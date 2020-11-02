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  • Toyota обновила седан Crown на фоне обвала продаж: безопаснее и с одним большим планшетом

Toyota обновила седан Crown на фоне обвала продаж: безопаснее и с одним большим планшетом

02.11.2020 1407 1 1

В Японии начались продажи посвежевшей флагманской «четырехдверки» Тойоты. Внешне модель не изменилась, техника тоже прежняя. Зато доработаны салон и комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense.

 

В 2020-м модель Toyota Crown отмечает 65-летие, а в нынешнем, пятнадцатом по счету, поколении она пребывает с 2018-го. Напомним, актуальный седан длиной 4910 мм построен на платформе, созданной в рамках архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture), его продают только в Японии. Стартовала «четырехдверка» последней генерации весьма неплохо: заказы начали принимать 26 июня 2018 года, а уже через месяц Тойота сообщила о 30 000 желающих приобрести седан. Итого, в свой первый год на рынке, по данным местного сайта kuru-ma.com, «пятнадцатый» Crown расходился тиражом где-то по 6000 – 7000 экземпляров ежемесячно. Но в 2019-м приблизиться к результату прошлого года удалось лишь однажды (5780 единиц в марте), пару месяцев продажи превышали 3800 единиц, а так дилеры продавали примерно по 2500 машин. А по итогам января-сентября 2020 года спрос на Crown рухнул на 46% до 16 456 штук. Взбодрить интерес призвана модернизация.

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Внешность седана не тронули, если не считать расширения ассортимента колесных дисков и палитры цветов кузова. Главная же обновка внутри. Так, на смену двум дисплеям (верхний был предназначен для мультимедиа-системы, второй отвечал за «климат» и другие функции) пришел один планшет диагональю 12,3 дюйма. Из-за внедрения нового тачскрина пришлось переделать переднюю панель – центральные дефлекторы обдува теперь горизонтальные и находятся под экраном (у дореформенного Crown вертикальные дефлекторы были расположены по бокам от второго дисплея). Также появился отдельный блок управления климатической установкой. Ну и еще подстаканники на центральном тоннеле лишились крышек, а для комплектаций RS Advance и G предусмотрена кожаная обивка кресел.

Салон обновленного седана Toyota Crown и интерьер дореформенной версии
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Салон обновленного седана Toyota Crown и интерьер дореформенной версии
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Кроме того, Crown получил улучшенный комплекс Toyota Safety Sense, в него теперь входят система реагирования на нештатные ситуации (машина замедлится, а затем остановится, если водитель потеряет контроль над седаном из-за резкого ухудшения самочувствия) и «функция подавления кривой скорости» (впервые для марки; система проанализирует, способен ли автомобиль пройти поворот на текущей скорости, и в случае необходимости замедлит седан). Наконец, доработана система предотвращения столкновений – она распознает встречные машины при повороте на перекрестке, пешеходов (днем и ночью) и велосипедистов (пока лишь днем).

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Как и прежде, седан Toyota Crown доступен с бензиновой «турбочетверкой» 8AR-FTS 2.0 (245 л.с.), а также с двумя гибридными установками – на основе «атмосферника» A25A-FXS 2.5 (совокупная отдача – 226 л.с.) и на основе мотора 8GR-FXS V6 3.5 (суммарная мощность – 359 л.с.). Младший гибрид может быть как с задним, так и с полным приводом, остальные модификации – только заднеприводные.

Цена обновленной «четырехдверки» лежат в диапазоне от 4 899 000 до 7 393 000 йен, что эквивалентно примерно 3 755 000 – 5 667 000 рублей по текущему курсу.

седан Япония авторынок новинки Toyota Toyota Crown

 

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1 комментарий
02.11.2020 12:31
Чертяка

Toyota последняя в мире марка которая продолжает упорно оснащать свои автомобили проигрывателем CD-дисков. Спасибо не грампластинки. Автомобили для дедов.

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