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  • Обновлённый Ford Explorer для США: меньше версий, выше качество, без китайского табло

Обновлённый Ford Explorer для США: меньше версий, выше качество, без китайского табло

01.02.2024 164 0 0

Компания Ford представила обновлённый среднеразмерный трёхрядный кроссовер Explorer для североамериканского рынка, у местных дилеров он появится ближайшим летом.

У компании Ford нынче три разных Эксплорера: китайский, американский и полностью электрический для Европы на платформе VW MEB. Китайский и американский унифицированы по платформе и кузову, но значительно отличаются друг от друга по части дизайна. Актуальный китайский Explorer пережил рестайлинг ещё в 2022 году, а теперь на пятом году жизни обновлён и американский Explorer шестого поколения.

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Обновки американскому Эксплореру очень кстати: в прошлом году его продажи в США по сравнению с продажами в 2022-м сократились на 10,1% до 186 799 шт., тогда как заклятый конкурент Jeep Grand Cherokee, наоборот, прибавил 10% и разошёлся тиражом 244 594 шт. Второй вечный соперник Toyota Highlander в прошлом году просел сразу на 23,7% до 169 543 шт., но это отчасти объясняется выходом минувшим летом на рынок более крупного Grand Highlander — его продажи к концу года достигли 48 036 шт., в сумме с просто Хайлендером выходит 217 579 машин. Короче говоря, Ford Explorer отстаёт.

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Обновление принесло Эксплореру передок в стиле китайского тёзки, но с чуть более угловатым бампером. Корма тоже обновлена на манер китайской модели, однако светодиодная начинка у «американца» своя, без любимых китайцами «загогулин». Штатные колёса получили полностью новый дизайн, доступны несколько вариантов диаметром 18, 20 и 21 дюйм.

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Салон у американского Эксплорера капитально переработан, но в своём, американском стиле, без шикарного трёхэкранного табло на передней панели, каким щеголяет «китаец». Американский кроссовер теперь имеет стандартный настраиваемый 12,3-дюймовый приборный экран и 13,2-дюймовый экран мультимедийной системы Ford Digital Experience с интегрированными сервисами Google и популярными развлекательными приложениями типа Spotify и Amazon Music. Во время стоянки на экране мультимедийной системы можно даже поиграть в современные видеоигры с помощью подключаемого через Bluetooth джойстика.

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Отдельного блока микроклимата у Эксплорера теперь нет, настройки «погоды» убраны в мультимедийный экран, верхний этаж двухэтажной центральной консоли занимает полка с беспроводной зарядкой для смартфона. Ford подчёркивает, что значительно улучшил качество отделочных материалов и их тактильное восприятие: передняя панель и дверные карты теперь имеют обширные текстильные вставки, делающие салон более уютным. В стандартное оснащение входят восемь USB-портов для питания гаджетов, встроенный модем и комплекс электронных ассистентов водителя Ford Co-Pilot360 Assist+, а топ-версии вдобавок имеют автопилот второго уровня Ford BlueCruise (позволяет ездить по автомагистралям, убрав руки с руля).

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Гибридных версий у Эксплорера больше нет, в гамме остались только два бензиновых наддувных мотора из семейства EcoBoost — 2,3-литровая «четвёрка» (304 л.с., 420 Нм) и 3,0-литровый V6 (406 л.с., 563 Нм), последний положен спортивной версии ST, но доступен также в виде опции в сочетании с богатой комплектацией Platinum. Коробка передач — только 10-ступенчатый гидромеханический «автомат». Привод по умолчанию задний, за полный нужно доплачивать на всех версиях, в том числе на спортивной ST. Оффроудная версии Timberline в гамме обновлённого Эксплорера пока не заявлена, но она или нечто подобное под другими именем появится позже.

Обновленный Ford Explorer уже доступен для заказа у американских дилеров, цены немного подросли и начинаются с отметки 41 220 долларов (доставка включена), что на 2120 долларов больше начальной цены до рестайлинга.

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