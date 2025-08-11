Рестайлинг ×

Обновлённый кроссовер Volkswagen Tavendor раскрылся до премьеры

11.08.2025 395 0 1

В Сети появились фото и основные характеристики рестайлингового паркетника VW Tavendor. Модель получила чуть более спокойный облик. Еще SUV достался другой мотор, хотя у него все так же два варианта мощности.

Кроссовер Volkswagen Tavendor в строю с 2022 года. Паркетник создан специально для Китая, и, по сути, является пятиместной альтернативой трехрядному VW Talagon – обе модели производит совместное предприятие FAW Volkswagen. Старший кроссовер только что модернизировали, он уже поступил в продажу. А скоро к нему присоединится и обновленный VW Tavendor: сертификат такого паркетника внесли в базу Минпрома КНР. К слову, свежий Talagon объявлен моделью следующего поколения, так что не исключено, что и преобразившийся Tavendor станут считать SUV второй генерации.

Слева — стандартный обновленный Volkswagen Tavendor, справа — оспортивленная версия R-Line

Фары теперь объединяет гладкая панель, хотя светящиеся линии никуда не делись. Под оптикой – новая, и тоже глухая вставка. Volkswagen Tavendor также получил другие бамперы. Как и прежде, покупателям будет доступен кроссовер со спорт-пакетом R-Line, его фишки – сетка в нижней части бампера и расширенный черный декор. Модель сохранила сделанные в виде единой плашки задние фонари, но у них теперь иная диодная начинка.

По предварительным данным, длина Volkswagen Tavendor с новым дизайном не зависит от версии – теперь 5007 мм. Показатель стандартного предшественника – 4936 мм, версии R-Line – 4949 мм. Колесная база не изменилась – 2980 мм.

Интерьер еще не засвечен. Скорее всего, внутри установили раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, тогда как у дореформенного VW Tavendor дисплеи помещены в единый корпус. Паркетник остался пятиместным.

Модернизированный Volkswagen Tavendor предложат с бензиновой турбочетверкой 2.0 EA888, которую сам производитель относит к следующему, пятому поколению. У мотора два варианта мощности: «простые» версии модели будут доступны с 213-сильным турбодвигателем, дорогие исполнения – с 272-сильным. Для машин с более мощным 2.0T предусмотрен полный привод 4Motion.

Дореформенный Volkswagen Tavendor R-Line
Дореформенный Tavendor представлен с двухлитровой турбочетверкой мощностью 186 или 220 л.с., во втором случае кроссовер имеет полный привод. Коробка одна – семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Вероятно, новый кроссовер тоже комплектуется 7DCT.

Премьеру рестайлинговый VW Tavendor должен справить уже в этом году. Цена прежнего паркетника варьируется от 242 900 до 299 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,7 млн – 3,3 млн рублей по актуальному курсу.

кроссовер Китай авторынок новинки рестайлинг Volkswagen Volkswagen Tavendor
