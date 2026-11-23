Пассажирский вэн Volkswagen ID. Buzz и его грузовая версия ID. Buzz Cargo дебютировали в марте 2022 года. Линейка пополнилась за счёт «заряженного» полностью электрического однообъёмника с прибавкой GTX к названию через пару лет. У ID. Buzz «растянутая» модификация появилась ещё летом 2024-го, а теперь вариантом с удлинённой колёсной базой обзавелся и Volkswagen ID. Buzz Cargo.

На фото: Volkswagen ID. Buzz Cargo LWB на заводе в Ганновере

Презентация новой версии коммерческой модели прошла во второй половине сентября 2026 года, однако её серийное производство стартовало только сейчас. Пресс-служба Volkswagen Commercial Vehicles сегодня рассказала о том, что фургоны начали сходить с конвейера завода концерна, расположенного в Ганновере (Германия). Теперь на этом предприятии выпускаются все модификации модели, а в скором времени к ним присоединится ещё кемпер ID. California Cruise.

Напомним, ключевым отличием Volkswagen ID. Buzz Cargo LWB от стандартного фургона является удлинённая на 250 мм колёсная база. Это решение позволило разработчикам нарастить длину грузового отсека фургона – до 2458 мм, а также увеличить его объём: теперь этот показатель составляет 4,4 куб.метра, что на 0,5 куб.метра больше по сравнению с обычной версией.

ID. Buzz Cargo LWB в Европе предлагается с задним и полным приводом, а тяговая батарея едина, её ёмкость равна 86 кВт*ч (у варианта со стандартной колёсной базой – 79 кВт*ч). В первом случае у единственного электромотора, расположенного на задней оси, отдача равна 286 л.с.; во втором – совокупная мощность двухмоторной установки составила 340 л.с. Независимо от техники такой фургон способен буксировать до 1800 кг.

У заднеприводного фургона ID. Buzz Cargo LWB максимальная грузоподъёмность равна 700 кг, тогда как показатель полноприводной версии – 606 кг. Дверь «растянутой» модификации стала на 190 мм шире, поэтому теперь через проём свободно проходит европоддон (1200 x 800 мм). Кабина удлинённого фургона имеет либо двух-, либо трёхместную компоновку, при этом сидения имеют поясничную опору с механической регулировкой.

В списке оснащения «длиннобазного» ID. Buzz Cargo числятся рулевое колесо с физическими кнопками и новая функция распознавания светофоров, которая входит в расширенный набор водительских ассистентов. Система помощи при движении теперь реагирует на сигналы светофора и может автоматически затормозить при фиксировании красного сигнала. Кроме того, добавлена функция управления грузовиком с помощью одной педали.

Новая версия коммерческой модели имеет функцию V2L (vehicle-to-load) мощностью до 3,6 кВт, которая позволяет при необходимости питать технику. Известно, что адаптер PowerSocket выпускается в двух вариантах – со штекером Schuko (бытовая розетка) или в варианте CEE 230 В (розетка для кемпинга). Ещё фургону досталась посвежевшая информационно-развлекательная система Innovision с пересмотренным магазином приложений.

Как мы сообщали ранее, на домашнем рынке, в Германии, стоимость заднеприводного Volkswagen ID. Buzz Cargo LWB равна 48 490 евро (эквивалентно примерно 4,33 млн рублей по текущему курсу), а цена полноприводного варианта составляет 50 630 евро (около 4,52 млн рублей).