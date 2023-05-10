Большой кроссовер Lexus TX, который потягается с BMW X7: официальное фото

Еще несколько лет назад американское подразделение Тойоты зарегистрировало названия Grand Highlander и Lexus TX, которые, как тогда сообщалось, присвоят большим родственным кроссоверам. Предположения оказались верны. Так, товарный Гранд раскрылся в начале текущего года: это, напомним, вовсе не удлиненный «просто» Highlander, а отдельная модель с оригинальными кузовом и внешностью (но платформа GA-K у машин общая). Ну а теперь очередь премиального аналога Toyota Grand Highlander: опубликован первый тизер Lexus TX.

Белый кроссовер — Lexux TX, второй — Toyota Grand Highlander 1 / 2 Белый кроссовер — Lexux TX, второй — Toyota Grand Highlander 2 / 2

Разумеется, у модели Lexus свой дизайн. В частности, у TX иные задние фонари и «парящая» крыша. «Личико» же, возможно, оформили в стиле других новых Лексусов – паркетника RX и минивэна LM, то есть ждем трапециевидную решетку с мозаичным узором вместо привычного ярко выраженного «веретена». К слову, в линейке Lexus новый TX фактически займет нишу почившего RX L (у кросса нового поколения растянутой версии нет).



Toyota Grand Highlander

Размеры еще не названы. Длина родственного Toyota Grand Highlander равна 5116 мм, колесная база – 2946 мм. Для сравнения, показатели отправленного в отставку Lexus RX L: 5000 и 2790 мм соответственно.



Скорее всего, как и тойотовский Гранд, Lexus TX будет доступен с семи- или восьмиместным салоном. В первом случае посередине установят раздельные кресла, во втором – трехместный диван.

Toyota Grand Highlander 1 / 2 Toyota Grand Highlander 2 / 2

О технике марка пока не рассказала. Среди зарегистрированных товарных знаков были обозначения TX350, TX500h и TX550h+, то есть наряду с «традиционным» кроссовером предложат «простой» и подзаряжаемый гибриды. Базовый соплатформенный Toyota Grand Highlander имеет бензиновый турбомотор 2.4 (269 л.с.) и восьмиступенчатый «автомат»; далее идет гибрид с «атмосферником» 2.5, электромотором и электромеханическим вариатором (суммарная отдача – 246 л.с.); ну а на вершине гаммы – Hybrid Max с турбомотором 2.4, электродвигателем и шестиступенчатым «автоматом» (совокупная мощность – 367 л.с.). Первые две версии бывают с передним или полным приводом (у гибрида – дополнительный электромотор на задней оси), исполнение Grand Highlander Hybrid Max полноприводное по умолчанию.



Toyota Grand Highlander 1 / 3 Toyota Grand Highlander 2 / 3 Toyota Grand Highlander 3 / 3

Новый Lexus TX справит премьеру в ближайшее время. Ожидается, что его будут производить на том же заводе в Индиане, где делают и Grand Highlander (Гранд еще не поступил в продажу). Одним из главных конкурентов кроссовера Тойоты считается Honda Pilot, а вот Lexus TX попробует переманить покупателей у BMW X7.

