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  • Семейный кроссовер Toyota Grand Highlander обзавёлся приключенческой версией Woodland

Семейный кроссовер Toyota Grand Highlander обзавёлся приключенческой версией Woodland

02.10.2026 3852 0 4
Семейный кроссовер Toyota Grand Highlander обзавёлся приключенческой версией Woodland

В 2027 модельном году у большого кроссовера Toyota Grand Highlander для американского рынка появится новое исполнение Woodland для любителей отдыха на природе. Главные особенности версии Woodland — улучшенная проходимость и максимально практичный салон с холодильником. Силовая установка — только младшая гибридная в сочетании с полным приводом.

Трёхрядный кроссовер Grand Highlander на модульной платформе GA-K появился в американском модельном ряду Toyota в 2023 году, он не заменил, а дополнил среднеразмерный соплатформенный кроссовер Highlander четвёртого поколения, что выпускается с 2019 года. Производятся Highlander и Grand Highlander на заводе TMMI в американском штате Индиана вместе с люксовым собратом Lexus TX и минивэном Toyota Sienna.

С появлением Grand Highlander продажи обычного Highlander обвалились, поэтому сложно сказать однозначно, удачным или нет оказалось разделение семейства Highlander на две ветки. Grand Highlander сейчас продаётся лучше: за первые девять месяцев 2026 года в США реализовано 108 511 шт., что на 8,7% больше, чем в январе-сентябре 2025-го. Продажи Toyota Highlander за тот же период выросли лишь на 0,6% до 42 950 шт.

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В 2027 модельном году у Toyota Grand Highlander впервые появится приключенческая версия Woodland, для обычного Highlander такая не заявлена. Дорожный просвет на версии Woodland увеличен на 13 мм за счёт более высоких пружин подвески и высокопрофильных «зубастых» шин Goodyear Wrangler Territory AT/S размерности 255/65 R 18, надетых на литые колёса чёрного матового цвета. В оснащение также входят противотуманные фары, брызговики и фаркоп.

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На пол салона уложены всепогодные коврики с логотипом Woodland. Руль снабжён подогревом. Для пассажиров второго ряда предусмотрена 120-вольтовая бытовая розетка мощностью 1500 Вт, а между креслами второго ряда установлен съёмный холодильник, рассчитанный на шесть железных банок объёмом 355 мл. В пол багажника встроены поднимающиеся разделители для фиксации вещей.

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Силовая установка у Toyota Grand Highlander Woodland только одна — младшая гибридная в сочетании с полным приводом. Работающий по циклу Аткинсона 2,5-литровый бензиновый «атмосферник» (190 л.с., 240 Нм) здесь состыкован с электромеханическим вариатором, в который интегрированы две электрические машины — мотор (183 л.с., 270 Нм) и генератор. Задние колёса вращает отдельный электромотор, выдающий 55 л.с. и 121 Нм. Зарядка небольшой буферной батареи от внешнего источника не предусмотрена. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 248 л.с. и 237 Нм. Разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 7,8 с. Допустимая масса буксируемого прицепа — 1588 кг.

В США Toyota Grand Highlander Woodland 2027 модельного года будет стоить от 53 375 долларов с учётом доставки, у дилеров он появится в конце 2026 календарного года.

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Обновлено 03.10.2026
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