К дебюту готовятся большие кроссоверы Lexus TX и Toyota Grand Highlander

Предполагается, что главным (если не единственным) рынком для новых трехрядных паркетников станут Штаты. Премьера намечена на 2023 год.

Еще два года назад американское подразделение Тойоты зарегистрировала названия Grand Highlander и TX. Как ранее предположили местные СМИ, приставка Гранд достанется растянутой версии Хайлендера. У последнего кросса, напомним, и без того довольно внушительные размеры (длина составляет 4950 мм, колесная база – 2850 мм), он бывает семи- или восьмиместным, но вот на галерке, по мнению американцев, тесновато. Что же касается индекса TX, то его, очевидно, присвоят модели Lexus, причем она тоже будет трехрядной. И вот появилась кое-какие свежие подробности о грядущем Лексусе.

Согласно данным, полученным изданием Automotive News от инсайдеров, Lexus TX окажется братом Toyota Grand Highlander, но, разумеется, со своим дизайном. В линейке премиальной марки новая модель окажется на ступеньку выше кроссовера RX – если точнее, то его растянутого варианта RX L (длина равна 5000 мм против 4889 мм у стандартного RX, колесная база едина для обеих модификаций – 2789 мм). Главными конкурентами TX считаются Mercedes-Benz GLS и BMW X7.

Актуальный Toyota Highlander 1 / 2 Актуальный Toyota Highlander 2 / 2

Пока непонятно, будет ли тележка GA-K, которая лежит в основе нынешнего Highlander, доработана технически, или же Тойота ограничится лишь изменением размеров. К слову, Хайлендер актуального поколения в строю с 2019 года.



Судя по оформленному ранее патенту, у Lexus TX будет минимум две гибридные версии: с возможностью подзарядки от электросети (TX550h+) и без нее (TX500h). Готовится и «традиционный» вариант (TX350). Ну и родственный кроссовер Toyota Grand Highlander, скорее всего, также получит гибридные исполнения.

Актуальный Toyota Highlander

Первым должен раскрыться растянутый Хайлендер: премьеру такого SUV ждут в середине следующего года. Кроссовер Lexus TX якобы представят под конец 2023-го. Оба кроссовера будут производить в США , эта страна и станет главным (а, возможно, и единственным) рынком для грядущих новинок.

