Экстренная смена главы VW Group: командный игрок Блюме вместо конфликтного Дисса

Вечером 22 июля концерн Volkswagen неожиданно сообщил об отставке председателя правления Герберта Дисса, контракт с которым был продлён ровно год назад и истекает лишь в октябре 2025 года. Место Дисса займёт действующий гендиректор компании Porsche Оливер Блюме, самой успешной в структуре концерна.

Слухи о возможной отставке Герберта Дисса интенсивно обсуждались в деловых СМИ в первой половине прошлого года, но в июле того же года наблюдательный совет VW всё же продлил его полномочия в качестве председателя правления Volkswagen Group, и вот год спустя происходит расставание «по обоюдному согласию» — так гласит официальная версия.

На самом деле, как сообщает Bloomberg, Дисса уволили, пока он находился с рабочим визитом в США, фактическое решение было принято ещё 20 июля, Дисса уведомили о нём на следующий день и после консультаций с адвокатами он согласился на «обоюдное согласие» в обмен на щедрые отступные — по данным Bloomberg сумма компенсаций может превысить 30 млн евро.

Герберт Дисс

Герберт Дисс пришёл в концерн VW в 2015 году после восемнадцати лет работы в BMW, сначала он возглавил Volkswagen как марку, а в 2018 году встал у руля всего концерна, едва оправившегося от разразившегося в 2015 году дизельного скандала. Под началом Дисса Volkswagen стал в форсированном порядке осваивать электромобили и наломал на этом пути немало дров. Электрический хэтчбек VW ID.3, который подавался как продукт масштаба Жука и Гольфа одновременно, вышел в 2020 году на рынок с большой задержкой и массой проблем с техникой и электроникой, а продажи этой модели до сих пор оставляют желать лучшего. На этом фоне в 2020 году марку Volkswagen забрали из-под непосредственного руководства Дисса (сейчас её возглавляет Томас Шефер), но Дисс продолжил руководить всей Volkswagen Group.



На прошлой неделе мы рассказывали о том, что массовые бренды концерна — VW, Seat и Skoda — сейчас приносят очень мало денег, и это вызывает беспокойство акционеров и наблюдательного совета. В ближайшие годы эти марки ждёт ещё более жёсткая унификация, чем та, к которой мы привыкли в последние двадцать лет.

В 2020 году Оливеру Блюме прочили место Дисса на посту гендиректора марки Volkswagen, но тогда этот пост достался Ральфу Брандштеттеру, которого 1 июля 2022 года сменил Томас Шефер, прежде возглавлявший марку Skoda.

А вот Porsche в последние годы показывает рекордные продажи и прибыли, поэтому нет ничего удивительного в том, что руководить всем концерном теперь будет гендиректор Porsche Оливер Блюме. Пост топ-менеджера в самой компании Porsche за Блюме пока остаётся, он занимает его с 2015 года, то есть золотые годы марки пришлись именно на период его руководства. До конца этого года Porsche планирует провести IPO (первичное размещение акций на бирже), чтобы привлечь дополнительные средства на разработку новых высокотехнологичных продуктов.



Главной причиной отставки Дисса инсайдеры называют кризис цифрового подразделения Cariad, которое разрабатывает интегрированную операционную систему следующего поколения для всех марок концерна: план-график здесь не соблюдается, в связи с чем концерну придётся отложить запуск таких ключевых новинок, как электрический Porsche Macan EV и батарейные флагманы Audi и Volkswagen. Но это, так сказать, последняя капля: недовольство Диссом копилось весь год, в списке претензий значатся нежелание работать в команде, конфликты с профсоюзами и слишком бурная активность Дисса в соцсетях.

Осенью прошлого года Дисс заявил, что переход концерна на электромобили может привести к сокращению 30 000 рабочих мест, чем вызвал бурю негативных эмоций в профсоюзах и у немецких чиновников, отвечающих за социальную политику, при этом речь шла лишь о теоретических расчётах, а не о готовом решении, то есть с объявлением столь пугающих цифр можно было бы повременить и попытаться найти компромисс со всеми заинтересованными сторонами, но в том-то и дело, что на одних направлениях Дисс действовал слишком быстро, а на других — слишком медленно.

Дисс много раз давал понять, что ориентиром для него является Tesla, он хорошо знаком с Илоном Маском и, как и Маск, склонен к слишком резким высказываниям в соцсетях: например, в 2019 году он неудачно пошутил на тему нацистского лозунга, а весной прошлого года катком прошёлся во водородным автомобилям, назвав их «пустой тратой времени и денег». Между тем именно в 2021 году европейские власти всерьёз взялись за водородную энергетику и водородные автомобили как альтернативу традиционным электрическим, на повестке дня даже вновь появились водородные ДВС. Разработкой водородных машин сегодня занимаются практический все крупные компании, но только не Tesla и не Volkswagen. Возможно, наблюдательный совет концерна посчитал, что игнорирование Диссом водородной темы может обернуться техническим отставанием в будущем и нужно срочно искать альтернативы батарейным «электричкам», чтобы не складывать все яйца в одну корзину и иметь готовые решения на случай, если водород в течение десятилетия и впрямь станет главным источником энергии.

И тут в пример можно снова поставить Porsche: эта компания с подачи Блюме давно думает над альтернативными решениями в области «зелёных» технологий, в частности инвестирует денежки в разработку синтетического топлива, которое наряду с водородом может продлить век ДВС.

Оливер Блюме в своём официальном комментарии по поводу нового назначения пообещал сосредоточить усилия на таких понятиях как «командный дух, человеческие отношения и справедливость», то есть ровно на том, с чем были проблемы у Дисса. Оливеру Блюме сейчас 54 года, у него есть время и возможность вернуть концерну Volkswagen было величие, а чем займётся дальше 63-летний Герберт Дисс, пока неизвестно.

