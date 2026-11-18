Рестайлинговый крупный паркетник Volkswagen китайского производства скоро появится в странах Ближнего Востока. Там модель будет доступна с двухлитровой турбочетверкой и полным приводом.

Концерн Volkswagen продолжает развивать экспортные поставки произведенных в Китае моделей, которые прежде считались китайскими же «эксклюзивами». Так, в прошлом году совместное предприятие FAW Volkswagen начало поставлять седаны VW Magotan и VW Sagitar L в страны Ближнего Востока, где они превратились в новые VW Passat и VW Jetta. В этом году сразу несколько моделей производства того же СП появились в Казахстане, а в Узбекистане начали продавать автомобили от другого совместного предприятия – SAIC Volkswagen. Так вот теперь FAW Volkswagen официально выводит за пределы Поднебесной рестайлинговый кроссовер Tavendor: паркетник анонсирован, опять же, на Ближнем Востоке.

Экспортный Volkswagen Tavendor. Рестайлинговая модель для Китая выглядит так же

Напомним, что Volkswagen Tavendor выпускают с 2022 года. Обновленный кроссовер дебютировал под конец 2025-го, но на китайский рынок такой SUV вышел лишь весной года нынешнего. Рестайлинг принес модели новые фары, которые вдобавок объединены между собой светящейся полоской. Под головной оптикой появилась гладкая панель, еще ниже – прорезь. Также заменили бамперы, монофонарь получил новую диодную начинку. В Китае модернизированный кроссовер сейчас доступен лишь в «оспортивленной» версии R-Line. Это же исполнение заявлено для Ближнего Востока, плюс там предложат комплектацию R-Line Pro. Фишки таких машин – сетка в нижней части бампера и расширенный черный декор.

Экспортный Volkswagen Tavendor

Длина обновленного VW Tavendor равна 5007 мм, ширина – 2015 мм, высота – 1778 мм. Колесная база – прежние 2980 мм. Несмотря на внушительные габариты кроссовер строго пятиместный. Объем багажника составляет 693 литра.

Экспортный Volkswagen Tavendor. В Китае у модели еще есть пассажирский дисплей мультимедиа

Интерьер по сравнению с моделью образца 2022 года существенно перекроили. Тут другие передняя панель и центральный тоннель, вместо табло установили раздельные экраны приборки (10,25 дюйма) и мультимедийной системы (15 дюймов). В Китае у модели еще появился дисплей для переднего пассажира, но ближневосточному Tavendor он не положен. Крохотного селектора коробки больше нет, вместо него – подрулевой рычажок.

Экспортный Volkswagen Tavendor

В списке оборудования Volkswagen Tavendor R-Line для Ближнего Востока также значатся: 20-дюймовые колеса, эмблемы марки с подсветкой, панорамный люк, трехзонный климат-контроль, две площадки для беспроводной зарядки, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон. Версия R-Line Pro – это 21-дюймовые диски, матричные фары, проекционный дисплей и вентиляция передних сидений.

Экспортный Volkswagen Tavendor

Как и в Китае, на Ближнем Востоке кроссовер будет представлен с бензиновой турбочетверкой 2.0 (272 л.с., 400 Нм), семиступенчатым роботом DSG и полным приводом 4Motion.

На ближневосточном рынке Volkswagen Tavendor стартует в ближайшее время, цены пока не объявлены.

Отметим, среди некитайских брендов не только Volkswagen развивает экспорт машин, произведенных в КНР. В частности, поставки в другие страны также наладили совместные предприятия Dongfeng Honda, Changan Ford, Dongfeng Nissan и Zhengzhou Nissan.