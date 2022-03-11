Народ просит подешевле: Fiat Panda задержится на конвейере до 2026 года

К 2027 году в Европе марка Fiat планирует полностью переключиться на электромобили, но они пока не в состоянии заменить дешёвые модели с ДВС, поэтому принято решение тянуть с выпуском нынешнего, третьего поколения Panda «до упора».

Третье поколение бюджетного итальянского хэтчбека А-класса выпускается с 2011 года и это один из самых доступных автомобилей в Европе: цены в Италии на данный момент начинаются от 12 157 евро. Низкая цена в сочетании с симпатичным дизайном объясняет высокий спрос на Панду, несмотря на довольно тесный салон и низкий рейтинг безопасности (н﻿оль звёзд по итогам испытаний Euro NCAP 2018 года). Последний рестайлинг «третья» Panda пережила в 2020 году, малолитражка предлагается с бензиновыми и газовыми двигателями мощностью от 69 до 85 л.с. в сочетании с МКП. В строю по-прежнему и полноприводная версия с автоматическим подключаемым через муфту задним мостом.

Fiat Panda после рестайлинга 2020 года

В прошлом году Panda стала второй по популярности моделью А-класса в Европе: по данным ресурса CarSalesBase, реализовано 131 723 шт., на 11% меньше, чем в 2020-м. Первое место в сегменте — у Fiat 500: продано 175 950 шт. (+25%), но в это число входят 44 334 экземпляра электрического Fiat 500e, который с конструктивной точки зрения является полностью самостоятельной моделью. Третье место — у Toyota Aygo (продано 82 820 шт.), четвёртое — у Volkswagen up! (69 400 шт.), пятое — у Kia Picanto (59 949 шт.).



Fiat Panda после рестайлинга 2020 года

Fiat никогда официально не называл дату окончания производства «третьей» Панды, но в 2020 году инсайдеры шептали о том, что модель продержится на конвейере завода в итальянском Помильяно лишь до 2024 года, после чего в А-классе у Фиата останутся только электрические модели. Теперь же Reuters со ссылкой на собственный источник в профсоюзе сообщает, что бюджетный хэтчбек будут выпускать аж до 2026 года. Дело в том, что потребность в дешёвых автомобилях в Европе остаётся довольно высокой, а электромобили пока не в состоянии обеспечить столь же привлекательный ценник. Потенциальный преемник в стиле концепта Centoventi (был представлен в 2019 году) будет крупнее и заметно дороже, а разрабатывать с нуля дешёвую массовую модель c ДВС руководство Stellantis сегодня считает нецелесообразным, поэтому «третьей» Панде и продлили жизнь. Будут ли у модели ещё косметические и/или технические обновления до выхода на пенсию, пока неизвестно.



Fiat Panda после рестайлинга 2020 года

Летом прошлого года глава Fiat Оливье Франсуа заявил, что к 2030 году европейская линейка Fiat будет состоять исключительно из электромобилей, но в свежем, февральском финансовом отчёте Stellantis указано, что полное «озеленение» Fiat в Европе сдвинуто на более ранний срок — к 2027 году. Вряд ли к тому времени в линейке Fiat появится электромобиль, сопоставимый по цене с «углеводородной» Пандой, — разве только квадрицикл в духе Citroen Ami и Opel Rocks-e, но такой никак нельзя назвать полноценной заменой даже самого бюджетного автомобиля: слишком маленький запас хода на одной зарядке и слишком низкий уровень комфорта.



Fiat Panda после рестайлинга 2020 года

Суровая правда современного автобизнеса состоит в том, что из-за высоких требований к эгологичности и безопасности новых дешёвых моделей в ближайшем будущем ждать не приходится, так что решение продлить жизнь нынешней Панде представляется вполне разумным и гуманным по отношению к потребителю.

