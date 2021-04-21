Toyota Crown теперь – и модель, и семейство: кроссовер и минивэн, известные в России

Отдельная линейка заявлена только для одной страны, причем большой седан, который и дал ей имя, там продавать не будут. Ну а паркетник и MPV предложат с гибридной установкой.

Еще в прошлом году японские СМИ писали о том, что Тойота готовит к премьере кроссовер Crown. Тогда предположили, что речь идет о смене формата носящей это имя большой «четырехдверки», так как та теряет покупателей на родине. В начале 2021-го стало понятно, что в гамме марки действительно появится SUV с таким названием: в Сеть выложили патентные картинки модели, у которой спереди вместо эмблемы Тойоты была «заглушка», повторяющая характерный логотип Crown. Вот только к одноименному седану, построенному на заднеприводной платформе, этот кросс никакого отношения не имеет, ведь Крауном оказался свежий Highlander для Китая с передним приводом «в базе». Теперь же паркетник представлен официально, а вместе с ним дебютировал еще и минивэн под этим названием! Презентация нового семейства Crown прошла в рамках Шанхайского автосалона, фотографии машин с выставки опубликовало местное издание Autohome. Кстати, седан Toyota Crown присутствовал и на рынке Поднебесной, но его сняли с продаж из-за низкого спроса, «четырехдверка» не вернется.

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Полное имя кроссовера – Toyota Crown Kluger, его производство наладят на заводе СП FAW Toyota. Отметим, Клюгером зовется Highlander в Австралии, а зачем оно понадобилось в Китае – непонятно. Непосредственно Хайлендер в Поднебесной тоже доступен, модель четвертой генерации показали там же, в Шанхае, но ее будет выпускать другое СП – GAC Toyota (оно же производит предшественника). Дабы машины не путали, за основу для Crown Kluger взяли «оспортивленный» вариант XSE, представленный в Штатах. Особенности Крауна – сетчатая радиаторная решетка, огромный воздухозаборник и выставленные напоказ сдвоенные патрубки выхлопной системы. В салоне – виртуальная «приборка» (такая есть и у китайского нового Highlander, но не у глобального SUV).



Toyota Crown Kluger

Crown Kluger предложат только с гибридной установкой, в состав которой вошли «атмосферник» 2.5 и электромотор, совокупная отдача – 192 л.с. У дорогих версий будет полный привод с отдельным электродвигателем на задней оси.



Минивэн Crown нам тоже знаком, пусть и опосредованно: приставку к имени получил Vellfire, а это родной брат вэна Toyota Alphard, который продают и в России. Для Китая Crown Vellfire также производит FAW Toyota, причем оно же выпускает и «обычный» вэн. Единственное внешнее отличие, не считая эмблемы Крауна на радиаторной решетке, — еще более агрессивный передний бампер, как у рестайлинговой версии в Японии. Интерьер MPV реформы практически не затронули, даже на руле красуется значок Тойоты, хотя у кроссовера логотип внутри все же заменили. Как и прежде, во втором ряду могут быть два отдельных кресла с выдвижными подставками для ног. Вэн тоже имеет гибридную установку на основе мотора 2.5, есть и полноприводная версия.

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Кроссовер Toyota Crown Kluger выйдет на китайский рынок в середине текущего года, цены пока не объявлены. Зато минивэн Crown Vellfire уже в продаже, он стоит от 839 000 юаней, что эквивалентно примерно 9 818 000 рублей по актуальному курсу.

За пределы КНР эти Крауны, скорее всего, не выберутся. Что же касается одноименного седана, то в будущем он вполне может переродиться в SUV, но, видимо, это окажется совсем другая модель.

