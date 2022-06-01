Кроссовер Lexus RX нового поколения: без V6, зато три гибрида, включая «горячий»

Революции в дизайне экстерьера не произошло, ведь предшественник и так неплохо продается. Зато внутри паркетник преобразился кардинально. Кроме того, у модели новая начинка.

Самый первый кроссовер Lexus RX дебютировал в 1998 году, он стал пионером в сегменте премиальных SUV. А модель теперь уже уходящей, четвертой, генерации в строю с 2015-го, причем, например, в Штатах это поколение стало самым удачным – ежегодный тираж такого кросса ни разу не опускался ниже 100 тысяч единиц. Всего же за почти четверть века, по данным премиум-бренда, по всему миру реализовано около 3,5 млн кроссоверов четырех поколений. И вот представлен «пятый» RX.

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Как и ожидалось, кроссовер переехал на платформу GA-K, созданную в рамках тойотовской архитектуры TNGA. У «пятого» Lexus RX многорычажка сзади, центр тяжести снижен на 15 мм. Кузов стал прочнее, при этом крылья и капот сделаны из алюминия, благодаря чему новый кросс на 90 кг легче предыдущей модели. Длина – прежние 4890 мм, ширина увеличена на 25 мм до 1920 мм, высота, напротив, урезана на 10 мм до 1695 мм. Колесная база кроссовера пятой генерации составляет 2850 мм, что на 60 мм больше, чем у прежнего RX. Передняя колея теперь шире на 15 мм, задняя – сразу на 50 мм. Новому SUV положены 19- или 21-дюймовые колеса.



В пятом поколении Lexus RX сохранил узнаваемый силуэт и «парящую» крышу. Фары – новые, но светодиодные росчерки ходовых огней оставили. На радиаторной решетке появилась вставка, окрашенная в цвет кузова, так что издалека кажется, будто фамильное «веретено» поменяли на «трапецию». Задние фонари сделали в виде единой плашки.



Внутри же кроссовер полностью преобразился, интерьер оформлен в новой концепции Tazuna («уздечка» с японского), как у младшей модели Lexus NX и электрического паркетника Lexus RZ. Основной посыл этого стиля – расположение основных элементов управления вокруг водителя, вдобавок управление это должно быть интуитивно понятным. Так, RX получил мультимедиа-систему с 14-дюймовым сенсорным экраном, развернутым к пилоту, а вот тачпада на центральном тоннеле больше нет. Также для модели предусмотрены виртуальная «приборка», проекционный дисплей и салонное зеркало с экраном, на который выводится изображение с камеры заднего вида.



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Расстояние между рядами кресел увеличено на 10 мм, спинки заднего дивана разделены в пропорции 40:20:40. Внутренняя длина багажного отделения стала больше на 50 мм. Объем багажника пока не раскрыт, при этом в Lexus заявили о том, что погрузочная высота отныне меньше на 30 мм.

Разумеется, в арсенале модели значится комплекс систем безопасности Lexus Safety System+ 3.0, в него, в частности, входят доработанные адаптивный круиз-контроль (он быстрее обнаруживает идущий впереди автомобиль) и система предотвращения столкновений (она теперь распознает мотоциклистов и другие объекты – например, деревья и столбы). Также есть система Driver Monitor: расположенная над рулем камера следит за состоянием водителя, и если тот не реагирует на предупреждения, электроника может замедлить или и вовсе остановить паркетник. Наконец, как и у NX и RZ, у нового Lexus RX имеются электрозамки e-latch (возможность аварийного механического открывания сохранена): система не позволит открыть дверь при опасности – например, если к кроссоверу приближается другая машина.

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Двигатель V6 отправлен в отставку, у Lexus RX отныне исключительно четырехцилиндровые моторы. Кроссовер будет доступен в четырех версиях, и только одна из них – «традиционная», остальные имеют гибридные установки.



Базовый Lexus RX 350 оснащается бензиновой «турбочетверкой» 2.4, которая выдает 279 л.с. и 430 Нм, этот двигатель сочетается с восьмиступенчатым «автоматом», привод – передний или полный. Полноприводный RX 350 наберет первую «сотню» за 7,1 секунды.

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В состав установки гибрида RX 350h вошли «атмосферник» 2.5, электродвигатель и электромеханический вариатор. Такой кроссовер может иметь полный привод E-Four, то есть на задней оси установлен отдельный электромотор. Совокупная отдача – 245 л.с. и 316 Нм, автомобиль с полным приводом разгоняется до 100 км/ч за 8 секунд.



Lexus RX 450h+ — это подзаряжаемый гибрид (впервые для модели), он по умолчанию имеет систему E-Four, также в установку входит литий-ионная батарея на 18,1 кВт*ч (у «простого» гибрида никель-металл-гидридный аккумулятор). У версии PHEV электромоторы мощнее, так что суммарная отдача тоже выше – 306 л.с. В гибридном режиме такой кросс способен разогнаться до «сотни» где-то за 7 секунд. Только на электротяге RX 450h+ проедет примерно 65 км.

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Ну а топовый гибридный кроссовер носит имя Lexus RX 500h F Sport Performance, он получил турбомотор 2.4 и шестиступенчатый «автомат» со сцеплением вместо гидротрансформатора. У этого паркетника полный привод Direct4 – на задней оси установлен электромотор мощностью 109 л.с., а суммарная отдача такой модели составляет 371 л.с. и 550 Нм. Время разгона до «сотни» — около 6 секунд. Вдобавок RX 500h F Sport Performance имеет полноуправляемое шасси и шестипоршневые тормозные механизмы на передней оси. При этом подзарядка от электросети для «горячего» гибрида не предусмотрена.



Новый Lexus RX выйдет на рынок к концу текущего года. Удлиненной версии у «пятого» кроссовера не будет – на смену RX L должен прийти трехрядный Lexus TX.

Между тем из-за известных событий появление в России «эр-икса» нового поколения пока под большим вопросом, как в целом и продолжение деятельности марки на нашем рынке.