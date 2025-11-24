Рестайлинг принёс большому кроссоверу Volkswagen Tavendor новый салон

Компания FAW Volkswagen провела премьеру обновленного паркетника Tavendor. Внешность привели в соответствие с актуальным для нынешних Фольксвагенов стилем. Кроме того, перекроили салон. Наконец, паркетнику достался более мощный мотор.

На сертификационных снимках рестайлинговый кроссовер Volkswagen Tavendor засветился еще в августе. Теперь же состоялась официальная презентация – ее провели на проходящем в эти дни в Гуанчжоу автосалоне. Напомним, Tavendor в строю с 2022 года, он создан специально для Китая, и, по сути, является пятиместной альтернативой трехрядному VW Talagon – обе модели производит совместное предприятие FAW Volkswagen.

Фары отныне объединяет гладкая панель, еще заменили бамперы. И головная оптика, и задние фонари сохранили свою форму, но светодиодная начинка – новая. Рестайлинговый VW Tavendor дебютировал в «оспортивленной» версии R-Line, фишки такого кроссовера – сетка в нижней части бампера и расширенный черный декор.

1 / 2 2 / 2

По предварительным данным, длина обновленного паркетника теперь не зависит от версии – 5007 мм. Показатель стандартного дореформенного Tavendor – 4936 мм, версии R-Line – 4949 мм. Колесная база – прежние 2980 мм.

Интерьер перекроили. Тут новые передняя панель и центральный тоннель. VW Tavendor также обрел раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, тогда как у предшественника дисплеи помещены в единый корпус. Центральный планшет стал больше – 15 вместо 12 дюймов. Кроме того, у переднего пассажира теперь есть собственный тачскрин (11,6 дюйма). На тоннеле появились две площадки для беспроводной зарядки и неприкрытые подстаканники. Крохотного селектора коробки больше нет, вместо него – подрулевой рычажок. Как и дореформенный кроссовер, обновленный Tavendor исключительно пятиместный.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Модель предложат с бензиновой турбочетверкой 2.0 серии EA888, которую сам производитель относит к следующему, пятому поколению. У мотора два варианта мощности: «простые» версии VW Tavendor будут доступны с 213-сильным турбодвигателем, дорогие исполнения – с 272-сильным. Коробка одна – семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Для машин с более мощным 2.0T предусмотрен полный привод 4Motion. Прежний Tavendor представлен с двухлитровой турбочетверкой мощностью 186 или 220 л.с., во втором случае кроссовер тоже имеет полный привод.

Дореформенный Volkswagen Tavendor R-Line 1 / 3 Дореформенный Volkswagen Tavendor R-Line 2 / 3 Дореформенный Volkswagen Tavendor R-Line 3 / 3

В продажу обновленный Volkswagen Tavendor поступит до конца текущего года, цены пока не объявлены. Дорестайлинговый паркетник сейчас стоит от 242 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,7 млн рублей по актуальному курсу.