Малолитражки Fiat переедут на французскую платформу, Punto и Corsa опять породнятся

Fiat Chrysler Automobiles и Groupe PSA закончат формирование альянса Stellantis только в первом квартале следующего года, но итальянцы уже де-факто начали перевод своих субкомпактных моделей на французскую «тележку» CMP. Задача — как можно скорее вернуть марку Fiat в лидеры европейского В-класса.

По данным издания Automotive News Europe, в конце июля компания Fiat Chrysler Automobiles разослала своим подразделениям и поставщикам директиву немедленно остановить разработку будущих моделей В-класса. Это значит, что вопрос о переводе этих моделей на французскую платформу CMP уже решён, хотя формально альянса Stellantis ещё не существует. Ради ускорения адаптации платформы CMP под нужды Fiat будущим членам альянса пришлось даже создать отдельное партнёрство, чтобы не нарушать антимонопольное законодательство и не ставить под угрозу слияние.

Напомним, что Groupe PSA анонсировала недавно две новые платформы — eVMP и eCMP, и Fiat Chrysler Automobiles, очевидно, тоже будет их использовать, однако для Фиата сейчас важно как можно скорее вернуться в В-класс, поэтому ближайшие новинки будут базироваться на платформа CMP, а первым, скорее всего, свет увидит наследник хэтчбека Punto (имя модели может быть изменено).

Fiat Punto третьего поколения

Последнее третье поколение Fiat Punto разрабатывалось ещё в начале 2000-х совместно с GM (платформа SCCS также легла в основу двух предыдущих поколений Opel Corsa), модель покинула европейский рынок в 2018-м, преемника у неё пока нет. Между тем легковушки В-класса, по данным JATO Dynamics за июль, составляют 19% европейского рынка. Тройка лидеров — это Renault Clio, Peugeot 208 и Opel Corsa. Две последние модели имеют платформу CMP. Выходит, что условный новый Punto вновь станет техническим родственником Корсы — такая вот рифма автомобильной истории.



Кроссовер Fiat 500X следующего поколения, вероятно, тоже получит платформу CMP, то есть лишится полного привода и породнится с актуальными Citroen C4, DS 3 Crossback, Opel Mokka и Peugeot 2008. Сборку «итальянцев» на французской платформе наладят на заводе Fiat в польском городе Тыхы, который сейчас производит бензиновые Fiat 500 и Lancia Ypsilon (новый электрический Fiat 500e делают на заводе Мирафьори в Турине). Ожидается, что Польша будет давать до 400 тысяч новых Фиатов на CMP в год.

Продажи Opel Corsa после переезда на платформу CMP пошли вверх, модель вернулась в лидеры В-класса. Теперь такой же трюк хотят проделать и с Fiat.

Бензиновый Fiat 500 вместе Fiat Panda сейчас лидируют про продажам в Европейском А-классе (на третьем месте — Renault Twingo), но класс этот по состоянию на июль занимает всего 6,1% рынка, и Fiat к 2024 году намерен оставить в нём только электрический модели (Fiat 500e сотоварищи), а владельцев нынешних бензиновых машин А-класса пересадить на модели В-класса. Groupe PSA тоже не заинтересована в развитии традиционных (бензиновых) моделей А-класса, так как прибыли они почти не приносят, а вот статистику СО 2 портят, а в Европе за это теперь сурово штрафуют. Модели В-класса, особенно кроссоверы, пока остаются достаточно маржинальными.



Добавим, что европейский платформенные пертурбации Фиата вряд ли затронут южноамериканские модели, живущие пока собственной жизнью. Подвешен пока вопрос и полноценном возвращении легковых Фиатов в Россию. На данный момент у нас официально представлен лишь бензиновый Fiat 500: за первое полугодие 2020-го продано всего 23 штуки.