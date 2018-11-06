Fiat грозит Renault Arkana: итальянская марка разработала кросс-купе

Мировая премьера новинки Fiat состоялась на автосалоне в Сан-Паулу, который сегодня, 6 ноября, распахнул свои двери для представителей СМИ.

На выставке дебютировал концептуальный купеобразный «паркетник», который в Fiat незатейливо назвали Fastback. Судя по наглухо тонированным стеклам и запертым дверям, в Сан-Паулу привезли неходовой макет, но при этом производитель распространил эскизы интерьера новинки. «Живые» фотографии машины опубликовало бразильское издание Autos Segredos.

Никаких подробностей о «начинке» Fastback в Fiat не привели, габариты тоже не раскрыли. В компании лишь отметили, что концепт создан для демонстрации развития дизайна марки. По предварительным данным, прототип построен на платформе Small US Wide 4×4, которая также лежит в основе пикапа Fiat Toro, кроссоверов Jeep Renegade и Compass. Платформа предполагает несущую конструкцию кузова, поперечное расположения мотора и независимую заднюю подвеску.

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Между тем ранее Fiat Chrysler Automobiles (FCA) анонсировал три совершенно новые модели сегмента SUV, предназначенные, в основном, для Латинской Америки: паркетники А- и B-классов, а также флагманский вседорожник, который, по информации бразильских СМИ, и получит первым дизайн в стиле Fastback Concept.

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Флагман должен выйти на рынок в 2020 году, правда, эту модель, как ожидается, предложат в семиместном исполнении – то есть, купеобразного кузова у трехрядного SUV не будет. Впрочем, не исключено, что вседорожник обзаведется и пятидверной версией, а в этом случае «купе» имеет шанс стать серийным. К тому же конкуренты не дремлют: например, компания Renault планирует производить в Бразилии кросс-купе Arkana (первым рынком для этой модели станет Россия, у нас будут доступны паркетники локальной сборки).

Выпуск кроссовера с дизайном по мотивам Fiat Fastback Concept также, скорее всего, наладят в Бразилии. В линейку моторов местной версии SUV могут войти битопливные EtorQ 1.8 (135 л.с. на бензине и 139 л.с. на этаноле) и Tigershark 2.4 (174/186 л.с.), турбодизель MultiJet II 2.0 (170 л.с.) – такими двигателями оснащается и пикап Fiat Toro. Кроме того, новый SUV может получить двухлитровый Tigershark от Jeep Compass (159 л.с. на бензине и 166 л.с. на этаноле). Кроссовер наверняка можно будет купить как с передним, так и с полным приводом.

Пока неизвестно, появится ли новый паркетник Fiat за пределами Латинской Америки.