volkswagen T-Roc подрос и получил новую внешность. Кроссовер снабдили иной головной оптикой (за доплату – матричной IQ.Light) в стиле других актуальных моделей марки: фары сравнительно простой формы соединены между собой тонкой светодиодной полосой, в центре которой располагается логотип VW. Ниже находится большой элемент с рисунком в виде сетки с крупными ячейками, объединяющий в себе радиаторную решётку и воздухозаборник. По бокам он украшен уголками из чёрного пластика, низ очерчен серебристой планкой. Аналогичного цвета вставки есть также на боковинах и нижней части заднего бампера.

1 / 2
2 / 2

У «заряженного» варианта T-Roc R решётка радиатора оформлена иначе, а также имеется отдельный воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера. Декор выполнен из чёрного глянцевого пластика, включая корпуса наружных зеркал, боковые юбки и диффузор на корме. Вне зависимости от исполнения кроссовер имеет рейлинги и антенну «акулий плавник» на крыше, обычные дверные ручки, накладки на колёсных арках, «монофонарь» с подсвечиваемой эмблемой и спойлер в верхней части багажной двери.

На фото: салон Volkswagen T-Roc нового поколения
1 / 3
На фото: салон Volkswagen T-Roc нового поколения
2 / 3
На фото: салон Volkswagen T-Roc нового поколения
3 / 3

Габаритная длина «второго» Volkswagen T-Roc увеличилась на 122 мм и теперь составляет 4373 мм, а расстояние между осями подросло на 28 мм – до 2631 мм. Объём багажника SUV стал больше на 30 литров и теперь составляет 475 литров (при загрузке до высоты спинок задних сидений).

Салон следующего T-Roc получил новые материалы для отделки, трёхспицевое мультифункциональное рулевое колесо с усечённым ободом и физическими кнопками, 10-дюймовый дисплей, исполняющий роль виртуальной приборки, а также тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю либо 10,4, либо 12,9 дюйма (в зависимости от версии). Ещё модель снабдили проекционным экраном и «крутилкой» для управления рядом функций автомобиля, расположенной на центральной консоли. В списке опций числятся кресло с 14-позиционной электрорегулировкой и функцией массажа, а также акустика Harman Kardon.

1 / 2
2 / 2

В основе Volkswagen T-Roc второй генерации лежит модернизированная платформа MQB Evo. На европейском рынке модель пока что предложат только с электрифицированной «начинкой». Так, стартовые версии оснащаются бензиновым мотором eTSI объёмом 1,5 литра, мощность в зависимости от исполнения равна либо 116, либо 150 л.с. (максимальный крутящий момент – 220 и 250 Нм соответственно). Мотор работает в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором и семиступенчатым роботом DSG с двумя сцеплениями.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Модификации подороже оснастили новой гибридной установкой, в основе которой лежит 1,5-литровый мотор TSI, идущий в комплекте с электродвигателем и литий-ионной батареей (находится под задними сиденьями). Варианта совокупной мощности два – 136 л.с. или 170 л.с. (крутящий момент един – 306 Нм). В дальнейшем появятся версии нового T-Roc с 2,0-литровым TSI (как просто ДВС, так и в составе MHEV-установки), с опцией в виде полноприводной системы 4Motion. Позже на рынок выйдет и самый мощный вариант с приставкой R.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Как рассказали в компании, дилеры марки уже сегодня начали собирать предзаказы на Volkswagen T-Roc второй генерации, а живые продажи модели стартуют в ноябре этого года. Стартовая цена на домашнем рынке, в Германии, известна: за исполнение со 116-сильным eTSI здесь просят 30 845 евро (эквивалентно примерно 2,88 млн рублей по текущему курсу).

кроссовер авторынок новинки Volkswagen Volkswagen T-Roc
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Не надо – стоим, надо – не едем: что ломается в стояночном тормозе и как его проверить Бывало ли у вас такое: прекрасное утро, вы торопитесь на работу, прыгаете в автомобиль, запускаете двигатель, включаете передачу, а машина не движется? Вы начинаете нервничать, перепроверяя... 163 0 1 27.08.2025
Статьи / Ремонт «Жесть» без потрясений: кузовной ремонт BMW 5 Series VII (G30) Про техническое обслуживание и слесарный ремонт автомобилей ушедших из России марок мы уже рассказывали на разных примерах, а теперь пришло время обратиться к теме кузовного ремонта. Как обс... 3320 3 3 25.08.2025
Статьи / Мнение без фильтров Менять – не переменять: когда исключения станут правилом Вряд ли кто-то заметил, что «Русский орфографический словарь» под редакцией В. В. Лопатина и О. Е. Ивановой настаивает на том, что сейчас правильно писать слово «сайлентблок» через дефис - «... 662 10 2 25.08.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 8463 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 7818 7 6 18.04.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 6657 7 3 04.05.2025
Обсуждаемое
20 Не все любят морепродукты: история разработки и особенности Infiniti F...
10 Менять – не переменять: когда исключения станут правилом
7 Кошачьи глазки, два планшета и джойстик под рулем: тест-драйв Tenet T8
Новые комментарии
Change privacy settings