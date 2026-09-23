Volkswagen подготовил удлинённую версию фургона ID. Buzz Cargo

У новой модификации с прибавкой LWB к названию колёсная база на 250 мм длиннее, чем у стандартной версии. Стартовая стоимость в Германии равна 48 490 евро.

Немецкий производитель презентовал полностью электрические однообъёмники Volkswagen ID. Buzz и ID. Buzz Cargo в марте 2022 года, а «заряженный» полноприводный вариант пассажирской версии, получивший прибавку GTX к названию, был рассекречен через пару лет. Пассажирский вариант обзавёлся «растянутой» версией ещё летом 2024-го, а у фургона модификация с приставкой LWB появилась только сейчас.

На фото: Volkswagen ID. Buzz Cargo LWB

Главным отличием Volkswagen ID. Buzz Cargo LWB является удлинённая на 250 мм колёсная база. Это позволило увеличить длину грузового отсека фургона – до 2458 мм, а также его объём – теперь он составляет 4,4 куб.метра (на 0,5 куб.метра больше по сравнению со стандартной версией).

Максимальная грузоподъёмность заднеприводного фургона ID. Buzz Cargo LWB равна 700 кг, показатель полноприводника – 606 кг. Как отметили в компании, дверь стала на 190 мм шире, так что теперь она свободно пропускает европоддон (1200 x 800 мм). Кабина удлинённого фургона имеет либо двух-, либо трёхместную компоновку, при этом сидения с недавнего времени получили поясничную опору с механической регулировкой.

Как мы уже отметили, новую модификацию предложат в Европе с задним или полным приводом, при этом тяговая батарея положена только одна – ёмкостью 86 кВт*ч (для сравнения, у варианта со стандартной колёсной базой – 79 кВт*ч). В первом случае мощность единственного электромотора, расположенного на задней оси, равна 286 л.с. Во втором – совокупная отдача двухмоторной установки составляет 340 л.с. Фургон способен буксировать до 1800 кг (вне зависимости от начинки).

Volkswagen ID. Buzz Cargo LWB получил рулевое колесо с физическими кнопками, новую функцию распознавания светофоров, которая входит в расширенный набор водительских помощников. Так, теперь система помощи при движении реагирует на сигналы светофора и может автоматически затормозить при фиксировании красного сигнала. Помимо этого, добавлена функция управления фургоном с помощью одной педали.

Ещё у коммерческой модели имеется функция V2L, то есть vehicle-to-load (мощностью до 3,6 кВт), которая позволяет при необходимости питать технику. Сообщается, что адаптер PowerSocket выпускается в двух вариантах – со штекером Schuko (бытовая розетка) или в варианте CEE 230 В (розетка для кемпинга). Сообщается, что фургону положена новая информационно-развлекательная система Innovision с пересмотренным магазином приложений.

На домашнем рынке, в Германии, сегодня уже начались продажи полноприводной версии Volkswagen ID. Buzz Cargo LWB. За этот вариант здесь просят как минимум 50 630 евро (эквивалентно примерно 4,89 млн рублей по текущему курсу). Стартовая стоимость заднеприводной удлинённой коммерческой модели без учёта налогов равна 48 490 евро (около 4,68 млн рублей), она появится на рынке на следующей неделе.