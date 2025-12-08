Рестайлинг ×
  • Ford Explorer для Китая: второй рестайлинг с «монобровью» и прежней техникой

Ford Explorer для Китая: второй рестайлинг с «монобровью» и прежней техникой

08.12.2025 1607 1 0
Ford Explorer для Китая: второй рестайлинг с «монобровью» и прежней техникой

Компания Ford решила ещё раз обновить китайский Explorer в надежде остановить падение его продаж. Кроссоверу сделали более модный дизайн передка и следка подретушировали корму. Официальная премьера ожидается в ближайшие недели или месяцы.

Напомним, что у компании Ford нынче три разных Эксплорера: китайский, американский и полностью электрический для Европы на платформе VW MEB. Актуальный китайский Explorer дебютировал в 2020 году, он выпускается на заводе совместного предприятия Changan Ford в Ханчжоу. По платформе и кузову китайский Ford Explorer унифицирован с одноимённым американским кроссовером шестого поколения, но после рестайлинга 2022 года «китаец» стал существенно отличается от «американца» по части дизайна — внешность и салон привели в соответствие со вкусами китайских потребителей, в салоне в частности появилось огромное мультимедийное табло.

Китайский Ford Explorer после первого рестайлинга
Китайский Ford Explorer после первого рестайлинга
1 / 5
Китайский Ford Explorer после первого рестайлинга
Китайский Ford Explorer после первого рестайлинга
2 / 5
Китайский Ford Explorer после первого рестайлинга
Китайский Ford Explorer после первого рестайлинга
3 / 5
Китайский Ford Explorer после первого рестайлинга
Китайский Ford Explorer после первого рестайлинга
4 / 5
Китайский Ford Explorer после первого рестайлинга
Китайский Ford Explorer после первого рестайлинга
5 / 5

Хитом продаж нынешний китайский Ford Explorer не стал, его продажи оставляли ожидать лучшего ещё на старте, а сейчас спрос на него по мерками китайского рынка и вовсе мизерный: с января по октябрь этого года, по данным CAAM, реализовано 11 513 шт. (-26,7% по сравнению с АППГ). Тем не менее убирать с китайского рынка Explorer компания Ford пока не хочет и провела ему второй рестайлинг — не слишком затратный, но заметный. Официально обновлённый китайский Explorer ещё не представлен, пока он засвечен лишь в электронной базе китайского Минпрома.

Китайский Ford Explorer после второго рестайлинга
Китайский Ford Explorer после второго рестайлинга
1 / 2
Китайский Ford Explorer после второго рестайлинга
Китайский Ford Explorer после второго рестайлинга
2 / 2

Как видно по первым фотографиям, китайскому Эксплореру полностью перекроили передок, но так, чтобы не менять штампы передних крыльев и капота. Фары стали у́же и обзавелись объединяющей их центральной светодиодной полосой, то есть китайскому Эксплореру «прикрутили» дико модную на местном рынке «монобровь», какую теперь можно встретить на каждом втором кроссовере. Центральная световая полоса расположена над переоформленной радиаторной решёткой — она тоже стала у́же и лишилась прежней округлости в нижней части. Прежние хромированные загогулины по бокам переднего бампера уступили место трём отдельным хромированным планкам — двум вертикальным и одной горизонтальной. В целом передок стал выглядеть более лаконично.

Китайский Ford Explorer после второго рестайлинга
Китайский Ford Explorer после второго рестайлинга
1 / 3
Китайский Ford Explorer после второго рестайлинга
Китайский Ford Explorer после второго рестайлинга
2 / 3
Китайский Ford Explorer после первого рестайлинга
Китайский Ford Explorer после первого рестайлинга
3 / 3

Корма по большей части прежняя: китайскому Эксплореру оставили фонари образца 2022 года, объединённые горизонтальной хромированной полосой, а изменилась только нижняя часть бампера: псевдодиффузор заменён новой панелью с мелкими вертикальными выштамповками, а фальшивые выхлопные патрубки стали ещё меньше напоминать настоящие, так как у них теперь не замкнут периметр, да и размер стал поменьше. Ключевые размеры китайского Эксплорера практически не изменились: габаритная длина — 5064 мм, ширина — 2004 мм, высота — 1790 мм, колёсная база — 3025 мм.

В табличке китайского Минпрома для обновлённого Эксплорера заявлена прежняя безальтернативная 2,3-литровая бензиновая «турбочетвёрка» EcoBoost мощностью 289 л.с. О коробке передач информации нет, но, скорее всего, она тоже прежняя — 10-ступенчатый гидромеханический «автомат». Любопытно, что китайский Explorer, в отличие от американского, предлагается только с полным приводом — по крайней мере сейчас, а после второго рестайлинга, быть может, по части оснащения что-то изменится. Сейчас китайский Ford Explorer стоит от 309 800 юаней (3,44 млн рублей в переводе по текущему курсу). После второго рестайлинга он вряд ли станет дороже, а, скорее всего, немного подешевеет.

кроссовер Китай новинки рестайлинг Ford Ford Explorer
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
08.12.2025 19:16
Максим Сахаров

Экий уродец. Дорестайловый Эксплорер выглядел гораздо лучше, но ведь "маркетологам надо".

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Вот и сбывается всё, что пророчится: ДВС вернутся, но это не радует Владимир Семёнович Высоцкий в ныне забытом фильме «Бегство мистера Мак-Кинли» как-то пел: «Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса - счастливый путь!». Вот эти его строки... 1777 5 1 08.12.2025
Статьи / Заводы Калужский завод «АГР Холдинга»: перья эму, эффект памяти и восемь футбольных полей Еще один из автозаводов, покинутых прежними владельцами и возрожденный новыми хозяевами, приступил к работе. Причем приступил довольно энергично: с момента своего перезапуска в конце лета на... 887 8 2 07.12.2025
Статьи / Тесты Мамбо италиано: сможешь ли ты угадать итальянское кузовное ателье по его продукту? До Второй мировой войны дизайном кузовов часто занимались специализированные кузовные ателье с именем. То есть, производитель автомобиля создавал само шасси и силовой агрегат, а за эстетику... 587 1 1 06.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 74135 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 44954 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 16673 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
15 Skoda Octavia A7 с пробегом: больше не страшные DSG и прекрасные мотор...
8 Калужский завод «АГР Холдинга»: перья эму, эффект памяти и восемь футб...
7 Обновлённый внедорожник Lada Niva Travel: полный прайс-лист
Новые комментарии
Change privacy settings