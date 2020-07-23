Fiat анонсировал два новых паркетника – конкурента Креты, и, возможно, кросс-купе

Совершенно новые кроссоверы итальянской марки пока заявлены только для Бразилии, один из них представят уже в следующем году. Актуальные модели тоже модернизируют.

Бразилия является важным рынком для марки Fiat, минувший год она там закончила в «плюсе»: реализовано около 366 200 автомобилей, что на 12% больше по сравнению с 2018-м. Это третий результат среди всех брендов, представленных в стране, впереди – Chevrolet (примерно 475 600 машин, +9%) и Volkswagen (414 450 единиц, +13%). Третью позицию Fiat удерживает в Бразилии два года подряд, однако прежде итальянская марка и вовсе лидировала (в последний раз она возглавляла рейтинг в 2015-м). И теперь Фиат решил вновь побороться за первое место. Помочь в достижении заветной цели призваны ребрендинг дилерских центров и, разумеется, новые продукты.

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Главная премьера этого года уже состоялась – в апреле представили сменивший поколение пикап Strada. В релизе, посвященном грядущим новинкам на бразильском рынке, Fiat попутно похвастался успехами грузовичка: модель стартовала в конце июня, всего за три недели продано почти 10 000 штук, причем большинство из них приобрели еще до запуска масштабной рекламной кампании с «участием» Элвиса Пресли (знаменитого певца «воскресили» с помощью двойника и цифровых технологий). А еще Strada стала первой моделью бренда в Бразилии, получившей новую эмблему. Надпись Fiat будет и у остальных машин, на очереди – рестайлинговые старший пикап Toro, хэтч Argo и родственный последнему седан Cronos, они должны выйти на рынок в 2021-м.



На следующий год запланирован дебют и первого из двух совершенно новых кроссоверов бренда. Кстати, в актуальной бразильской гамме Fiat нет ни одного SUV, лишь кросс-версия упомянутого хэтчбека Argo. В компании о грядущем паркетнике пока не распространяются, но о нем давно пишут местные СМИ, да и тестовые прототипы уже попадались фотошпионам. По предварительным данным, компактный кроссовер разделит платформу с Argo, среди конкурентов – Hyundai Creta и Nissan Kicks. Паркетнику прочат новую «турботройку» 1.0 Firefly с отдачей в 120-130 л.с. (родственный Argo тоже получит такой мотор).

Актуальный кросс-хэтч Fiat Argo Trekking 1 / 2 Актуальный кросс-хэтч Fiat Argo Trekking 2 / 2

Второй новый кросс должен поступить в продажу в 2022 году, его в Fiat описали как «уникальную» и «не имеющую сравнения с тем, что существует в этой категории» модель (видимо, подразумевается сегмент SUV в Бразилии). Местные профильные медиа считают, что речь идет о купеобразном паркетнике, созданном по мотивам концепта Fiat Fastback, который показали еще в 2018-м. Отметим, на бразильском пресс-сайте марки к релизу прилагается фотогалерея, так вот в ней есть изображение того самого прототипа Fastback – возможно, это жирный намек от самой компании (снимок подписан просто как «Концепт-кар Fiat Fastback», то есть прямого указания на то, что его отправят в серию, нет).



Ранее предполагалось, что товарное воплощение «купе» будет создано на той же «тележке», что и пикап Toro, но теперь некоторые СМИ пишут опять же о платформе Argo. Этот кроссовер может получить новую «турбочетверку» 1.3 Firefly (мощность не названа). А вот с тем, что модель «не имеет сравнения», в Fiat погорячились: недавно в Бразилии стартовало кросс-купе Volkswagen Nivus. Впрочем, не исключено, что в Fiat имели в виду габариты, ведь Нивус ненамного крупнее своего ближайшего родственника — хэтчбека Polo.

Концепт Fiat Fastback, представленный в 2018 году 1 / 4 Концепт Fiat Fastback, представленный в 2018 году 2 / 4 Концепт Fiat Fastback, представленный в 2018 году 3 / 4 Концепт Fiat Fastback, представленный в 2018 году 4 / 4

Еще Бразилии обещаны вариатор (какие именно модели получат CVT – не уточняется) и электрический хэтчбек Fiat 500е.



Отметим, к работе над вышеназванными новыми кроссоверами Fiat приступил еще до объединения FCA с концерном PSA, то есть от французов этим моделям вряд ли что-то достанется. Оба SUV, скорее всего, будут продавать и в других странах Южной Америки, а вот появятся ли они в остальных регионах – информации пока нет.