Кросс-хэтчбек Fiat Panda 4x4 вернулся с лимитированной серией

Марка Fiat на сегодняшний день принадлежит автогиганту Stellantis. Она выпускает субкомпактный хэтчбек Panda третьей генерации с 2011 года, при этом последний рестайлинг эта модель пережила в 2020-м. По подсчётам компании, за почти 40 лет полноприводная версия с прибавкой 4x4 к названию разошлась совокупным тиражом около 800 тыс. единиц (на долю этой модификации пришлось 10% от всех продаж модели). Ранее стало известно, что эта модификация хэтчбека временно покинула конвейер.

На фото: спецверсия Fiat Panda 4x40°

Как Kolesa.ru сообщал в конце прошлого года, Fiat пришлось убрать Panda 4x4 с муфтой отбора мощности на заднюю ось из прайс-листов летом-осенью прошлого года, так как производитель столкнулся с дефицитом комплектующих, в результате очереди на этот (один из самых доступных в Европе) автомобилей растянулись на 8-10 месяцев. Стартовая цена базовой полноприводной Панды до «временного отстранения» составляла примерно 17 тыс. евро.



Тогда же стало известно, что модель вернётся на конвейер завода в итальянском Помильяно в 2023 году. Теперь Stellantis официально объявил о возвращении субкомпактной пятидверки с полным приводом: правда, пока что речь идёт только о выпуске лимитированной серии Panda 4x40°. В Fiat рассказали, что тираж партии составит в общей сложности 1983 экземпляра. Количество выбрано неслучайно, оно соответствует году появления модели первого поколения.



Спецверсию Fiat Panda 4x40° можно узнать по цвету слоновой кости, который был выбран для окраса кузова, его дополнили чёрные вставки из некрашеного пластика. Юбилейное исполнение также получило чёрные корпуса наружных зеркал и 15-дюймовые двухцветные колёсные диски. В качестве ярких акцентов используются пара красных буксировочных петель в нижней части переднего бампера и вторящее им наименование спецверсии на боковинах; ещё значок 4x40° есть на задней стойке.



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Салон лимитированной серии полноприводного хэтчбека тоже имеет свои отличия: в частности, кресла отделаны комбинированным материалом серого цвета и оттенка слоновой кости (снова) с чёрными вставками и красными декоративными элементами, роль которых исполняют прострочка, принт профиля автомобиля и указание на текущий год и «год рождения» пятидверки.



На фото: салон спецверсии Fiat Panda 4x40°

В список оборудования спецверсии входят передние противотуманки, светодиодная оптика, датчики сумерек и дождя, задний парктроник, чёрные рейлинги на крыше, наружные зеркала с подогревом, три подголовника заднего дивана, водительское кресло с регулировкой высоты, семидюймовый тачскрин мультимедийной системы, кожаная отделка рулевого колеса и рычага переключения передач.



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Про технику в Fiat ничего не сказали, очевидно, у Panda 4x40° она будет стандартной – речь идёт о 85-сильной бензиновой турбодвойкой TwiAir, её максимальный крутящий момент равен 145 Нм. Мотор комплектуется шестиступенчатой механикой. Известно, что лимитированная серия Панды будет доступна в Италии, Франции, Германии и Швейцарии.

