Toyota готовит Grand Highlander: кроссовер окажется на ступеньку ниже Sequoia

Тойота выпускает среднеразмерный кроссовер Highlander с 2000 года, за это время модель успела несколько раз сменить поколение. SUV актуальной четвёртой генерации дебютировал весной 2019 года. Основным рынком для модели остаются Штаты. По итогам «ковидного» прошлого года продажи на американском рынке составили 95 304 экземпляра (на 3,3% меньше, чем годом ранее). В 2021-ом результаты подросли: за первое полугодие дилеры в США продали 45 662 автомобиля, что на 5,3% больше, чем в январе-июне 2020-го.



На фото: актуальный Toyota Highlander

Дебют Toyota Highlander четвёртого поколения состоялся в рамках автосалона в Нью-Йорке. В ходе смены генерации кроссовер переехал на новую платформу – TNGA-K с задней «многорычажкой» и пониженным центром тяжести. Сейчас у модели есть как пятиместные, так и семиместные версии. Однако во втором случае при длине 4966 мм и колёсной базе 2890 мм пассажирам третьего ряда сидений может быть тесновато.



﻿С этой проблемой, вероятно, призвана справиться будущая новинка – Toyota Grand Highlander. Компания ранее косвенно подтвердила появление соответствующей модели: ещё в конце декабря прошлого года стало известно о том, что Тойота запатентовала это указанное название. Предполагается, что новый кроссовер в модельном ряду окажется между Highlander и Sequoia.



По сведениям Automotive News, Toyota запустит производство Grand Highlander в 2023 году. Предполагается, что новинка окажется трёхрядным кроссовером. Его длина и расстояние между осями пока не сообщаются, однако известно, что они будут больше, чем у нынешнего семиместного «просто» Highlander. Это позволит сделать салон просторнее в том числе для пассажиров, расположившихся в третьем ряду.



Официальной информации о «начинке» нового кроссовера, конечно, пока нет. Вероятно, у версии с приставкой Grand будет такая же линейка, как и у «обычного» Highlander. Речь идёт о 299-сильном «атмосфернике» V6 объёмом 3,5 литра (максимальный крутящий момент – 356 Нм). Мотор идёт в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, SUV оснащается и гибридной установкой, в состав которой входят четырёхцилиндровый мотор объёмом 2,5 литра, два электродвигателя и батарея. Совокупная отдача системы равна 243 л.с.



В дальнейшем SUV-линейку Toyota в США пополнит и новая Sequoia. Ожидается, что автомобиль дебютирует в следующем году как кроссовер 2023 модельного года. Вероятно, Sequoia получит ряд узлов и компонентов от пикапа Tundra следующего поколения. Предполагается, что грузовик, дебют которого состоится уже скоро, получит «битурбомотор» V6 на газовом топливе и, вероятно, дизель, работающий в тандеме с «электродовеском».

А сегмент компактных кроссоверов бренда в Штатах пополнится Corolla Cross. В США этот паркетник японской марки будет доступен с 2,0-литровым четырёхцилиндровым мотором мощностью 171 л.с. и крутящим моментом, равным 203 Нм. Не исключено, что у этой модели будет и гибридная установка (такая модификация имеется у Corolla Cross на других рынках).

