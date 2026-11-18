Заводской музей Mercedes-Benz выставил на продажу через аукцион RM Sotheby’s один из 13 сохранившихся прототипов суперкара C 111, оснащённый четырёхсекционным роторно-поршневым двигателем Ванкеля мощностью 350 л.с. Ожидается, что цена машины в ходе торгов превысит 25 млн евро.

C 111 — один из самых амбициозных проектов компании Mercedes-Benz, который, к сожалению, по ряду причин так и не стал серийным. В период с 1969 по 1978 год было изготовлено 17 прототипов Mercedes-Benz C 111, до наших дней дожили 13 — все они пока находятся в коллекции﻿ заводского музея Mercedes-Benz в Штутгарте. Ни один из экземпляров C 111 прежде никогда не выставлялся на продажу, несмотря на то, что отдельные коллекционеры готовы были выложить за этот суперкар целое состояние и выслали в музей пустые чеки — мол, впишите любую сумму.

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Широкой публике Mercedes-Benz C 111 был представлен в сентябре 1969 года на автосалоне во Франкфурте. До этой премьеры автомобиль носил индекс C 101, а на C 111 его изменили, как нетрудно догадаться, чтобы избежать конфликта с Peugeot. Дизайн Mercedes-Benz C 111 разработал легендарный Бруно Сакко, при этом разные прототипы C 111 существенно отличались друг от друга в деталях. Экземпляр, выставленный на аукцион, считается, скажем так, наиболее каноническим — примерно в таком виде машина попала бы к потребителю, если бы руководство Mercedes-Benz дало проекту C 111 зелёный свет.

Главной технической особенностью Mercedes-Benz C 111 стал роторно-поршневой двигатель Ванкеля с заводским индексом M950 в трёх- и четырёхсекционных вариантах, но не все 17 прототипов его получили. У двух прототипов был всего лишь макет двигателя. Два ходовых прототипа оснастили 5-цилиндровым дизелем ОМ617 для рекордных заездов. Ещё один экземпляр получил бензиновый V8 M116.

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На аукционном экземпляре Mercedes-Benz C 111 установлен четырёхсекционный M950 с рабочим объёмом 2,4 л и степенью сжатия 9,3, максимальная отдача — 350 л.с. при 7700 об/мин и 392 Нм при 4000-5500 об/мин. Весит двигатель 217 кг. Вся мощность передаётся на задние колёса через 5-ступенчатую МКП производства ZF. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, максимальная скорость — 300 км/ч. Снаряженная масса автомобиля — 1240 кг.

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Выставленный на продажу Mercedes-Benz C 111 насыщенного жёлтого цвета Weißherbst (назван так в честь одноимённого немецкого вина) в музейном каталоге фигурирует под номером 33. Он был изготовлен в 1970 году и использовался для различных динамических тестов, в том числе для испытания гидравлической системы, обеспечивавшей равномерное опустошение двух боковых топливных баков объёмом 116 л, и для измерения температуры в багажнике, который представляет собой съёмное корытце за двигателем. Общий пробег автомобиля к настоящему моменту составляет 24 766 км.

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Габаритная длина выставленного на продажу Mercedes-Benz C 111 — 4440 мм, ширина — 1825 мм, высота — 1120 мм, колёсная база — 2620 мм. В комплект входят запасные 15-дюймовые колёса из магниевого сплава. Кресла в салоне и дверные карты обиты клетчатой тканью. В оснащение входят часы VDO и установленная вертикально в центральной консоли магнитола Becker Europa с кассетным проигрывателем. В 2024 году аукционный экземпляр прошёл реставрацию в Центре классических автомобилей Mercedes-Benz в Фельбахе и был оснащён современной системой пожаротушения.

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Аукцион RM Sotheby’s, на котором будет продан Mercedes-Benz C 111, пройдёт 3 февраля 2027 года в Париже в музее Лувр. Оценочная цена автомобиля превышает 25 000 000 евро. Вырученные от продажи деньги пойдут на развитие заводского музея Mercedes-Benz, в том числе на создание его цифрового двойника, чтобы посмотреть экспонаты могли люди в любой точке мира.