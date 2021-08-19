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  • У «посвежевшего» Ford Explorer ST может быть задний привод, а за полный придётся доплатить

У «посвежевшего» Ford Explorer ST может быть задний привод, а за полный придётся доплатить

19.08.2021 265 0 0

Вероятно, это позволит компании снизить стартовый ценник «заряженного» кроссовера, представленного на американском рынке.

 

Ford Explorer оказался одной из немногих моделей, продажи которых выросли в течение «ковидного» 2020 года. Так, дилеры бренда в США реализовали за указанный период 226 217 машин, что на 22,5% больше, чем годом ранее. В текущем году по-прежнему сохраняется положительная динамика: за январь-июль клиенты купили 131 592 машины, что на 10,3% больше, чем годом ранее.

На фото: актуальный Ford Explorer ST

Компания Форд часто обновляет свои модели: речь здесь идёт не о масштабном рестайлинге, а об очередной порции обновок к следующему модельному году. Теперь стало известно о том, что, вероятно, изменят в «заряженном» кроссовере Ford Explorer ST 2022 модельного года.

Отметим, у нынешней версии такого «Исследователя» полный привод имеется в базовой версии, его цена на домашнем рынке стартует с отметки 49 тыс. долларов, что эквивалентно 3,63 млн рублей по текущему курсу (в последний раз дилеры переписывали ценники в сторону повышения в июне этого года). Однако по данным Ford Authority, у Explorer ST 2022 модельного года начальное исполнение обойдётся задним приводом, а система Intelligent 4WD окажется доступной лишь за отдельную плату.

В компании информацию пока не подтвердили. В случае если это произойдёт, можно предположить, что решение компании вызвано желанием снизить стоимость базовой версии «заряженного» кроссовера американской марки. Как именно подешевеет паркетник, пока не сообщается.

У актуального Ford Explorer ST под капотом располагается 3,0-литровый двигатель EcoBoost V6 с двойным турбонаддувом. Его отдача составляет 406 л.с., а максимальный крутящий момент – 563 Нм. Он работает в паре с десятиступенчатым автоматом. Максимальная скорость «заряженного» SUV – 230 км/ч. У кроссовера следующего модельного года «начинка», вероятно, останется прежней.

Отметим, привлечь внимание к модели призван Ford Explorer ST, созданный в единственном экземпляре для презентации на мероприятии Woodward Dream Cruise, которое стартует в ближайшие выходные. Визуально этот автомобиль отличается за счёт белого кузова с контрастными синими полосами (как у гоночного автомобиля). Кроме того, у этой версии спереди имеется сплиттер, на окнах – сетки, а в профиль можно увидеть фирменные колёсные диски диаметром 21 дюйм. 

Весной этого года Kolesa.ru сообщал о том, что Ford Explorer обзавёлся оффроудной версией Timberline. Этот кроссовер предназначен для любителей отдыха на природе. О том, чем именно такое исполнение отличается от других, мы подробно рассказывали ранее. Стартовый ценник «внедорожного» варианта составляет 46 015 долларов (около 3,41 млн рублей).

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