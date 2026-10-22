Fiat Pandina Tributo Autobianchi: новая топ-версия хэтчбека, посвящённая марке Autobianchi

Марка Autobianchi появилась на свет в 1955 году как совместное детище компаний Bianchi, Fiat и Pirelli. Autobianchi выпускала в основном небольшие автомобили, на которых, однако, применялись передовые для своего времени технические решения. Например, Autobianchi Primula был одним из первых массовых итальянских автомобилей с передним приводом. В 1968 году Autobianchi полностью перешла под контроль Fiat, а её последней моделью стал хэтчбек Autobianchi Y10, разработанный в середине 1980-х на платформе Fiat Panda первого поколения. Autobianchi Y10 продавался также как Lancia Y10. Последний Autobianchi Y10 был зарегистрирован 21 октября 1996 года, и вот спустя ровно тридцать лет представлен Fiat Pandina Tributo Autobianchi.

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Напомним, что Fiat Pandina — это переименованный в 2024 году хэтчбек Fiat Panda третьего поколения, выпускающийся аж с 2011 года на заводе в Помильяно-д’Арко (Италия). Переименование было связано с выходом на рынок нового кросс-хэтчбека Fiat Grande Panda. Под именем Pandina «третья» Panda будет производиться как минимум до 2030 года, потому что, несмотря на морально устаревшую конструкцию, на эту модель сохраняется высокий спрос. Пресс-служба Stellantis сообщает, что сейчас Pandina лидирует в А-классе европейского рынка, её продажи за первые девять месяцев 2026 года составили 100 000 экземпляров (+7% по сравнению с АППГ), при этом 86 000 из них были проданы в Италии. Базовая Pandina стоит здесь 15 950 евро.

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Tributo Autobianchi — это наиболее дорогая версия, сделанная на базе комплектации Cross с её дополнительными фарами, пышным защитным пластиковым обвесом и рейлингами на крыше. Особенности версии Tributo Autobianchi — это 15-дюймовые литые диски особого дизайна с логотипами Autobianchi, накладки на боковинах кузова с надписью Tributo Autobianchi и уникальный цвет кузова Platino (платиновый металлик), но за него нужно доплатить 900 евро. Базовый цвет без доплаты — красный Pastello. А вот двухцветная окраска — бесплатная опция: крышу и багажную дверь можно окрасить не в основной цвет кузова, а в чёрный, что будет роднить Fiat Pandina Tributo Autobianchi с Autobianchi Y10, у которого багажная дверь по умолчанию была чёрной.

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В салоне Fiat Pandina Tributo Autobianchi сиденья и дверные карты обиты микрофиброй светло-песочного цвета. На спинки и подушки нанесён рисунок в крупную клетку, как у Autobianchi Y10, а на подголовниках красуются логотипы Autobianchi. Передняя панель окрашена в вышеупомянутый цвет Platino, независимо от выбранного наружного цвета кузова. На приборном и мультимедийном экранах при запуске отображаются логотипы Autobianchi.

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Силовая установка у Fiat Pandina Tributo Autobianchi стандартная. Трёхцилиндровый атмосферный бензиновый двигатель выдаёт 65 л.с. и 92 Нм, при разгонах ему непродолжительное время ассистирует 12-вольтовый стартер-генератор мощностью 5 л.с. Коробка передач — только 6-ступенчатая «механика». Привод — только передний, хотя прежде у «третьей» Панды была и полноприводная версия. До 100 км/ч Fiat Pandina Tributo Autobianchi разгоняется за долгие 14,9 с, максимальная скорость — 153 км/ч. Цена в Италии — от 20 250 евро.