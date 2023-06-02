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Большой кроссовер Toyota Grand Highlander выходит на рынок

02.06.2023 668 0 0

Модель предложена с тремя силовыми установками на выбор. Новый SUV ожидаемо оказался дороже «просто» Highlander.

Премьеру трехрядного кроссовера Grand Highlander компания Тойота провела еще в феврале этого года. Модель пока адресована только Северной Америке, производство налажено в Штатах на том же заводе в Индиане, где делают Highlander без приставки. Так вот теперь в США объявлены цены, а местные дилеры открыли прием заказов.

Базовый Toyota Grand Highlander XLE
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Базовый Toyota Grand Highlander XLE
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Базовый Toyota Grand Highlander XLE
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Базовый Toyota Grand Highlander XLE
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Напомним, Гранд не стал просто растянутой версией Хайлендера – у него свои кузов и дизайн, хотя платформа GA-K у машин все же общая. Длина новинки равна 5116 мм, колесная база – 2949 мм. Показатели американского Toyota Highlander – 4950 и 2850 мм соответственно. Grand Highlander задумывался прежде всего в качестве модели с полноценным третьим рядом для взрослых пассажиров.

Новый SUV доступен с тремя силовыми установками на выбор, две из которых Гранд разделил с младшим братом: это бензиновый турбомотор 2.4 (269 л.с.) в связке с восьмиступенчатым «автоматом» и гибридная система с «атмосферником» 2.5, электродвигателем и электромеханическим вариатором (совокупная отдача – 246 л.с.). Такие машины могут иметь передний или полный привод (у гибрида в этом случае дополнительный электромотор на задней оси). Третья модификация называется Hybrid Max, она полноприводная по умолчанию, в состав установки входят турбомотор 2.4, электродвигатель и шестиступенчатый «автомат», суммарная мощность – 367 л.с.

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Чисто бензиновый Toyota Grand Highlander предложен в трех комплектациях – XLE, Limited и Platinum. Кроссовер Grand Highlander Hybrid представлен в базовом и «среднем» исполнениях, Hybrid Max – в версиях Limited и Platinum. Модель может иметь восьми- или семиместный салон, то есть на втором ряду могут быть трехместный диван или отдельные кресла.

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В списке оборудования базового кроссовера значатся: 18-дюймовые колеса, подогрев передних кресел, мультимедиа-система с экраном диагональю 12,3 дюйма, 7-дюймовый дисплей в приборке, беспроводная зарядка для смартфона, электропривод двери багажника и комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 3.0 (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон, удержания в полосе и др.). В версии Limited появляются 20-дюймовые диски, кожаная обивка, вентиляция передних кресел, подогрев рулевого колеса, виртуальная приборка (12,3 дюйма), система бесконтактного открывания багажника и ассистент парковки. Toyota Grand Highlander Platinum – это еще проекционный дисплей, камеры кругового обзора, панорамный люк, подогрев и вентиляция сидений второго ряда.

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Бензиновый Гранд стоит 43 070 – 53 545 долларов, за Grand Highlander Hybrid просят 44 670 – 51 060 долларов, а Hybrid Max обойдется в 54 040 – 58 125 долларов. Для сравнения, «просто» Хайлендер стоит от 36 620 долларов, гибрид – от 40 620 долларов. Все цены, традиционно для Штатов, указаны без учета налогов и доставки. «Живые» продажи Гранда начнутся нынешним летом.

Между тем уже на следующей неделе дебютирует премиальный аналог Toyota Grand Highlander – кроссовер Lexus TX.

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