Следующий Volkswagen T-Roc показался на новых изображениях в преддверии скорой премьеры

Как стало известно ранее, презентация нового кроссовера немецкой марки пройдет в ходе автосалона в Мюнхене, который откроет свои двери в сентябре 2025 года.

Volkswagen пополнил свою модельную линейку за счёт кроссовера T-Roc в 2017 году, а обновление этот SUV пережил осенью 2021-го: напомним, тогда ему подправили внешность, изменили салон, однако не стали трогать технику. Согласно статистике Jato Dynamics, этот паркетник на сегодняшний день остаётся бестселлером бренда в Европе, несмотря на небольшой спад. Так, за первую половину 2025-го T-Roc разошёлся здесь тиражом 106 118 экземпляров, что на 5% меньше, чем за первые шесть месяцев 2024-го.

На фото: прототип Volkswagen T-Roc нового поколения

Сейчас производитель занимается разработкой Volkswagen T-Roc второй генерации, причём проект находится на завершающем этапе, ведь премьера новинки пройдёт уже в начале следующего месяца. Немецкая компания недавно опубликовала первое фото замаскированного прототипа «следующего» паркетника, а теперь решила показать официальные скетчи грядущей новинки.

Судя по этим изображениям, во внешности Volkswagen T-Roc нового поколения будут заметны фамильные черты, присущие актуальным Volkswagen Tiguan, Tayron и Golf. У кроссовера на эскизах выразительные выштамповки на капоте, иная форма и «начинка» головной оптики, причём фары соединены между собой тонкой светящейся линией, в центре которой находится логотип бренда.

Эскиз Volkswagen T-Roc нового поколения

Под оптикой расположена крупная радиаторная решётка, слитая с воздухозаборником в нижней части переднего бампера. Этот элемент получил узор в виде сетки и рамку из глянцевого чёрного пластика. Судя по скетчам, автомобиль снабдили пластиковым обвесом по периметру кузова, включая накладки на колёсные арки, обычными дверными ручками и наружными зеркалами с корпусами чёрного цвета.

Профиль также украшен необычными колёсными дисками, рельефными выштамповками на дверях и крыльях. На чёрной крыше можно увидеть серебристые рейлинги. Корму грядущего Volkswagen T-Roc снабдили спойлером в верхней части багажной двери, «монофонарём» со световым рисунком в виде штрихов с фирменным знаком по центру, а также довольно крупным диффузором в нижней части.

На фото: актуальный кроссовер Volkswagen T-Roc

Как Kolesa.ru отмечал ранее, в основу нового Volkswagen T-Roc, вероятно, ляжет модернизированная платформа MQB Evo, на которой базируется актуальный Golf. По предварительным данным техника у SUV второго поколения будет только гибридной. Ожидается, что у грядущего кроссовера в гамме появится новая гибридная установка с бензиновым мотором в основе, которая впоследствии будет в гамме других моделей марки, таких как Golf и Tiguan.

Информации о том, как изменится стоимость Volkswagen T-Roc, пока нет. Стартовая цена актуального паркетника на домашнем рынке, в Германии, составляет 30 065 евро (эквивалентно примерно 2,83 млн рублей по текущему курсу), а за топ-версию просят не менее 34 445 евро (около 3,25 млн рублей).