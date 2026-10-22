Новинки ×
  • Fiat Pandina Tributo Autobianchi: новая топ-версия хэтчбека, посвящённая марке Autobianchi

Fiat Pandina Tributo Autobianchi: новая топ-версия хэтчбека, посвящённая марке Autobianchi

22.10.2026 265 0 0
Fiat Pandina Tributo Autobianchi: новая топ-версия хэтчбека, посвящённая марке Autobianchi

Пятидверный хэтчбек А-класса Fiat Pandina обзавёлся новой топовой версией Tributo Autobianchi, которая на некоторое время вернёт на рынок сданную в архив 30 лет назад марку Autobianchi.

Марка Autobianchi появилась на свет в 1955 году как совместное детище компаний Bianchi, Fiat и Pirelli. Autobianchi выпускала в основном небольшие автомобили, на которых, однако, применялись передовые для своего времени технические решения. Например, Autobianchi Primula был одним из первых массовых итальянских автомобилей с передним приводом. В 1968 году Autobianchi полностью перешла под контроль Fiat, а её последней моделью стал хэтчбек Autobianchi Y10, разработанный в середине 1980-х на платформе Fiat Panda первого поколения. Autobianchi Y10 продавался также как Lancia Y10. Последний Autobianchi Y10 был зарегистрирован 21 октября 1996 года, и вот спустя ровно тридцать лет представлен Fiat Pandina Tributo Autobianchi.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Напомним, что Fiat Pandina — это переименованный в 2024 году хэтчбек Fiat Panda третьего поколения, выпускающийся аж с 2011 года на заводе в Помильяно-д’Арко (Италия). Переименование было связано с выходом на рынок нового кросс-хэтчбека Fiat Grande Panda. Под именем Pandina «третья» Panda будет производиться как минимум до 2030 года, потому что, несмотря на морально устаревшую конструкцию, на эту модель сохраняется высокий спрос. Пресс-служба Stellantis сообщает, что сейчас Pandina лидирует в А-классе европейского рынка, её продажи за первые девять месяцев 2026 года составили 100 000 экземпляров (+7% по сравнению с АППГ), при этом 86 000 из них были проданы в Италии. Базовая Pandina стоит здесь 15 950 евро.

1 / 2
2 / 2

Tributo Autobianchi — это наиболее дорогая версия, сделанная на базе комплектации Cross с её дополнительными фарами, пышным защитным пластиковым обвесом и рейлингами на крыше. Особенности версии Tributo Autobianchi — это 15-дюймовые литые диски особого дизайна с логотипами Autobianchi, накладки на боковинах кузова с надписью Tributo Autobianchi и уникальный цвет кузова Platino (платиновый металлик), но за него нужно доплатить 900 евро. Базовый цвет без доплаты — красный Pastello. А вот двухцветная окраска — бесплатная опция: крышу и багажную дверь можно окрасить не в основной цвет кузова, а в чёрный, что будет роднить Fiat Pandina Tributo Autobianchi с Autobianchi Y10, у которого багажная дверь по умолчанию была чёрной.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В салоне Fiat Pandina Tributo Autobianchi сиденья и дверные карты обиты микрофиброй светло-песочного цвета. На спинки и подушки нанесён рисунок в крупную клетку, как у Autobianchi Y10, а на подголовниках красуются логотипы Autobianchi. Передняя панель окрашена в вышеупомянутый цвет Platino, независимо от выбранного наружного цвета кузова. На приборном и мультимедийном экранах при запуске отображаются логотипы Autobianchi.

1 / 3
2 / 3
3 / 3


Силовая установка у Fiat Pandina Tributo Autobianchi стандартная. Трёхцилиндровый атмосферный бензиновый двигатель выдаёт 65 л.с. и 92 Нм, при разгонах ему непродолжительное время ассистирует 12-вольтовый стартер-генератор мощностью 5 л.с. Коробка передач — только 6-ступенчатая «механика». Привод — только передний, хотя прежде у «третьей» Панды была и полноприводная версия. До 100 км/ч Fiat Pandina Tributo Autobianchi разгоняется за долгие 14,9 с, максимальная скорость — 153 км/ч. Цена в Италии — от 20 250 евро.

хэтчбек новинки FIAT FIAT Pandina FIAT Panda
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание СТТ продолжают борьбу с контрафактом Компания «Современные транспортные технологии» (СТТ) продолжает выявлять недобросовестных поставщиков, которые реализуют на рынке контрафактные запчасти. На этот раз «очаг» контрафактной про... 572 0 0 22.10.2026
Статьи / Ремонт и обслуживание Промывка двигателя перед заменой масла: когда она уместна, а когда лучше не рисковать Моторное масло выполняет три задачи: смазывает трущиеся детали, охлаждает и удерживает загрязнения, возникающие в ходе работы двигателя. В процессе эксплуатации оно окисляется, накапливает в... 21925 0 3 21.10.2026
Статьи / Путешествия Уголь, КАМАЗ, зимник: три кита, на которых держится Север России Земля под ногами дрожит. Низкая вибрация идет от десятков дизельных двигателей, работающих без остановки. Воздух густой, он пахнет соляркой и угольной пылью. Только что мы миновали десятки с... 2271 0 0 21.10.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 53243 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 16773 12 7 04.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Безмятежность и одна плохая новость: тест-драйв Li L6 Есть автомобили, которые пытаются понравиться водителю. Есть те, которые делают ставку на пассажиров. А есть Li L6, который, похоже, вообще решил никого не напрягать. Его философия значитель... 11769 6 3 25.08.2026
Обсуждаемое
11 Бедные, но гордые: о чём говорит статистика продаж новых автомобилей в...
7 Новый Tesla Roadster превратился в летающее зубило, и это всё ещё прот...
7 Новый дизельный внедорожник Mitsubishi Pajero: продажи начались
Новые комментарии
Change privacy settings