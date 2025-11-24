Рестайлинг принёс большому кроссоверу Volkswagen Tavendor новый салон

На сертификационных снимках рестайлинговый кроссовер Volkswagen Tavendor засветился еще в августе. Теперь же состоялась официальная презентация – ее провели на проходящем в эти дни в Гуанчжоу автосалоне. Напомним, Tavendor в строю с 2022 года, он создан специально для Китая, и, по сути, является пятиместной альтернативой трехрядному VW Talagon – обе модели производит совместное предприятие FAW Volkswagen.
Фары отныне объединяет гладкая панель, еще заменили бамперы. И головная оптика, и задние фонари сохранили свою форму, но светодиодная начинка – новая. Рестайлинговый VW Tavendor дебютировал в «оспортивленной» версии R-Line, фишки такого кроссовера – сетка в нижней части бампера и расширенный черный декор.
По предварительным данным, длина обновленного паркетника теперь не зависит от версии – 5007 мм. Показатель стандартного дореформенного Tavendor – 4936 мм, версии R-Line – 4949 мм. Колесная база – прежние 2980 мм.
Интерьер перекроили. Тут новые передняя панель и центральный тоннель. VW Tavendor также обрел раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, тогда как у предшественника дисплеи помещены в единый корпус. Центральный планшет стал больше – 15 вместо 12 дюймов. Кроме того, у переднего пассажира теперь есть собственный тачскрин (11,6 дюйма). На тоннеле появились две площадки для беспроводной зарядки и неприкрытые подстаканники. Крохотного селектора коробки больше нет, вместо него – подрулевой рычажок. Как и дореформенный кроссовер, обновленный Tavendor исключительно пятиместный.
Модель предложат с бензиновой турбочетверкой 2.0 серии EA888, которую сам производитель относит к следующему, пятому поколению. У мотора два варианта мощности: «простые» версии VW Tavendor будут доступны с 213-сильным турбодвигателем, дорогие исполнения – с 272-сильным. Коробка одна – семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Для машин с более мощным 2.0T предусмотрен полный привод 4Motion. Прежний Tavendor представлен с двухлитровой турбочетверкой мощностью 186 или 220 л.с., во втором случае кроссовер тоже имеет полный привод.
В продажу обновленный Volkswagen Tavendor поступит до конца текущего года, цены пока не объявлены. Дорестайлинговый паркетник сейчас стоит от 242 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,7 млн рублей по актуальному курсу.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться