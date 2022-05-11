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  • Кроссовер Toyota Highlander перешёл в 2023 модельный год: «турбочетверка» вместо V6

Кроссовер Toyota Highlander перешёл в 2023 модельный год: «турбочетверка» вместо V6

11.05.2022 174 0 0

Большому SUV японской марки также досталось новое оборудование, вдобавок перетрясли комплектации. Гибридная версия по-прежнему в строю, но у нее техника прежняя.

 

Трехрядный кроссовер Toyota Highlander актуального, четвертого по счету, поколения представили в 2019-м. Полноценного рестайлинга SUV пока не удостоился, однако следующий, 2023 модельный год все же принес Хайлендеру обновки. Ну а первыми модернизированный кросс получат американцы. Напомним, именно в США расположена основная производственная площадка. Модель еще выпускают в Китае, но лишь для местного рынка (к слову, там продают не только «просто» Highlander, но и Crown Kluger).

Главное – в Штатах «традиционный» Highlander-2023 предложат с бензиновой «турбочетверкой» 2.4 серии T24S, которая придет на смену «атмосфернику» V6 3.5. Новый двигатель с комбинированным впрыском и двухпоточным турбокомпрессором дебютировал на паркетнике Lexus NX второй генерации, причем для кроссовера Тойоты его слегка «придушили»: 269 л.с. и 419 Нм (на Лексусе мотор выдает 279 л.с. и 430 Нм). Атмосферная «шестерка» мощнее (299 л.с.), однако крутящий момент у нее гораздо скромнее (357 Нм). В американском офисе Toyota также заявили, что расход топлива турбоверсии остался на прежнем уровне (9,8 л/100 км), не изменилась и разрешенная масса буксируемого прицепа (2,3 т).

Кросс по-прежнему комплектуется восьмиступенчатым «автоматом». Привод – передний или полный, при этом простые версии имеют трансмиссию с муфтой на задней оси, тогда как богатым исполнениям положена система Dynamic Torque Vectoring AWD с индивидуальными муфтами подключения задних колес. Американцы все так же могут выбрать и гибридный Highlander, его начинки реформы не коснулись: у такого SUV установка на основе атмосферной «четверки» 2.5, совокупная отдача – 246 л.с. (независимо от привода).

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У американского Хайлендера есть и другие доработки. Так, самым дорогим вариантам Limited и Platinum теперь положена виртуальная «приборка» диагональю 12,3 дюйма (в Китае цифровые приборы имеются изначально). У остальных комплектаций аналоговые шкалы с 7-дюймовым дисплеем, а базовую «приборку» с экраном диагональю 4,2 дюйма отправили в отставку. Мультимедийная система с тачскрином на 12,3 дюйма отныне входит в список стандартного оборудования не только топ-версии Platinum, но и варианта Limited, плюс она предусмотрена за доплату для исполнений попроще (XLE и XSE). Базовая мультимедиа – все так же с 8-дюймовым дисплеем. Наконец, площадку для беспроводной зарядки перенесли из расположенного между передними креслами бокса на полку центральной консоли.

Точная дата старта продаж Toyota Highlander-2023 пока не объявлена, как и цены. Прежний кроссовер в США сегодня стоит от 35 855 долларов (без учета доставки и налогов).

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