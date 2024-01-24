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Volkswagen Golf обновился к юбилею: пересмотренная техника и ChatGPT

24.01.2024 88 0 0

Бывшему европейскому бестселлеру подправили внешность, внутри заменили мультимедиа-систему. Полноценные гибриды перешли на новый турбомотор, кроме того, увеличена мощность «горячей» версии GTI.

В 2024 году Volkswagen Golf празднует 50-летний юбилей, и к этому событию марка приурочила рестайлинг семейства. Напомним, нынешняя модель восьмой генерации в строю с 2019-го. Но если в предыдущих поколениях «немец» долгое время возглавлял список самых популярных автомобилей Европы, то «восьмой» Гольф утратил этот статус. Так, по итогам 2022 года, согласно статистике JATO Dynamics, модели VW досталось пятое место (177 203 шт.; лидером тогда стал Peugeot 208). В 2023-м продажи VW Golf выросли (около 184 300 шт., данные Dataforce), однако модели других брендов тоже «в плюсе», так что «немцу» пришлось довольствоваться уже седьмой строчкой (европейским бестселлером стала Tesla Model Y). Модернизация вряд ли вернет Гольфу первое место, но поддержать интерес она все же способна.

Было — стало

Внешне хэтчбек и универсал мало изменились: появились более компактные фары (у дорогих версий матричная оптика IQ.Light с дальностью до 500 метров) и иные бамперы, у фонарей новая начинка. Расположенная спереди эмблема марки теперь может иметь подсветку. Также расширена палитра цветов кузова, обновлен дизайн дисков (от 16 до 19 дюймов). 

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Как и прежде, у «горячих» Golf GTI и гибрида Golf GTE в переднем бампере есть дополнительные диодные секции. Более «злые» исполнения R и GTU Clubsport обновятся во второй половине года, а вот дизельный «заряженный» GTD из гаммы вроде бы исключен. Судьба «внедорожного» универсала Golf Variant Alltrack пока неизвестна.

Volkswagen Golf GTI
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Volkswagen Golf GTI
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Volkswagen Golf GTI
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Volkswagen Golf GTE
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Volkswagen Golf GTE
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Volkswagen Golf GTE
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Volkswagen Golf GTE
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Главная обновка в салоне – мультимедийная система последнего поколения MIB4. В базе теперь идет тачскрин диагональю 10,4 дюйма, богатым комплектациям достался планшет на 12,9 дюйма (раньше были дисплеи 8,25” или 10”). Под экраном – сенсорные полоски для управления «климатом» и звуком, причем они наконец-то подсвечены. Кроме того, у Гольфа с фирменным голосовым помощником IDA будет «умный» чат-бот ChatGPT. Искусственный интеллект расширит функционал ассистента (сегодня это в основном голосовое управление климат-контролем, навигацией и мультимедиа): в частности, он сможет выдавать интересующую информацию, отвечать на вопросы или даже поддерживать беседу на общие темы. При этом в Volkswagen уверяют, что ChatGPT не получит доступа к данным о машине, и что все вопросы и ответы будут немедленно удалены.

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Рестайлинг также принес VW Golf модернизированную виртуальную приборку: экран диагональю 10,2 дюйма входит в список стандартного оборудования. С рулевого колеса убрали обруганные клиентами сенсоры – теперь только физические кнопки. Еще были улучшены автопарковщик Park Assist Pro (припарковать автомобиль можно с помощью смартфона) и система кругового обзора.

Volkswagen Golf GTI
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Volkswagen Golf GTI
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Volkswagen Golf GTI
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Volkswagen Golf GTI
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Литровая турботройка в релизах европейских офисов марки не упоминается – видимо, ее отправили в отставку. Базовый обновленный Volkswagen Golf предложат с бензиновой турбочетверкой 1.5 TSI (115 или 150 л.с.) в сочетании с шестиступенчатой механикой. У «мягкогибридных» вариантов этот же двигатель имеет 48-вольтовой довесок – таким машинам положена 7DSG. Хэтчбек и универсал все так же можно будет приобрести и с дизелем 2.0 TDI (115 или 150 л.с.), коробки – 6МКП или 7DSG. Ну а Golf GTI стал мощнее: бензиновый мотор 2.0 TSI теперь выдает 265 л.с. вместо 245 л.с., но механики больше нет – только DSG.

Подзаряжаемые гибриды, как и предполагалось, перешли с 1.4 TSI на 1.5 TSI: Golf eHybrid получил 150-сильный вариант, а Golf GTE – 177-сильную версию. В шестиступенчатую eDSG встроен электромотор. Совокупная отдача eHybrid – 204 л.с. (у предшественника тот же показатель), GTE – 272 л.с. (было 245 л.с.). Кроме того, бензоэлектрическим пятидверкам досталась новая батарея емкостью 19,7 кВт*ч, запас хода теперь – 100 км по циклу WLTP.

Точная дата старта продаж рестайлингового семейства Volkswagen Golf пока не объявлена, как и цены. В Германии, например, дореформенный хэтчбек сейчас стоит от 29 275 евро.

Между тем «восьмое» поколение станет последним «углеводородным» в истории модели: следующий Гольф будет электрокаром.

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