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  • Синтетическое топливо позволит Porsche продавать машины с ДВС даже после их запрета

Синтетическое топливо позволит Porsche продавать машины с ДВС даже после их запрета

23.03.2021 1037 0 1

Год назад компании Porsche и Siemens Energy запустили совместный проект по отработке технологии промышленного производства синтетических видов климатически нейтрального топлива (eFuels), которое можно будет использовать в обычных ДВС без какой-либо их модификации. В теории это может продлить жизнь ДВС в озабоченном экологией мире на любой срок.

 

Пилотный завод по производству eFuels немецкие компании решили строить в чилийской провинции Магальянес с её богатыми ветровыми ресурсами. Ветряки здесь молотят в режиме 24/7 и дают экологически чистую энергию, которая тратится на расщепление воды на водород и кислород, извлечение из воздуха CO2 и других вредных веществ и выработку синтетического метанола на основе полученного водорода и очищенного воздуха. В eFuels в 3-4 раза меньше компонентов, чем в традиционном ископаемом топливе, и, соответственно, намного меньше вредных выбросов (в частности твёрдых частиц и окислов азота) при сгорании, хотя избавиться они полностью невозможно. С учётом техпроцесса и доставки eFuels до колонок выбросы COможно сократить на 85% — это примерно на уровне электромобилей, которые тоже нельзя считать полностью углерод-нейтральными.

Проект Porsche и Siemens частично финансируется за счёт правительства Германии и развивается успешно: в следующем году чилийский завод должен дать 130 тысяч литров синтетического топлива, и Porsche приступит к его полномасштабным испытаниям на спорткарах 911, которые дольше всех в семействе Porsche будут сохранять двигатель внутреннего сгорания. К 2026 году мощность завода должна составить 550 млн литров eFuels в год. При таких объёмах должна существенно снизиться стоимость eFuels, которая пока составляет около 10 американских долларов за литр, то есть примерно в пять-шесть раз дороже традиционного бензина.

Михаэль Штайнер, глава отдела разработок компании Porsche, в интервью британскому журналу Autocar заявил, что eFuels могут продлить жизнь двигателей внутреннего сгорания в Великобритании, которая, как известно, намерена запретить их в 2030 году. По мнению Штайнера, запрет ДВС — это недоразумение, и что запрещать надо не ДВС, а ископаемые виды топлива, сами двигатели вреда не приносят. В следующем году, когда eFuels можно будет заливать в баки, Porsche и Siemens займутся просветительской деятельностью и попытаются убедить мировых лидеров, что eFuels — это хорошая альтернатива электромобилям и технически сложной водородной энергетике.

Синтетическое топливо можно заливать в грузовики, которые пока с трудом поддаются электрификации, и оно позволит сделать старые автомобили намного чище. А современные двигатели на eFuels станут даже мощнее, так как им не понадобится сложная система нейтрализации отработавших газов.

Но даже если Porsche сможет сумеет продвинуть идею климатически нейтрального топлива и массы и вместе с партнёрами наладит его промышленный выпуск, электромобили останутся для компании главным приоритетом. Напомним, что Porsche хочет, чтобы к 2030 году 80% её модельной линейки составляли электромобили.

двигатели авто и технологии Porsche

 

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