Рестайлинговый Ford Explorer готов к старту продаж: новое «лицо» и супертабло

Трехрядный кроссовер американской марки заметно преобразился как снаружи, так и внутри. Пока модернизированный SUV представлен лишь на китайском рынке, и не исключено, что такой рестайлинг будет эксклюзивным.

Обновленный Explorer засветился в Поднебесной еще в прошлом году, а фирменные изображения совместное предприятие Changan Ford, которое отвечает за локальный выпуск кроссовера, распространило в марте 2022-го. Публичную премьеру ждали в апреле, она должна была пройти в рамках Пекинского автосалона, но шоу отменили из-за вспышки ковида. И вот, наконец, в Китае провели полноценную презентацию рестайлингового Ford Explorer.

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Кстати, китайский рынок объявлен Фордом крупнейшим для SUV за пределами Северной Америки, хотя результаты не особо впечатляют: в 2021-м в КНР реализовано примерно 28 500 единиц, тогда как Volkswagen Teramont за тот же период разошелся тиражом 54 500 экземпляров. Возможно, поэтому Ford Explorer в Китае «потребовалось понимание местных особенностей» (цитата из пресс-релиза). То есть рестайлинг «их» версии может оказаться эксклюзивным. Ну и напомним, что в Штатах Ford Explorer актуального поколения дебютировал в 2019 году, а вот до Поднебесной такая модель добралась лишь в 2020-м (дореформенный китайский кросс от глобального отличается незначительно).



Обновленный Ford Explorer для Китая

Итак, предназначенный для КНР Explorer обрел новое «лицо»: заменили радиаторную решетку и фары, причем головную оптику отныне объединяет светящаяся полоска; в переднем бампере появились хромированные «уголки». Сами бамперы – новые. Другими стали и задние фонари – на багажной двери теперь имеются дополнительные секции. В строю осталась и «оспортивленная» версия ST-Line – у этого исполнения своя решетка и черные надписи с названием модели вместо блестящих.



Длина модернизированного SUV равна 5063 мм, что на 12 мм меньше по сравнению с дорестайлинговым местным Explorer. Остальные габариты прежние: ширина – 2004 мм, высота – 1778 мм, колесная база – 3025 мм.

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Внутри – новые передняя панель и кресла, а вместо вертикального тачскрина мультимедиа-системы установили горизонтальное табло диагональю 27 дюймов, как у последнего китайского седана Mondeo и родственного ему кросс-лифтбека Evos. Но при этом у Explorer по-прежнему отдельная виртуальная «приборка» под козырьком. Мультимедиа – с функциями распознавания голоса и управления жестами, также имеется система распознавания лиц. В списке оборудования еще значатся проекционный дисплей и комплекс систем безопасности Co-Pilot 360 (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе и т.д.).



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Технику менять не стали: в Китае Ford Explorer доступен с бензиновым турбомотором 2.3 EcoBoost мощностью 276 л.с. (425 Нм), который работает в паре с десятиступенчатым «автоматом».



Заказы на рестайлинговый кроссовер начнут принимать с 10 августа, старт «живых» продаж намечен на 24 августа. Цены пока не названы. Дореформенный SUV в Поднебесной стоит от 46 000 долларов.

На данный момент нет информации о том, когда обновится глобальный Ford Explorer.