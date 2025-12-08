Ford Explorer для Китая: второй рестайлинг с «монобровью» и прежней техникой

Напомним, что у компании Ford нынче три разных Эксплорера: китайский, американский и полностью электрический для Европы на платформе VW MEB. Актуальный китайский Explorer дебютировал в 2020 году, он выпускается на заводе совместного предприятия Changan Ford в Ханчжоу. По платформе и кузову китайский Ford Explorer унифицирован с одноимённым американским кроссовером шестого поколения, но после рестайлинга 2022 года «китаец» стал существенно отличается от «американца» по части дизайна — внешность и салон привели в соответствие со вкусами китайских потребителей, в салоне в частности появилось огромное мультимедийное табло.

Китайский Ford Explorer после первого рестайлинга 1 / 5 Китайский Ford Explorer после первого рестайлинга 2 / 5 Китайский Ford Explorer после первого рестайлинга 3 / 5 Китайский Ford Explorer после первого рестайлинга 4 / 5 Китайский Ford Explorer после первого рестайлинга 5 / 5

Хитом продаж нынешний китайский Ford Explorer не стал, его продажи оставляли ожидать лучшего ещё на старте, а сейчас спрос на него по мерками китайского рынка и вовсе мизерный: с января по октябрь этого года, по данным CAAM, реализовано 11 513 шт. (-26,7% по сравнению с АППГ). Тем не менее убирать с китайского рынка Explorer компания Ford пока не хочет и провела ему второй рестайлинг — не слишком затратный, но заметный. Официально обновлённый китайский Explorer ещё не представлен, пока он засвечен лишь в электронной базе китайского Минпрома.

Китайский Ford Explorer после второго рестайлинга 1 / 2 Китайский Ford Explorer после второго рестайлинга 2 / 2

Как видно по первым фотографиям, китайскому Эксплореру полностью перекроили передок, но так, чтобы не менять штампы передних крыльев и капота. Фары стали у́же и обзавелись объединяющей их центральной светодиодной полосой, то есть китайскому Эксплореру «прикрутили» дико модную на местном рынке «монобровь», какую теперь можно встретить на каждом втором кроссовере. Центральная световая полоса расположена над переоформленной радиаторной решёткой — она тоже стала у́же и лишилась прежней округлости в нижней части. Прежние хромированные загогулины по бокам переднего бампера уступили место трём отдельным хромированным планкам — двум вертикальным и одной горизонтальной. В целом передок стал выглядеть более лаконично.

Китайский Ford Explorer после второго рестайлинга 1 / 3 Китайский Ford Explorer после второго рестайлинга 2 / 3 Китайский Ford Explorer после первого рестайлинга 3 / 3

Корма по большей части прежняя: китайскому Эксплореру оставили фонари образца 2022 года, объединённые горизонтальной хромированной полосой, а изменилась только нижняя часть бампера: псевдодиффузор заменён новой панелью с мелкими вертикальными выштамповками, а фальшивые выхлопные патрубки стали ещё меньше напоминать настоящие, так как у них теперь не замкнут периметр, да и размер стал поменьше. Ключевые размеры китайского Эксплорера практически не изменились: габаритная длина — 5064 мм, ширина — 2004 мм, высота — 1790 мм, колёсная база — 3025 мм.

В табличке китайского Минпрома для обновлённого Эксплорера заявлена прежняя безальтернативная 2,3-литровая бензиновая «турбочетвёрка» EcoBoost мощностью 289 л.с. О коробке передач информации нет, но, скорее всего, она тоже прежняя — 10-ступенчатый гидромеханический «автомат». Любопытно, что китайский Explorer, в отличие от американского, предлагается только с полным приводом — по крайней мере сейчас, а после второго рестайлинга, быть может, по части оснащения что-то изменится. Сейчас китайский Ford Explorer стоит от 309 800 юаней (3,44 млн рублей в переводе по текущему курсу). После второго рестайлинга он вряд ли станет дороже, а, скорее всего, немного подешевеет.

