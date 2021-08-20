Ford дополнил линейку Explorer ST заднеприводной версией и представил вариант ST-Line

Ford выпускает Explorer с 1990 года, с тех пор модель успела уже несколько раз сменить поколение. Кроссовер актуальной шестой генерации появился в 2020-ом. Его нынешней популярности можно только позавидовать: «Исследователь» оказался одной из немногих моделей, продажи которых не только не упали, но и заметно выросли за «ковидный» 2020 год. За указанный период дилеры реализовали на домашнем рынке 226 217 машин, что на 22,5% больше, чем годом ранее. Динамика со знаком «плюс» сохраняется и в текущем году: за первые семь месяцев Explorer разошёлся тиражом в 131 592 экземпляра (на 10,3% больше, чем годом ранее).



На фото: Ford Explorer ST`2022

Сейчас компания обновила свой востребованный кроссовер до 2022 модельного года. В итоге линейка Explorer ST пополнилась новыми версиями. В частности, «обновкой» стала заднеприводная модификация «заряженного» SUV. Ранее предполагалось, что такой вариант заменит нынешний «полноприводник», однако, в компании решили не лишать ряд имеющегося исполнения с системой Intelligent 4WD в базе.



Под капотом у новой версии с задним приводом находится 3,0-литровый битурбомотор EcoBoost V6. Его отдача составляет 406 л.с., а максимальный крутящий момент – 563 Нм. О его динамических характеристиках в компании умолчали; напомним, полноприводный Ford Explorer ST с этим же двигателем под капотом способен разгоняться до 230 км/ч.



На фото: Ford Explorer ST-Line 1 / 3 На фото: Ford Explorer ST-Line 2 / 3 На фото: Ford Explorer ST-Line 3 / 3

Кроме того, теперь американцы могут выбрать новую версию кроссовера – Explorer ST-Line. Этот автомобиль располагается между исполнениями XLT и Limited. Купить такой кроссовер можно как с задним, так и с полным приводом. «Начинка» ST-Line в любом случае предлагается только одна: 303-сильный мотор EcoBoost объёмом 2,3 литра. Он работает в комплекте с десятиступенчатым «автоматом». При этом у такой модели внешность, как у ST: чёрная решётка радиатора, два патрубка выхлопной системы , 20-дюймовые колёсные диски, а также название модели на капоте, выполненное в чёрном глянце.



На фото: салон Ford Explorer ST-Line 1 / 4 На фото: салон Ford Explorer ST-Line 2 / 4 На фото: салон Ford Explorer ST-Line 3 / 4 На фото: салон Ford Explorer ST-Line 4 / 4

Салон Ford Explorer ST-Line получил в дополнение подогрев рулевого колеса, обогрев передних кресел, обивку с контрастной красной прострочкой, соответствующими акцентами в интерьере и иными напольными ковриками. Кроме того, в оснащение входит система камер, обеспечивающая 360-градусный обзор, функция беспроводной зарядки смартфонов и салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением. Включён в список и комплекс безопасности Ford Co-Pilot360 Assist+.



Версия Explorer ST-Line оказалась на 7570 долларов (эквивалентно примерно 562,6 тыс. рублей по текущему курсу) дешевле сравнению с актуальным Explorer ST (стартовая цена – 49 тыс. долларов или около 3,64 млн рублей).

Производитель подготовил и другие «обновки» для Explorer 2022 модельного года. Так, у топовых исполнений King Ranch и Platinum теперь есть версии с 406-сильным битурбомотором. Кроме того, покупатели «Исследователя» смогут бесплатно выбрать между диваном второго ряда либо капитанскими креслами. У XLT Sport появилась новую отделка сидений, а варианту Timberline стал доступен диван в качестве второго ряда сидений (а не только капитанские или ковшеобразные кресла).

