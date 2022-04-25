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К дебюту готовятся большие кроссоверы Lexus TX и Toyota Grand Highlander

25.04.2022 678 1 2

Предполагается, что главным (если не единственным) рынком для новых трехрядных паркетников станут Штаты. Премьера намечена на 2023 год.

 

Еще два года назад американское подразделение Тойоты зарегистрировала названия Grand Highlander и TX. Как ранее предположили местные СМИ, приставка Гранд достанется растянутой версии Хайлендера. У последнего кросса, напомним, и без того довольно внушительные размеры (длина составляет 4950 мм, колесная база – 2850 мм), он бывает семи- или восьмиместным, но вот на галерке, по мнению американцев, тесновато. Что же касается индекса TX, то его, очевидно, присвоят модели Lexus, причем она тоже будет трехрядной. И вот появилась кое-какие свежие подробности о грядущем Лексусе.

Согласно данным, полученным изданием Automotive News от инсайдеров, Lexus TX окажется братом Toyota Grand Highlander, но, разумеется, со своим дизайном. В линейке премиальной марки новая модель окажется на ступеньку выше кроссовера RX – если точнее, то его растянутого варианта RX L (длина равна 5000 мм против 4889 мм у стандартного RX, колесная база едина для обеих модификаций – 2789 мм). Главными конкурентами TX считаются Mercedes-Benz GLS и BMW X7.

Актуальный Toyota Highlander
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Актуальный Toyota Highlander
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Пока непонятно, будет ли тележка GA-K, которая лежит в основе нынешнего Highlander, доработана технически, или же Тойота ограничится лишь изменением размеров. К слову, Хайлендер актуального поколения в строю с 2019 года.

Судя по оформленному ранее патенту, у Lexus TX будет минимум две гибридные версии: с возможностью подзарядки от электросети (TX550h+) и без нее (TX500h). Готовится и «традиционный» вариант (TX350). Ну и родственный кроссовер Toyota Grand Highlander, скорее всего, также получит гибридные исполнения.

Актуальный Toyota Highlander

Первым должен раскрыться растянутый Хайлендер: премьеру такого SUV ждут в середине следующего года. Кроссовер Lexus TX якобы представят под конец 2023-го. Оба кроссовера будут производить в США , эта страна и станет главным (а, возможно, и единственным) рынком для грядущих новинок.

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1 комментарий
25.04.2022 20:59
Кирилл

Интересно с каких пор он станет конкурентам gls/x7 если им всегда конкурент это LX , или если этот TX им конкурент то LX ещё выше в иерархии?

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