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  • Volkswagen официально анонсировал «девятый» Golf и другие новинки до 2028 года

Volkswagen официально анонсировал «девятый» Golf и другие новинки до 2028 года

02.10.2023 745 1 0

Компания Volkswagen рассказала о том, какие новинки в ближайшие годы будут запущены на двух её крупнейших заводах в Германии — в Вольфсбурге и в Цвиккау. Среди них есть новый, полностью электрический Golf, долгожданный флагманский проект Trinity и массовый электрический кроссовер.

Kolesa.ru уже не раз сообщали о том, что график запуска многих новых электромобилей концерна Volkswagen (в том числе под одноимённой маркой) был сорван из-за управленческого кризиса в IT-подразделении Cariad, которое разрабатывает интегрированную операционную систему следующего поколения для всех марок концерна. Этот криз привёл к перестановкам в высшем руководстве концерна и пролонгации жизненного цикла модульной платформы MEB. Ранее предполагалось, что на смену MEB уже в 2024 году придёт новая платформа SSP (Scalable Systems Platform), теперь её запуск сдвинут ближе к концу текущего десятилетия.

Ключевой моделью на платформе SSP должен стать проект Trinity, анонсированный в 2021 году, — это будет некий аналог Tesla Model 3 с рядом инновационных решений в области ПО и техники. Под выпуск Trinity и других SSP-моделей планировалось построить новый завод в районе Варменау города Вольфсбург, но осенью прошлого года Volkswagen объявил, что заморозил проект этого завода, а теперь и вовсе его отменил — SSP-модели распределят по уже имеющимся производственным мощностям концерна. Так, проект Trinity сошлют на завод в Цвиккау, где сегодня производится основной массив MEB-моделей, а выпуск нового, полностью электрического VW Golf девятого поколения, который тоже получит платформу SSP, наладят на действующем головном заводе в Вольфсбурге.

Завод Volkswagen в Цвиккау

Нынешний «восьмой» Golf станет последним «углеводородным» в истории модели, в следующем году на рынок выйдет его обновлённая версия, она продержится в производстве до 2027 года включительно. Электрический преемник будет, вероятно, называться ID. Golf, он ожидается в районе 2028 года, официальная дата его выхода на рынок пока не названа. Проект Trinity тоже пока не имеет чёткого таймлайна.

Любопытно, что в свежем пресс-релизе VW подтверждено намерение наладить в этом году производство электрического хэтчбека Volkswagen ID.3 на головном заводе в Вольфсбурге — это довольно странное решение на фоне известия о приостановке производства этой модели на других заводах из-за низкого спроса. Сейчас ID.3 собирают на заводе в Цвиккау, на Стеклянной мануфактуре в Дрездене (Германия) и в Китае на совместном предприятии SAIC-VW в Антинге (часть Шанхая). Четыре завода для не самой успешной модели — явный перебор, так что, скорее всего, запуск ID.3 означает расчистку площадки в Цвиккау для других моделей. Стеклянная мануфактура в Дрездене, по слухам, скоро и вовсе будет закрыта как экономически неэффективная, а в Китае Volkswagen, как известно, хочет переключиться на местные, китайские платформы. Есть ли будущее у ID.3 на китайском рынке, пока непонятно.

Завод Volkswagen в Вольфсбурге

Ещё в новом пресс-релизе сообщается, что в Вольфсбурге в 2026 году будет запущен в производство новый массовый электрический кроссовер А-класса — тоже неожиданная новость, так как в прошлом году компания обещала новый компактный электрический кроссовер класса VW Tiguan (это С-класс) на платформе MEB+, который дополнит существующие кроссоверы ID.4 и ID.5. В свежем пресс-релизе новый компактный кроссовер не упоминается, зато сказано что в 2025 году в Вольфсбурге пропишется преемник Tiguan Allspace, то есть новый среднеразмерный кроссовер.

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1 комментарий
02.10.2023 15:43
Петя Иванов

ID.4 периодически жужжит около меня, похож на нормальный автомобиль.
Дрезденская мануфактура должна остаться как напоминание о Фаэтоне и Континенталь ГТ, которые там производили. Иначе, косплей Теслы не превратит ФВ в Теслу, а скорее в Пежо или Рено какое-нибудь.
Гольф фсё уже на текущем поколении. Хороните.

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