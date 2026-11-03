У Toyota RAV4, Grand Highlander, Sienna, bZ и Crown Signia появились версии Woodland

Японская марка подготовила ещё одну концептуальную линейку на базе имеющихся моделей для выставки SEMA, которая стартует сегодня, 3 ноября.

Одним из участников международной выставки SEMA, которая ежегодно собирает автопроизводителей в Лас-Вегасе (штат Невада, США), является Toyota. Ранее эта японская марка показала серию «зимних» концептов, которая получила общее название Snowhunter, а также «подогретый» вариант кросс-универсала – Crown Signia GT-S. Как оказалось, это ещё не всё: компания подготовила ещё и отдельную линейку «приключенческих» шоу-каров Toyota Woodland.

На фото: концепт Toyota RAV4 Woodland 1 / 3 На фото: концепт Toyota RAV4 Woodland 2 / 3 На фото: концепт Toyota RAV4 Woodland 3 / 3

В основе этого семейства лежат актуальные модели американской линейки Toyota, речь идёт о кроссоверах RAV4, Grand Highlander и bZ, кросс-универсале Crown Signia и минивэне Sienna. Как отметили в компании, шоу-кары линейки Woodland были созданы «с оглядкой» на тех клиентов марки, которые «рассматривают приключения не как пункт назначения, а как образ жизни».

На фото: концепт Toyota Grand Highlander Woodland 1 / 3 На фото: концепт Toyota Grand Highlander Woodland 2 / 3 На фото: концепт Toyota Grand Highlander Woodland 3 / 3

Разработчики считают, что каждый из концептов линейки Toyota Woodland сможет одинаково уверенно себя чувствовать как на городских улицах, так и за их пределами, а ещё во время кемпинга. Над оформлением новой серии концептов, подготовленной для выставки SEMA, потрудилась компания Calty Design Research.

На фото: концепт Toyota Crown Signia Woodland 1 / 3 На фото: концепт Toyota Crown Signia Woodland 2 / 3 На фото: концепт Toyota Crown Signia Woodland 3 / 3

«Приключенческие» версии Toyota RAV4, Grand Highlander, Sienna, bZ и Crown Signia в целом получили: расширенные передние крылья с чёрными пластиковыми накладками на колёсные арки, чёрные матовые диски, обутые в шины повышенной проходимости, установленные на крыше дополнительные багажники со специальными креплениями.

На фото: концепт Toyota bZ Woodland 1 / 3 На фото: концепт Toyota bZ Woodland 2 / 3 На фото: концепт Toyota bZ Woodland 3 / 3

Ещё все концепты Toyota Woodland получили двухцветную окраску кузова, где основной оттенок – Horizon Blue – был позаимствован из палитры бренда 1960-х годов, тогда он использовался на таких моделях, как Stout, Crown и Corona. При этом в чёрном глянце у шоу-каров отделаны крыша, часть капота, спойлер в верхней части багажной двери, а также корпуса наружных зеркал и дверные ручки.

На фото: концепт Toyota Sienna Woodland 1 / 3 На фото: концепт Toyota Sienna Woodland 2 / 3 На фото: концепт Toyota Sienna Woodland 3 / 3

Интерьер, как и начинку всем представителям концептуальной линейки Toyota Woodland оставили стандартными. Стоит отметить, что у ряда актуальных моделей есть серийные версии с прибавкой Woodland, в этот список входят в том числе Toyota RAV4, электрокроссовер bZ, а в начале прошлого месяца стало известно о том, что такой вариант появился у Toyota Grand Highlander.

Напомним, «зимние» концепты, вошедшие в линейку Toyota Snowhunter, были созданы на базе актуальных внедорожников Toyota Land Cruiser (в США продаётся без «фамилии» Prado) и Sequoia, кроссовера 4Runner, а также пикапов Tacoma и Tundra. Им всем достался «экспедиционный» дизайн с особенной графикой, гусеничные конструкции вместо колёс, дополнительная светотехника и багажник на крыше.