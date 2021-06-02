Есть полный привод! Toyota доработала кроссовер Corolla Cross перед дебютом в США

Toyota Corolla Cross — это прямой родственник хорошо известного в России седана Corolla последнего поколения, в основе обеих моделей лежит модульная платформа GA-C, многие детали салона у них общие, но при этом Corolla Cross выглядит как полноценный кроссовер, а не как кросс-хэтчбек. С габаритной длиной 4460 мм и колёсной базой 2640 мм Corolla Cross займёт в модельном ряду Toyota место между купеобразным паркетником CH-R и существенно более вместительным RAV4. Заявленный дорожный просвет — 205 мм.

Первый показ Corolla Cross прошёл летом 2020 года в Таиланде, здесь же эту модель производят для всего региона Юго-Восточной Азии. Минувшей весной сборку кроссовера наладили на бразильском заводе Toyota и начали продаваться в странах Южной Америки, а североамериканский вариант пропишется на новом совместного заводе Mazda и Toyota в штате Алабама.



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До американской премьеры Corolla Cross нигде не предлагался с полным приводом — только с передним, но для США и Канады полный привод к новинке всё-таки «прикрутили» и будут предлагать в виде опции для всех уровней оснащения, которых всего три — L, LE и XLE. Межосевая муфта может подавать на заднюю ось до 50% мощности. У версий с передним приводом задняя подвеска полузависимая, с поперечной торсионной балкой, а у полноприводных — независимая, многорычажная. Объём багажника у переднеприводных версий — 722 л по методике SAE (то есть с загрузкой по крышу), у полноприводных — 688 л.



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Силовой агрегат только один — 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» (171 л.с., 203 Нм) в сочетании с вариатором Direct Shift. Между тем в Азии Corolla Cross предлагается с 1,8-литровым бензиновым «атмосферником» (140 л.с.) либо в гибридном 122-сильном исполнении без возможности зарядки от внешнего источника.



В стандартное оснащение американского Corolla Cross входят девять подушек безопасности, комплекс электронных ассистентов водителя Toyota Safety Sense, кондиционер, камера заднего вида, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и шестью громкоговорителями, 17-дюймовые стальные колёса.



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На полном фарше кроссовер щеголяет полностью светодиодной «оптикой», 18-дюймовыми литыми дисками, хромированными накладками на кузове, люком в крыше, электроприводом багажной двери, двухзонным климат-контролем, беспроводной зарядкой для смартфона, креслом водителя с десятью электрорегулировками, виртуальным 7-дюймовым щитком приборов, 8-дюймовым мультимедийным экраном и мощной аудиосистемой JBL.



У американских дилеров Corolla Cross появится до конца текущего года, цены пока не объявлены.

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Есть шанс, что кроссовер доберётся и до нашей страны, ведь в мае его патентные изображения﻿ «всплыли» в электронной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Понятно, что патент компанию Toyota ни к чему не обязывает, но с учётом того, что у Corolla Cross теперь есть полноприводная версия, шансы на его появление в России, на наш взгляд, довольно высоки.

