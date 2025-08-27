Volkswagen рассекретил кроссовер T-Roc нового поколения, цена известна

Дилеры марки на домашнем рынке, в Германии, сегодня начали собирать предзаказы на «второй» кроссовер, а живые продажи стартуют в ноябре 2025 года.

Линейку немецкой марки в 2017 году пополнил кроссовер Volkswagen T-Roc, в 2021-м он пережил обновление. Судя по данным Jato Dynamics, на сегодняшний день паркетник остаётся бестселлером VW в Европе: за первую половину 2025 года модель разошлась по рынку тиражом 106 118 экземпляров (на 5% меньше, чем в январе-июне прошлого года). В целом модель разошлась по миру тиражом более 2 млн единиц. Теперь, после серии эскизов и тизеров бренд полностью рассекретил Volkswagen T-Roc второго поколения.

На фото: Volkswagen T-Roc нового поколения 1 / 2 На фото: Volkswagen T-Roc нового поколения 2 / 2

В ходе смены генерации Volkswagen T-Roc подрос и получил новую внешность. Кроссовер снабдили иной головной оптикой (за доплату – матричной IQ.Light) в стиле других актуальных моделей марки: фары сравнительно простой формы соединены между собой тонкой светодиодной полосой, в центре которой располагается логотип VW. Ниже находится большой элемент с рисунком в виде сетки с крупными ячейками, объединяющий в себе радиаторную решётку и воздухозаборник. По бокам он украшен уголками из чёрного пластика, низ очерчен серебристой планкой. Аналогичного цвета вставки есть также на боковинах и нижней части заднего бампера.

1 / 2 2 / 2

У «заряженного» варианта T-Roc R решётка радиатора оформлена иначе, а также имеется отдельный воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера. Декор выполнен из чёрного глянцевого пластика, включая корпуса наружных зеркал, боковые юбки и диффузор на корме. Вне зависимости от исполнения кроссовер имеет рейлинги и антенну «акулий плавник» на крыше, обычные дверные ручки, накладки на колёсных арках, «монофонарь» с подсвечиваемой эмблемой и спойлер в верхней части багажной двери.

На фото: салон Volkswagen T-Roc нового поколения 1 / 3 На фото: салон Volkswagen T-Roc нового поколения 2 / 3 На фото: салон Volkswagen T-Roc нового поколения 3 / 3

Габаритная длина «второго» Volkswagen T-Roc увеличилась на 122 мм и теперь составляет 4373 мм, а расстояние между осями подросло на 28 мм – до 2631 мм. Объём багажника SUV стал больше на 30 литров и теперь составляет 475 литров (при загрузке до высоты спинок задних сидений).

Салон следующего T-Roc получил новые материалы для отделки, трёхспицевое мультифункциональное рулевое колесо с усечённым ободом и физическими кнопками, 10-дюймовый дисплей, исполняющий роль виртуальной приборки, а также тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю либо 10,4, либо 12,9 дюйма (в зависимости от версии). Ещё модель снабдили проекционным экраном и «крутилкой» для управления рядом функций автомобиля, расположенной на центральной консоли. В списке опций числятся кресло с 14-позиционной электрорегулировкой и функцией массажа, а также акустика Harman Kardon.

1 / 2 2 / 2

В основе Volkswagen T-Roc второй генерации лежит модернизированная платформа MQB Evo. На европейском рынке модель пока что предложат только с электрифицированной «начинкой». Так, стартовые версии оснащаются бензиновым мотором eTSI объёмом 1,5 литра, мощность в зависимости от исполнения равна либо 116, либо 150 л.с. (максимальный крутящий момент – 220 и 250 Нм соответственно). Мотор работает в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором и семиступенчатым роботом DSG с двумя сцеплениями.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Модификации подороже оснастили новой гибридной установкой, в основе которой лежит 1,5-литровый мотор TSI, идущий в комплекте с электродвигателем и литий-ионной батареей (находится под задними сиденьями). Варианта совокупной мощности два – 136 л.с. или 170 л.с. (крутящий момент един – 306 Нм). В дальнейшем появятся версии нового T-Roc с 2,0-литровым TSI (как просто ДВС, так и в составе MHEV-установки), с опцией в виде полноприводной системы 4Motion. Позже на рынок выйдет и самый мощный вариант с приставкой R.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Как рассказали в компании, дилеры марки уже сегодня начали собирать предзаказы на Volkswagen T-Roc второй генерации, а живые продажи модели стартуют в ноябре этого года. Стартовая цена на домашнем рынке, в Германии, известна: за исполнение со 116-сильным eTSI здесь просят 30 845 евро (эквивалентно примерно 2,88 млн рублей по текущему курсу).