Рестайлинг ×
  • Рестайлинговый Ford Explorer готов к старту продаж: новое «лицо» и супертабло

Рестайлинговый Ford Explorer готов к старту продаж: новое «лицо» и супертабло

02.08.2022 608 0 0

Трехрядный кроссовер американской марки заметно преобразился как снаружи, так и внутри. Пока модернизированный SUV представлен лишь на китайском рынке, и не исключено, что такой рестайлинг будет эксклюзивным.

 

Обновленный Explorer засветился в Поднебесной еще в прошлом году, а фирменные изображения совместное предприятие Changan Ford, которое отвечает за локальный выпуск кроссовера, распространило в марте 2022-го. Публичную премьеру ждали в апреле, она должна была пройти в рамках Пекинского автосалона, но шоу отменили из-за вспышки ковида. И вот, наконец, в Китае провели полноценную презентацию рестайлингового Ford Explorer.

Обновленный Ford Explorer для Китая
1 / 6
Обновленный Ford Explorer для Китая
2 / 6
Обновленный Ford Explorer для Китая
3 / 6
Обновленный Ford Explorer для Китая
4 / 6
Обновленный Ford Explorer для Китая
5 / 6
Обновленный Ford Explorer для Китая
6 / 6

Кстати, китайский рынок объявлен Фордом крупнейшим для SUV за пределами Северной Америки, хотя результаты не особо впечатляют: в 2021-м в КНР реализовано примерно 28 500 единиц, тогда как Volkswagen Teramont за тот же период разошелся тиражом 54 500 экземпляров. Возможно, поэтому Ford Explorer в Китае «потребовалось понимание местных особенностей» (цитата из пресс-релиза). То есть рестайлинг «их» версии может оказаться эксклюзивным. Ну и напомним, что в Штатах Ford Explorer актуального поколения дебютировал в 2019 году, а вот до Поднебесной такая модель добралась лишь в 2020-м (дореформенный китайский кросс от глобального отличается незначительно).

Обновленный Ford Explorer для Китая

Итак, предназначенный для КНР Explorer обрел новое «лицо»: заменили радиаторную решетку и фары, причем головную оптику отныне объединяет светящаяся полоска; в переднем бампере появились хромированные «уголки». Сами бамперы – новые. Другими стали и задние фонари – на багажной двери теперь имеются дополнительные секции. В строю осталась и «оспортивленная» версия ST-Line – у этого исполнения своя решетка и черные надписи с названием модели вместо блестящих.

Длина модернизированного SUV равна 5063 мм, что на 12 мм меньше по сравнению с дорестайлинговым местным Explorer. Остальные габариты прежние: ширина – 2004 мм, высота – 1778 мм, колесная база – 3025 мм.

Обновленный Ford Explorer ST-Line для Китая
1 / 5
Обновленный Ford Explorer ST-Line для Китая
2 / 5
Обновленный Ford Explorer ST-Line для Китая
3 / 5
Обновленный Ford Explorer ST-Line для Китая
4 / 5
Обновленный Ford Explorer ST-Line для Китая
5 / 5

Внутри – новые передняя панель и кресла, а вместо вертикального тачскрина мультимедиа-системы установили горизонтальное табло диагональю 27 дюймов, как у последнего китайского седана Mondeo и родственного ему кросс-лифтбека Evos. Но при этом у Explorer по-прежнему отдельная виртуальная «приборка» под козырьком. Мультимедиа – с функциями распознавания голоса и управления жестами, также имеется система распознавания лиц. В списке оборудования еще значатся проекционный дисплей и комплекс систем безопасности Co-Pilot 360 (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе и т.д.).

Обновленный Ford Explorer для Китая
1 / 6
Обновленный Ford Explorer для Китая
2 / 6
Обновленный Ford Explorer для Китая
3 / 6
Обновленный Ford Explorer для Китая
4 / 6
Обновленный Ford Explorer для Китая
5 / 6
Обновленный Ford Explorer для Китая
6 / 6

Технику менять не стали: в Китае Ford Explorer доступен с бензиновым турбомотором 2.3 EcoBoost мощностью 276 л.с. (425 Нм), который работает в паре с десятиступенчатым «автоматом».

Заказы на рестайлинговый кроссовер начнут принимать с 10 августа, старт «живых» продаж намечен на 24 августа. Цены пока не названы. Дореформенный SUV в Поднебесной стоит от 46 000 долларов.

На данный момент нет информации о том, когда обновится глобальный Ford Explorer.

кроссовер авторынок новинки рестайлинг Ford Ford Explorer

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Много работы за мало денег: стоит ли покупать Toyota Hilux VII за 1,8 миллиона рублей Мы уже не раз задумывались о покупке среднеразмерного пикапа из тех, что продавались в России официально: например,  Ford Ranger, Mitsubishi L200 или  Nissan Navara. Но ведь такой вариант е... 87 0 0 02.08.2022
Статьи / Популярные вопросы За что могут посадить в тюрьму и конфисковать машину: изменения с 25 июля 2022 года Мы уже рассказывали обо всех вариантах нарушений ПДД, за которые можно получить настоящий тюремный срок. Однако с 25 июля 2022 года в силу вступили законы, расширяющие список таких нарушени... 872 0 6 01.08.2022
Статьи / Россия Автомобиль мечты: ближе, чем кажется Мечты об автомобилях есть даже у тех, кто не так уж любит сидеть за рулем. Для кого-то машина мечты – это мощное купе, способное показать, что такое динамика и управляемость, а для кого-то –... 760 0 3 01.08.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 15243 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 10632 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Несущий кузов, 8,5 с до сотни и 28 л на 100 км: опыт владения Dodge Coronet Super Bee 1969 Американские масл-кары в нашей стране знают в основном по паре-тройке массовых, раскрученных в кино моделей. Однако это лишь небольшая часть огромного сегмента машин 60-70-х, большинство из... 7663 2 23 24.03.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings