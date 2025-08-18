Кроссовер Volkswagen T-Roc нового поколения готовится к дебюту: первое официальное фото

Презентация новинки немецкой марки пройдет в сентябре 2025 года в рамках автосалона в Мюнхене. Этот паркетник получит только гибридную «начинку».

Кроссовер Volkswagen T-Roc появился в линейке немецкого бренда в 2017 году, а рестайлинг он пережил осенью 2021-го: тогда модели изменили внешность, обновили салон, но технику трогать не стали. На сегодняшний день этот паркетник остаётся бестселлером бренда в Европе: по данным Jato Dynamics за первую половину 2025-го выбор в пользу этой модели сделали 106 118 клиентов (на 5% меньше, чем в январе-июне 2024-го).

На фото: актуальный кроссовер Volkswagen T-Roc

Сейчас процесс разработки Volkswagen T-Roc второго поколения уже находится на завершающем этапе: фотошпионы ловили тестовые мулы в ходе дорожных испытаний ещё летом 2023-го, а теперь немецкий производитель опубликовал первое фото прототипа будущего паркетника. Правда, детали его внешности производитель пока решил спрятать с помощью маскировочной плёнки.

Кроссоверу оставили традиционный пятидверный кузов с покатой линией остекления кормы. Новый T-Roc получил рейлинги и антенну акулий плавник на крыше, спойлер в верхний части багажной двери, обычные дверные ручки и наружные зеркала с повторителями поворотников. В передней части видна светодиодная лаконичная головная оптика, а корму, вероятно, украсит «монофонарь» с логотипом по центру.

Первое фото Volkswagen T-Roc нового поколения

Ожидается, что в основу нового Volkswagen T-Roc ляжет модернизированная платформа MQB Evo, на которой базируется актуальный Golf. По предварительным данным, «начинка» у кроссовера второй генерации будет только гибридной. При этом, по данным британского Autocar, грядущий SUV получит новую гибридную установку, которая впоследствии появится в гамме Golf и Tiguan (подробности о ней появятся позже).

Ранее предполагалось, что «второй» T-Roc разделит гамму с нынешним VW Golf. Не исключено, что на некоторых рынках, в гамме новинки всё же окажутся 1,5-литровый бензиновый турбомотор TSI и 2,0-литровый турбодизель TDI, а в пару им предложат механическую коробку передач или робот DSG. В списке гибридных установок ожидается и PHEV.

На фото: салон актуального Volkswagen T-Roc

Информация о том, когда Volkswagen T-Roc второго поколения выйдет на рынок, пока нет. Цены новинки тоже станут известны позже. На домашнем рынке, в Германии, стоимость актуального паркетника варьируется в диапазоне от 30 065 до 34 445 евро, что эквивалентно примерно 2,82 – 3,23 млн рублей по текущему курсу.

Презентация следующего T-Roc пройдёт в сентябре 2025 года в рамках автосалона в Мюнхене (Германия). Здесь же немецкий производитель собирается представить субкомпактный кроссовер Volkswagen ID.2X с полностью электрической техникой.