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  • Пандемией навеяло: Ford Explorer обзавёлся оффроудной версией Timberline

Пандемией навеяло: Ford Explorer обзавёлся оффроудной версией Timberline

05.05.2021 177 0 0

Самый популярный среднеразмерный SUV американского рынка теперь доступен в исполнении Timberline (переводится как «граница леса»), адресованном любителям отдыха на природе, число которых увеличилось на фоне ковидных ограничений — люди устали сидеть взаперти!

 

Компания Ford, ссылаясь на собственное исследование, говорит, что 40% американцев с начала пандемии COVID-19 стали больше проводить времени на природе и это побудило её создать оффроудную версию кроссовера Explorer, адаптированную для таких времяпрепровождений. Справедливости ради отметим, что компания Ford не одинока в своём открытии — условно внедорожными версиями недавно обзавелись кросс-универсал Subaru Outback и минивэн Toyota Sienna.

Ford называет версию Timberline самым внедорожным Эксплорером из всех когда-либо официально существовавших, но это, разумеется, лукавство, ведь первые четыре поколения модели были полноценными рамными внедорожниками и вряд ли даже прокачанный кроссовер сможет тягаться с ними на пересечённой местности. Нынешний «шестой» Explorer — это типичный кроссовер с несущим кузовом, без межосевого дифференциала (по умолчанию ведущие колёса задние, а мощность на передние по мере необходимости отбирает многодисковая муфта) и, главное, без понижающей передачи. Но кое-какие дополнительные способности на бездорожье у актуального Эксплорера в исполнении Timberline тем не менее появились.

Прежде всего, Ford как следует перетряхнул подвеску стандартного Эксплорера: установлены более энергоёмкие амортизаторы от полицейской версии Police Interceptor, пересмотрены характеристики пружин и стабилизаторов поперечной устойчивости, в передней подвеске появились дополнительные демпферы отбоя, заново откалибровано рулевое управление. В результате подвеска теперь лучше приспособлена для езды по колдобинам, а дорожный просвет увеличился с 200 до 221 мм. Угол въезда версии Timberline составляет 23,5 градуса, угол съезда — 23,7 градуса.

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Вместо свободного заднего дифференциала на версии Timberline установлен самоблок Torsen. 18-дюймовые литые колёса обуты в высокопрофильные шины Bridgestone Dueler. Днище от повреждений прикрывают металлические щитки. В передний бампер вмонтированы буксировочные крюки. Фальшрадиаторная решётка с оригинальным сетчатым рисунком снабжена встроенными дополнительными светодиодными лампами. Система адаптации к рельефу (Terrain Management System) имеет семь режимов работы, в том числе для езды по глубокому снегу, песку и буксировки.

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Салон отделан износостойкими легко моющимися материалами с контрастной оранжевой прострочкой. В стандартное оснащение входят подогрев руля и передних сидений, система кругового обзора и адаптивный круиз-контроль. Коврики-корытца и экспедиционый багажник на крыше — за доплату.

Силовой агрегат для версии Timberline только один: 2,3-литровая бензиновая «турбочетвёрка» EcoBoost (304 л.с., 420 Нм) в паре с 10-ступенчатым гидромеханическим «автоматом».

Заказы на Ford Explorer Timberline в США уже принимаются, но «живые» машины появятся у дилеров только летом. Минимальная цена — 47 010 долларов.

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Добавим, что по итогам первого квартала этого года Ford Explorer, по данным ресурса СarSalesBase, разошёлся в США тиражом 65 244 шт. и сохранил за собой звание самого популярного среднеразмерного SUV, хотя дебютный 2019 год оказался для кроссовера шестого поколения провальным. Второе место в сегменте сейчас удерживает Toyota Highlander — с января по март продано 63 831 шт., а третью строчу занимает Jeep Grand Cherokee — продано 55 198 шт.

кроссовер новинки Ford Ford Explorer

 

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