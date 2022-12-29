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  • Временно снятый с производства кросс-хэтчбек Fiat Panda 4x4 вернётся в 2023 году

Временно снятый с производства кросс-хэтчбек Fiat Panda 4x4 вернётся в 2023 году

29.12.2022 115 0 0

Один из самых дешёвых в Европе полноприводных автомобилей исчез из прайс-листов минувшим летом (в отдельных странах осенью) из-за дефицита комплектующих, но в 2023 году Fiat Panda 4x4 вернут на конвейер завода в итальянском Помильяно, потому что заменить его, по сути, нечем.

Нынешнее третье поколение субкомпактного хэтчбека Fiat Panda выпускается с 2011 года, последний рестайлинг был в 2020 году, модель морально устарела, имеет нулевой рейтинг безопасности Euro NCAP, но при этом из-за низкой цены и достаточно хорошего набора потребительских качества Panda продолжает лидировать в европейском А-классе: за первые три квартала этого года, по данным ресурса CarSalesBase, Panda разошлась тиражом 95 449 шт., опередив бензиновый Fiat 500 (продано 83 979 шт.) и электрический Fiat 500e (46 879 шт.).

Panda 4x4 с муфтой отбора мощности на заднюю ось была отличным выбором для тех, у кого нет денег на полноценный полноприводный кроссовер или внедорожник, вот только из-за дефицита комплектующих очереди на эту версию растянулись на 8-10 месяцев, в связи с чем её убрали из прайс-листов. Многие думали, что случилось это в связи с грядущим появлением в гамме Fiat нового субкомпактного кроссовера на платформе CMP, родственника Jeep Avenger. Как назовут новый кроссовер Fiat, пока достоверно неизвестно, зато известно, что у него будут как «углеводородные», так и полностью электрические версии. Ясно также, что это будет недешёвая машина, то есть заменить нынешнюю Панду новый кроссовер никак не сможет. До изъятия из прайс-листов базовая Panda 4x4 стоила около 17 000 евро (точная цена зависит от конкретной страны).

Интернет-ресурс Passione Auto Italiane со ссылкой на главу Fiat Оливье Франсуа сообщает, что производство Fiat Panda 4x4 возобновится в 2023 году, но точная дата пока не названа. До временной отставки и после рестайлинга эту версию оснащали безальтернативной 875-кубовой бензиновой «турбодвойкой» TwiAir (85 л.с., 145 Нм) в паре с 6-ступенчатой МКП.

В 2024 году ожидается Fiat Panda четвёртого поколения, это будет глобальная модель на упрощённой версии платформы CMP, европейскую Панду будут собирать в Сербии и силовая установка у неё будет только электрической.

«Третья» Panda, как выяснилось весной этого года, продержится в строю до 2026 года включительно и будет оставаться самой доступной легковой моделью Fiat. Дешевле будет только самый маленький электромобиль Fiat Topolino, который выйдет на рынок в следующем году, но это формально не автомобиль, а квадрицикл, не имеющий даже тех скромных систем безопасности, что есть у Панды. В 2027 году марка Fiat в Европе полностью переключится на электромобили.

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1 комментарий
29.12.2022 22:54
srednensuew

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