Посвежевший большой пикап GMC Sierra 1500: список обновок к 2027 модельному году и цены

Стартовая стоимость обновлённого грузовика с пересмотренной моторной гаммой на американском рынке равна 51 295 долларов, а за топ-версию просят не менее 87 895 долларов.

Входящая в состав американского концерна General Motors марка GMC, выпускает полноразмерный пикап Sierra нынешнего пятого поколения с 2018 года. Первое обновление он пережил в 2021-м, вторую модернизацию – в конце июня 2026-го (в компании новинку считают следующем поколением). Теперь стали известны подробности о грузовике 2027 модельного года, а также производитель обнародовал прайс-лист.

На фото: обновлённый пикап GMC Sierra 1500 в версии AT4X

Напомним, главной обновкой для посвежевшего GMC Sierra 1500 стала пересмотренная моторная гамма. Так, в неё по-прежнему входят 3,0-литровый рядный шестицилиндровый турбодизель Duramax (максимальная отдача – 309 л.с., крутящий момент – 671 Нм) и рядный четырёхцилиндровый двигатель TurboMax объёмом 2,7 литра мощностью 355 л.с. (617 Нм). Оба идут в комплекте с десятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Кроме того, теперь в гамму входят новые бензиновые V8, относящиеся к шестому поколению двигателей GM Small Block: речь идёт о L76 объёмом 5,7 литра и L78 объёмом 6,6 литра. Ранее Колёса.ру рассказывали подробнее об этих моторах, которые также вошли в линейку нынешнего Chevrolet Silverado. В дальнейшем их также хотят установить под капоты рамных внедорожников Chevrolet Tahoe / Suburban, GMC Yukon и Cadillac Escalade.

На фото: салон обновлённого пикапа GMC Sierra 1500 в версии AT4X 1 / 2 На фото: салон обновлённого пикапа GMC Sierra 1500 в версии AT4X 2 / 2

Напомним, у нового двигателя L76 объёмом 5,7 литра максимальная мощность равна 408 л.с., а крутящий момент – 580 Нм. Тогда как отдача мотора с индексом L78 объёмом 6,6 литра составляет 488 л.с. и 679 Нм. Оба новых варианта ДВС работают в паре с безальтернативным десятиступенчатым автоматом.

На американский рынок обновлённый пикап GMC Sierra 1500 выйдет в шести исполнениях: Pro, Elevation, AT4, AT4X, Denali и топовом Denali Ultimate. Известно, что стартовый ценник составляет 51 295 долларов (эквивалентно примерно 4,32 млн рублей по текущему курсу), а за самую богатую версию просят не менее 87 895 долларов (около 7,41 млн рублей).

На фото: обновлённый пикап GMC Sierra 1500 в версии Denali 1 / 2 На фото: обновлённый пикап GMC Sierra 1500 в версии Denali Ultimate 2 / 2

В список стандартного оснащения всех версий Sierra 1500 2027 модельного года входит адаптивный круиз-контроль, а четырём из шести комплектаций положен Super Cruise. Стартовому варианту модели положены: 355-сильный TurboMax, виртуальная приборка диагональю 12,2 дюйма, тачскрин информационно-развлекательной системы на 16,3 дюйма, передние и задние датчики парковки, система управления сцепным устройством и тормозами прицепа, ряд водительских ассистентов.

Посвежевший пикап GMC Sierra в версии AT4 получил: новый 408-сильный мотор V8 с индексом L76, пневмоподвеску, иные амортизаторы, 34-дюймовые внедорожные шины, передние кресла с различными электрорегулировками, подогревом и функцией вентиляции. Кроме того, эта версия имеет проекционный дисплей и панорамный люк в крыше.

В свою очередь для модификации AT4X стандартным является 3,0-литровый дизель Duramax, а в качестве опции предлагается новый 6,6-литровый бензиновый двигатель V8. Ещё такой пикап снабдили комплектом 35-дюймовых внедорожных шин, передними и задними электронными блокировками, амортизаторами Multimatic и новым ездовым режимом Baja. Ещё предусмотрены дисплей для пассажиров, акустика Bose с 16 динамиками, камера заднего вида. Для исполнения Denali Ultimate мотор с индексом L78 является стандартным.

Тем временем, концерн GM на днях анонсировал новый турбодизель V8 Duramax объёмом 8,3 литра для Chevrolet Silverado HD и GMC Sierra HD.